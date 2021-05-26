Триває триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Земля». Обговорено необхідність ухвалення останніх ключових законів, важливих для відкриття у липні цього року ринку сільгоспземель і повернення в державну власність розкрадених угідь. На черзі — регіональна політика в умовах відкриття ринку.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна залишалася однією з останніх у Європі, де власники земельних паїв не могли повністю розпоряджатися власним майном, не мали справедливої вартості оренди — нині в Україні вона в кілька разів нижча, ніж у сусідів.

«Уже через місяць ця кричуща несправедливість стане розділом підручників новітньої історії держави. Вигоди від відкриття ринку землі отримають і землевласники, й аграрії, і громади», — наголосив очільник уряду.

За оцінками експертів, після відкриття ринку землі варто очікувати зростання ціни на землю щонайменше удвічі протягом перших 3—5 років.

«За роки незалежності майже 5 мільйонів гектарів землі було виведено у приватну власність через різні схеми. Це ціна відсутності повноцінного ринку землі. Високомаржинальні культури й довгі інвестиції нині становлять незначну частку в сільському господарстві через існування роками мораторію на продаж земель. Після запуску їхнього обігу виробники зможуть планувати діяльність на роки і навіть десятиліття, не боятимуться інвестувати. При цьому дрібні й середні фермери отримають першочергове право викупу землі, якщо землевласник вирішить продати свій пай. Держава забезпечує агровиробникам доступ до дешевих фінансових ресурсів, необхідних для придбання землі. Частина програм уже працює, а частина запрацює найближчим часом після ухвалення парламентом закону щодо фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», — зазначив Прем’єр.

За підрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, протягом останніх років у власність громадам передано понад 4 мільйони гектарів землі.

«Це значний ресурс оціночною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Це надзвичайний крок до регіонального розвитку і реформи з децентралізації. Ми дали їй не просто поштовх, а якісне наповнення. Повноцінна земельна децентралізація — один з основних компонентів земельної реформи. Тепер громади зможуть розпоряджатися своїми землями, залучати стратегічних інвесторів, збільшувати податкові надходження, створювати нові робочі місця, отримувати інші переваги розвитку. Оренда земель проходитиме виключно через прозорі електронні аукціони, що дасть змогу уникнути корупційних ризиків. Нині середня плата за оренду держземель — близько 7 % від нормативно-грошової оцінки землі. Успішний досвід проведення земельних аукціонів свідчить, що середня ставка може становити 18%. Потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів від ефективного управління земресурсами, переданими громадам, становить майже 12 мільярдів гривень. Громади ставатимуть спроможнішими й заможнішими», — констатував Денис Шмигаль.

Місцеві органи повністю відповідатимуть за затвердження документації із землеустрою та містобудування в межах населеного пункту. Це, на думку Прем’єра, забезпечить стійкий розвиток сільгоспсектору й сіл загалом.

Очільник Міністерства аграрної політики та продовольства Роман Лещенко презентував дорожню карту підготовки громад до відкриття ринку землі.

Вона містить сім кроків: повна інвентаризація земель (формування повноцінної бази даних про всі земельні ділянки на території громади, картографічної основи на всю територію); замовлення комплексного плану просторового розвитку території громади, щоб поєднати містобудівну документацію та документацію із землеустрою та пропонувати бізнесу й інвесторам оптимальне місце для діяльності; комунікація з інвесторами (створення сайту громади з інформацією про її географічне розташування, транспортну та іншу інфраструктуру, природні та людські ресурси); регулярне проведення нормативно-грошової оцінки земель; опублікування містобудівної та землевпорядної документації громади в інтернеті; виставлення вільних земель під оренду на відкритому земельному аукціоні; наявність професійних землевпорядників із гідною зарплатою (так можна розраховувати на якісне та прозоре управління землями).

«Земля — першооснова розвитку громади. А оприлюднені кроки швидко виведуть громаду на новий рівень доходів, розвитку інфраструктури, тобто всієї мережі для повноцінного розвитку території», — резюмував міністр.