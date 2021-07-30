У 30-ту річницю Незалежності України перед нею постало чимало викликів. Зокрема з децентралізації та самоврядування. Тож на цьому поважному майданчику представники центральної та місцевих влад і бізнесу ці проблеми формулюють, обговорюють та спільно шукають шляхи їх розв’язання. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави та Національної ради реформ. Він побажав учасникам конгресу плідної роботи й напрацювання спільних рішень, які сприятимуть ефективній розбудові держави.

Регіони мають залучати приватні капітали

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що запорука спроможної держави — самодостатні регіони з комфортним середовищем для людей. Важливе тут, на його переконання, приватно-державне партнерство, яке буде повноцінно поширено на регіони. Це стане дієвим інструментом подальшого залучення інвестицій. Тож таке партнерство має бути приватно-державно-регіональним.

Вдалий його приклад — реалізація концесійних проєктів у портах «Херсон» та «Ольвія». Цей механізм слід активно використовувати у громадах під час будівництва об’єктів енергетики, доріг, лікарень та іншої інфраструктури. Адже залучення приватного капіталу дає змогу швидко розв’язувати проблеми на місцях. А що більше інвесторів, то кращі умови для працівників.

Актуальне для регіонів реформування житлово-комунального господарства. Гостре питання з тарифами на комунальні послуги. Із кожним регіоном, містом і населеним пунктом уряд працює окремо і конкретно.

Право встановлювати тарифи на тепло і гарячу воду отримала місцева влада. І це має її мотивувати навести лад у місцевих теплокомуненерго. Уже можна почати процедуру верифікації боргів та обирати найоптимальніші варіанти їх реструктуризації. Це буде зроблено вже цього року. Кінцева мета — фінансове оздоровлення ринку газу.

Актуальна для областей ситуація з питною водою. Кабмін схвалив концепцію Державної цільової програми «Питна вода України» на 2022—2026 роки, за якою заплановано побудувати 290 водозабірних споруд, 280 водопроводів та очисних споруд і понад тисячу водопровідних мереж. За планом уряду, в наступні п’ять років держава має інвестувати в якість води понад 28 мільярдів гривень. До цього активно долучаються міжнародні фінансові організації. Показова тут кредитна угода із Францією на 70 мільйонів євро, яка дасть змогу забезпечити понад мільйон жителів Луганщини високоякісною питною водою. А держава, безумовно, долучиться до втілення цього надважливого проєкту.

Ці теми, за словами Прем’єра, урядовці щодня обговорюють із представниками місцевої влади.

«Уряд відкритий до діалогу у всьому спектрі питань. Бачимо, що місцева влада теж у цьому зацікавлена. Ця синергія дає нам змогу рухатися вперед. А цей конгрес — чудова можливість почути проблеми, обмінятися позиціями і зрозуміти порядок денний одне одного. Цю плідну роботу продовжуватимемо», — наголосив очільник уряду.

Збалансування потреб держави і кожної громади

Президія конгресу одностайним рішенням обрала своїм головою керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Він подякував за довіру й наголосив, що докладатиме всіх зусиль для виконання важливих завдань, які поставив перед конгресом Президент.

«Ніхто не заперечить, що створення цього конгресу потребував час і ситуація, що склалася. Конгрес обов’язково стане тим координаційним органом, який збалансує потреби держави і кожної окремої громади», — зазначив новообраний голова конгресу.

Андрій Єрмак повідомив, що на базі Офіса Президента вже розпочав діяти Офіс Конгресу, де 24/7 його фахівці вчасно та якісно реагуватимуть на звернення від конгресменів і представників регіонів та бізнесу.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що міністерство активно працює, щоб проєкти на виконання Державної стратегії регіонального розвитку й ініціативи Президента та уряду отримали цільове фінансування Державного фонду регіонального розвитку.

Майбутнє за індустріальними парками

На його переконання, в регіонах слід реалізовувати проєкти, які мають важливе стратегічне значення. Серед них створення індустріальних парків. Це спеціальні території для промислового виробництва, за якими майбутнє. Вони відкривають значні можливості для залучення сталих інвестицій.

А для їх розвитку варто створити інфраструктурні, податкові та митні стимули. Тому у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про звільнення цих територій від сплати податку на прибуток терміном на 10 років, звільнення від сплати ПДВ та мита під час ввезення обладнання для виробничих потужностей на території таких парків. Органи місцевого самоврядування отримають право встановлювати пільги зі сплати податку на нерухомість, земельного податку та орендної плати. Буде запропоновано умови, коли інвестор зможе повернути не менш як 30% загальних витрат за проєктом через різні фіскальні стимули.

За його словами, за три роки в Україні має постати мережа з не менш ніж 25 індустріальних парків. І це буде тільки перша черга їх розбудови. А тому вже цього року фінансують розбудову інфраструктури для чотирьох із них, а у шести майбутніх, що постануть незабаром, розпочалися підготовчі роботи.

Міністр звернувся до голів громад і очільників регіонів із закликом активізуватися тим із них, в яких робота ще не розпочалася. Адже самі інвестиції в регіонах не з’являться. Тож слід мислити і планувати масштабно й на перспективу та працювати наполегливо.