Полтавщина — лідер в Україні з виробництва тваринницької продукції. Основними пріоритетами в розвитку галузі тут є молочне скотарство і свинарство. За чисельністю поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах область на третьому місці в країні, поголів’ям великої рогатої худоби і корів — на першому. Директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов розповів «Урядовому кур’єру», що на 1 червня поточного року в усіх категоріях господарств Полтавщини налічувалося 214,7 тисячі голів ВРХ, в тому числі 107 тисяч голів корів. У сільськогосподарських підприємствах області утримують понад 121 тисячу голів великої рогатої худоби та 54,5 тисячі голів корів. Порівняно з відповідним періодом минулого року поголів’я великої рогатої худоби та корів в усіх категоріях господарств області дещо зменшилося, але в останні місяці знову зростає.

Монокультури рентабельніші

Найбільше область виробляє й молока в сільськогосподарських підприємствах (понад 8 відсотків валового надою в державі). За 5 місяців цього року в усіх категоріях господарств виробили 274,8 тисячі тонн молока (-6 відсотків до відповідного періоду минулого року), в сільськогосподарських підприємствах —165,1 тисячі тонн (-0,8 відсотка). Зменшення виробництва обумовлено скороченням поголів’я корів у господарствах населення.

Торік у сільськогосподарських підприємствах Полтавщини надоїли 7091 кілограм молока на корову, це на 575 кілограмів більше, ніж у 2019 році та на 457 кілограмів більше, ніж у середньому по Україні (6 місце). За останні п’ять років надій молока на корову по області зріс на 16 відсотків.

За даними Сергія Фролова, рентабельність виробництва молока в області становить 20,1 відсотка (2019 рік), проте залишається відносно низькою, порівняно з рентабельністю виробництва соняшнику, сої та кукурудзи, площі яких на Полтавщині найбільші в Україні.

У господарствах Полтавщини утримують 372,2 тисячі голів свиней. За рахунок розвитку потужних свинокомплексів приріст поголів’я, порівняно з відповідним періодом минулого року, становив 23,8 відсотка, а в сільськогосподарських підприємствах — 43,4 відсотка. Також у всіх категоріях господарств Полтавщини утримують 5652,4 тисячі голів птиці. Це на рівні минулого року.

За січень — травень у сільськогосподарських підприємствах відбулося зростання показників вирощування (+24,7 відсотка) та реалізації м’яса (+14 відсотків).

Таких показників полтавцям вдалося досягти завдяки модернізації тваринницьких комплексів та процесів виробництва, збалансованій годівлі тварин, забезпеченню належного ветеринарного обслуговування, а також правильній організації ведення селекційно-племінної роботи в господарствах.

І виробляють, і переробляють

Торік молокопереробні підприємства області закупили 330,7 тисячі тонн молока (екстракласу — 147,4 тисячі тонн, що становить 44,6 відсотка, вищого ґатунку — 104,1 тисячі тонн — 31,5 відсотка, першого ґатунку — 79,1 тисячі тонн — 24 відсотки). Зокрема від сільськогосподарських підприємств його на переробку надійшло 295,5 тисячі тонн. Це 89,4 відсотка від всієї закупленої молочної сировини.

За останні три місяці середні закупівельні ціни на молоко від сільськогосподарських підприємств в області не змінювалися, а саме: ціна на молоко екстракласу становила 11 635 гривень за тонну, вищого ґатунку — 10 765, І ґатунку — 9 620 гривень за тонну. Закупівельна ціна молока І ґатунку від населення становить 6580 гривень за тонну.

Сергій Фролов наголосив: нині важлива саме якість молока, а не лише його кількість. Якісний склад молока залежить від багатьох чинників, зокрема й від доїльного обладнання. Доїльні зали забезпечують ефективне доїння корів, виробництво молока екстракласу та оптимальні умови для роботи обслуговуючого персоналу. На цей момент у тваринницьких господарствах області працює 31 доїльний зал.

Нещодавно новий доїльний зал типу «Ялинка» на 24 доїльні місця відкрили у ПАФ «Україна» Миргородського району. Уже найближчим часом нові доїльні зали типу «Карусель» відкриють і в ТОВ «Білагро» Миргородського району та СВК «Андріївський» Лубенського.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

присвоїло сільгосппідприємствам Полтавщини

70 статусів суб’єкта племінної справи у тваринництві.

Гарна корова — племінна!

В області реалізують інвестиційні проєкти з будівництва та реконструкції трьох тваринницьких об’єктів на 11 мільйонів гривень.

Полтавщина має одну з найбільших в Україні племінних баз. Департамент агропромислового розвитку організував роботу регіональної експертної комісії з присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві. Міністерство аграрної політики та продовольства України присвоїло сільгосппідприємствам Полтавщини 70 статусів суб’єкта племінної справи у тваринництві. Полтавщина — лідер серед областей за чисельністю племінного поголів’я великої рогатої худоби — 38 079 голів, або 10,2 відсотка від загального племінного поголів’я в Україні. Тварин племінних підприємств Полтавщини, наприклад, таких як ПАТ «Полтаваплемсервіс», ТОВ «Лубенське племпідприємство» й інших купують Республіка Казахстан і Узбекистан. За 5 місяців цього року всього реалізовано 378 голів племінної худоби.

Департамент оформляє та видає сертифікати племінних ресурсів сільськогосподарським підприємствам під час реалізації племінного поголів’я та генетичного матеріалу. Торік 13 підприємствам надали їх 1247 штук.

Для поліпшення зайнятості сільського населення, розвитку малого та середнього аграрного бізнесу в області не перший рік діє Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямами на період до 2027 року.

Є підтримка, буде й продукція

Цим документом передбачено відшкодування витрат юридичним особам, фізичним особам — підприємцям, сімейно-фермерським господарствам за: приріст поголів’я корів власного відтворення у розмірі 5 тисяч гривень та за закуплені племінні телиці, нетелі або племінні корови молочного напряму продуктивності в розмірі 10 тисяч гривень за умови утримання від трьох голів корів; за закуплені вівці та кози в розмірі 2 тисяч гривень за умови утримання від десяти голів кіз, овець; відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, м’яса, обладнання для заготівлі кормів 50 відсотків вартості, але не більше 50 тисяч гривень; 50 відсотків вартості, але не більше 20 тисяч гривень за закуплений племінний матеріал та 50 тисяч гривень за облаштування першої пасіки.

Щоб охопити якомога ширше коло суб’єктів господарювання, аби вони брали участь у цій програмі, нарощували поголів’я великої рогатої худоби, департамент ініціював внесення до неї змін, які передбачають участь особистих селянських господарств.

Саме йде прийом документів від них для участі в державних програмах підтримки галузі тваринництва.