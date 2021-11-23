Нещодавно у світі виробників смартфонів набув популярності модульний чіп для підтримки мобільного зв'язку. Він знаходиться на матриці будь-якого пристрою: смартфона, планшета або розумного годинника. При цьому його легко коригувати, змінювати операторів та номери телефону через внутрішні налаштування гаджета.

Принципи роботи й особливості



Програмування та встановлення електронної сім-карти відбуваються ще на етапі розробки та збирання смартфона. Завдяки його можливостям користувач може підключати до одного телефона до п'яти різних номерів. При цьому можна легко вибирати одну із активних карток.

Підключення тарифу на eSim відбувається завдяки скануванню QR-коду на сайті оператора або через мобільний додаток, як це робить Київстар. При цьому телефон приймає всю потрібну інформацію про тариф, пакетні дані, стан рахунків абонента.

Особливості експлуатації:

♦ одну карту поки що не можна використовувати на двох пристроях з метою безпеки даних;

♦ можна просто знайти втрачений телефон через вхід до профілю абонента на іншому пристрої;

♦ чіп може змінювати наповнення багаторазово, але без перевищення ліміту одночасного використання номерів.

Для українського користувача ця функція на телефоні та послуга від операторів з'явилися порівняно недавно. Але вже зараз такий сервіс завойовує своїх шанувальників завдяки можливостям та простоті.

Хто може користуватися функцією?



Якщо говорити про технічне оснащення, то таку можливість надають не всі смартфони або гаджети. Виробники лише потроху починають впроваджувати модульний чіп у свої смартфони, коли зрозуміли реальну вигоду та попит.

Так, електронний чіп мають такі телефони:

• iPhone останніх трьох серій;



• останні моделі Galaxy від Samsung;



• популярний Huawei P40/P40 Pro та ще кілька моделей цього бренду.



Насамперед перевагою стає можливість скоротити розмір SIM та використовувати зекономлений простір для інших функцій. Ця тенденція зберігається вже давно, адже розміри та фізичні карти поступово зменшуються.