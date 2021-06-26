Наша держава отримає позику на політику розвитку в галузі економічного відновлення

Україна отримає 350 мільйонів доларів США від Світового банку на відновлення та розвиток економіки під час пандемії коронавірусної хвороби. З Міжнародним банком реконструкції та розвитку укладено відповідну Угоду для системного проєкту «Перша позика на політику розвитку в галузі економічного відновлення».

У присутності Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та старший менеджер портфелю проєктів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.

«350 мільйонів доларів буде використано на відновлення та розвиток економіки нашої країни під час пандемії, на соціальну підтримку уразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій. Завдяки цим коштам зможемо реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.

Відновлення економічного зростання та модернізація української економіки в умовах пандемії потребує особливих політик та ресурсів. І ми вдячні, що саме зараз наші партнери зі Світового банку допомагають Україні та українському народу», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-міністра.

Денис Шмигаль подякував фахівцям Світового банку, яких залучено до реалізації різних проєктів в Україні, та висловив упевненість, що плідний діалог і співпраця між Україною та Світовим банком розвиватиметься й надалі.

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