Нині тривають підготовчі роботи: фахівці турецької компанії-підрядника «Догуш» уже випробували тестові буронабивні палі для фундаментів естакад мосту на лівому березі. Вони успішно витримали 1500-тонне навантаження. Новий міст опиратиметься на глибині 28 метрів на природний гранітний щит. Випробування провели у присутності представників Міжнародного проєктного інституту. На черзі — випробування на правому березі. За допомогою баржі на воді тривають геологічні вишукування. Підрядник визначає тип ґрунту, щоб запроєктувати необхідну глибину залягання паль та фундаменту опор. Водночас на об’єкті продовжують будівництво майданчиків для подальшого облаштування виробничих баз та житлового комплексу для робітників компанії.

Щойно зі Стамбула до Кременчука доставлять увесь арсенал важкої техніки, підрядник розпочне будівельні роботи.

Альтернатива Крюківському

Зведення мосту через Дніпро у Кременчуці входить до Національної програми відновлення мостів, що є складовою програми Президента України «Велике будівництво».

Планується, що новий міст замінить діючий Крюківський, вперше збудований ще у 1870-х роках, а в сучасному вигляді відновлений у 1949-му — після руйнації під час Другої світової війни. Востаннє його капітально відремонтували у 1988 році. Слід зробити це повторно, та при нинішній транспортній навантаженості його капітальна реконструкція неможлива. Щоб об’їхати міст, потрібно зробити гак у 50 кілометрів, через Світловодськ.

Крюківський міст перебуває на балансі Південної залізниці. Він двоярусний. У нижньому проходить одноколійний залізничний проїзд, у верхньому — проїзд автотранспорту. Щоб під мостом могли пройти великогабаритні судна, один з прогонів мосту піднімається.

Це єдиний діючий міст у наддніпрянському місті і зараз він у передаварійному стані. Через нього проходять дві важливі для регіону державні дороги: H-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія.

Найближчі автодорожні мости через Дніпро є у Кам’янському та Черкасах — за 110—120 кілометрів відповідно. А мости однакового з ним класу та навантаження — кілька тисяч машин за добу — то найближчі у Дніпрі та Києві.

Про необхідність будівництва заміни Крюківському мосту почали говорити понад 30 років тому. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, без будівництва нового мосту транспортний колапс загрожує не тільки Кременчуку, а й усьому центральному регіону України. «Промислова агломерація Кременчука налічує близько пів мільйона осіб — і саме від якості внутрішнього транспортного сполучення залежить інтенсивність розвитку регіону».

Довірятимуть, алей перевірятимуть

Новий Кременчуцький міст планують звести за три роки. У Полтавській облдержадміністрації повідомили, що він буде вантовим, довжина мосту становитиме 720 метрів, естакади — 1,9 кілометра, дорожні роботи поблизу мосту вестимуть на ділянці 5,4 кілометра. Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов розповів, що створено робочу групу, за допомогою якої обласна влада координуватиме процесс будівництва спільно зі Службою автодоріг, підрядною компанією, містом і всіма дотичними службами.

Згідно з ТЕО, штучна споруда матиме чотири смуги руху, по дві у кожному напрямку. Її зведуть поряд зі старим мостом.

На правому березі Дніпра новий міст сполучатиметься з трасою H-08, а на лівому — з існуючою мережею вулиць Українська та Велика Набережна. Обидва «виходи» матимуть транспортні розв’язки у різних рівнях. Загальна довжина мостового ансамблю становитиме понад 3 кілометри. 95 відсотків усіх матеріалів, які планують використати, будуть вітчизняного виробництва.

Наприклад, металоконструкції для нового мосту постачатиме ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Про це журналістам розповів президент товариства Володимир Приходько. «Ми виробляємо не тільки залізничну техніку. Ми випускаємо, наприклад, металоконструкції. Зокрема у Кременчуці одна з турецьких компаній планує розпочати будівництво мосту. Я веду з ними перемовини про поставки зварних конструкцій для цього проєкту».

Міст, разом із розв’язками, становитиме першу чергу будівництва, яку оцінили у 12,5 мільярда гривень. Сюди входить також розробка проєктно-кошторисної документації робіт першої черги. Він буде не тільки якісним та надійним, а й матиме привабливий вигляд.

«Нині в Україні будують три мости, але, на мою думку, міст у Кременчуці — найкрасивіший. Він підсвічуватиметься вночі, а його фото будуть на усіх знакових для міста речах. Це сучасний проєкт, який стане найголовнішим об’єктом Кременчука», — сказав під час перебування на Полтавщині Олександр Кубраков.

Через річку — з вітерцем

Новий Кременчуцький міст — це пріоритетний проєкт для центральної та обласної влади. У майбутньому збудований міст із розв’язками мають з’єднати з північним обходом Кременчука, якого поки не існує. Це буде друга черга цього будівництва. У районі села Ялинці дорогу планують від’єднати від траси H-08, а поблизу села Щербаки з’єднати з дорогою М-22. Якщо цей проєкт реалізують, довжина обходу становитиме 30 кілометрів, він матиме чотири розв’язки і коштуватиме ще близько 9,2 мільярда гривень. Окрім того, Укравтодор запланував і ремонт траси H-08 Бориспіль — Маріуполь.

Відповідні проєкти капремонту вже розробляють. Загалом повинні відремонтувати понад 90 кілометрів — без врахування нового мосту та ділянки траси, яка проходить містом. Орієнтовна вартість проєктування становить близько 10 мільйонів гривень. Ще у майже три мільйони гривень оцінюють додаткові витрати: оцінку впливу на археологічну спадщину, техніко-економічне обґрунтування, встановлення знаків, екологічні інженерні консультації щодо мосту через річку Сулу, інвестпроєкт, внесення змін до Схеми планування територій тощо.

Новий Кременчуцький міст через Дніпро дасть змогу поліпшити оптимізацію логістичних маршрутів у центрі України за рахунок скорочення часу поїздок для автомобільного транспорту. Цього буде досягнуто завдяки збільшенню допустимої швидкості для вантажних автомобілів.