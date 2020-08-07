Податкові надходження до зведеного бюджету України, контрольовані Державною податковою службою (ДПС), у січні — липні 2020 року зросли до 461,7 мільярда гривень, що на 55,1 мільярда, або на 13,6%, перевищує показник за аналогічний період 2019-го. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
До державного бюджету спрямовано 310,2 мільярда гривень, що на 51,7 мільярда, або на 20%, більше, ніж у січні — липні 2019 року. Місцеві бюджети отримали 151,6 мільярда гривень. Це на 3,5 мільярда, або на 2,3%, більше, ніж відповідний показник торік.
При цьому надходження (сальдо) до загального фонду держбюджету в липні становили 29,6 мільярда гривень, індикативні показники Міністерства фінансів виконано на 123,1%.
У липні 2020 року платникам податків відшкодовано 9,1 мільярда гривень податку на додану вартість, що на 100% відповідає сумам, заявленим до відшкодування. Накопичену на початок 2020-го бюджетну заборгованість із відшкодування ПДВ скорочено на 12,6 мільярда гривень. За останні три місяці — на 4,1 мільярда.
Сукупні надходження платежів до державного, місцевих бюджетів та державних цільових фондів, які адмініструються ДПС, у січні — липні 2020 року становили 624,3 мільярда гривень, що на 11,2% більше, ніж у відповідний період торік.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»