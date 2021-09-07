В Україні зроблено ще один важливий крок на подолання однієї з найголовніших національних бід — корупції. Для цього Міністерство інфраструктури України, Державна служба морського та річкового транспорту, ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» (Моррічсервіс) та проєкт USAID/UK AID «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» підписали меморандум про співпрацю у ключових галузях державного управління, зокрема підготовки та дипломування моряків.

Це дуже важливо, адже питання корупційних поборів з моряків донедавна не те щоб геть замовчували, але висвітлювали недостатньо. А розповісти тут є про що.

Протягом року в морській галузі активно діяла корупційна схема, яка підім’яла процедури підготовки моряків, видачі їм дипломів та підтвердження кваліфікації. За всі ці процедури кожен зі 150 тисяч моряків цивільного флоту України мав щороку сплачувати від трьох до восьми тисяч, і не гривень, а зелених папірців з портретами іноземних президентів. Точних обсягів щорічного обороту цієї схеми ніхто достеменно не знає, а приблизні неважко підрахувати.

Як так вийшло

Таке становище склалося після того, як рік тому функції Інспекції з підготовки та дипломування моряків було передано до Державної служби морського та річкового транспорту України (до сервісних центрів ДП «Моррічсервіс»). Ці центри мали забезпечити захист персональних даних моряків від зовнішнього втручання та безперебійне проходження ними кваліфікаційних процедур.

Але сталося навпаки. Невдовзі після цієї реорганізації Державний реєстр документів моряків та пов’язані з ним автоматизовані системи документообігу цікавим чином опинилися під контролем сторонніх приватних осіб. Вони отримали доступ до цих ресурсів і скористалися із цього.

Як повідомила за матеріалами розслідування Служба безпеки України, злочинна схема працювала так: кожен моряк, навіть якщо він постійно працював за спеціальністю, обов’язково мав щоп’ять років проходити переатестацію — нібито він міг під час роботи забути, як її робити. Але коли моряк хотів пройти нав’язану йому переатестацію через особистий кабінет в електронному реєстрі, йому через незаконне втручання в діяльність цього реєстру створювали перепони, які мали вигляд технічних збоїв, або ж отримував відмову в підтвердженні кваліфікації без зазначення причин.

Оскаржити таку відмову не було змоги — відповідної процедури не передбачено. Тож чиновники державної служби могли із чистим сумлінням заявити, що жодних скарг до них не надходило.

Тоді на сцену виходили посередники, які за грошову винагороду пропонували владнати питання. Певна річ, вони легко обходили перепони, які самі ж і створили, і так отримували немалий навар.

Навіть людині, далекій від цієї галузі, зрозуміло, що таке не могло статися без прямого потурання високих посадових осіб. За даними СБУ, до злочинної діяльності були залучені посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Деяким з них вже вручено підозри, ступінь причетності інших з’ясовують.

Куди сягають корені

Матеріали журналістів-розслідувачів доводять, що до злочинної діяльності у підтвердженні кваліфікації моряків були залучені й особи набагато вищі. Скажімо, доля багатостраждального законопроєкту №3944 «Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу», який безпосередньо стосується порушеної нами теми.

Його розробив член антикорупційного комітету парламенту Іван Шинкаренко з колегами, щоб скасувати корупційну і вочевидь безглузду необхідність морякам, які мають стаж роботи на судні за спеціальністю відповідно до наявного в них диплома, все одно проходити курси підвищення кваліфікації та обов’язково складати іспити у державних кваліфікаційних комісіях. І при цьому давати хабарі.

Певна річ, таке положення потребувало змін відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення вахти, а також просто здорового глузду і боротьби з корупцією. Тепер закон ухвалено, і моряк за дотримання певних умов має змогу працювати без підтвердження кваліфікації.

Справедливість перемогла, однак звернімо увагу на нюанс: законопроєкт було внесено 27 липня 2020 року, а прийнято лише 29 червня 2021-го. Весь цей проміжок часу проходження документа гальмували у профільному Комітеті з питань транспорту та інфраструктури. І важко повірити, ніби це відбувалося цілком безкорисливо.

Викликали певний інтерес і дії тодішнього профільного міністра. На початку цього року в портових містах України Одесі, Херсоні, Маріуполі, Ізмаїлі відбулись акції протесту моряків. Вони вимагали підтвердження стажу та кваліфікації на підставі не іспиту, а запису в послужній книжці моряка. Міністр тоді висловив думку, що такий запис легко підробити. Але ж, шановні, у вас є електронний реєстр, через який легко звірити дані! Чи на той момент реєстр довели до такого стану, що тодішній міністр і сам йому не довіряв?

Ситуація стала предметом розслідування телепрограми «Гроші». Із цього приводу з’явився наказ Мінінфраструктури №201 «Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України», яким моряків нібито перевели на електронне тестування без залучення конкурсних комісій. Але саме нібито, бо наказ про це не було офіційно оприлюднено, а чиновники відверто його саботували.

Це призвело до нових акцій протесту моряків на початку травня в Одесі, які закінчилися силовим видаленням протестувальників з будівлі місцевого відділення Моррічсервісу. Там, мовляв, не знають, що це за наказ і як його виконувати. А в київському офісі запевнили, що в Одесі керуються положеннями саме цього наказу. Кому було вірити?

Тому й знадобився законопроєкт №3944, але й тут, як бачимо, без саботажу не обійшлося. Народний депутат Олександр Куницький у своїй публікації в соцмережах із цього приводу висловив переконання про причетність керівництва Мінінфраструктури.

Як махінаторам вкоротили руки

Із багатьох джерел надходять відомості, що ця корупційна схема була однією з головних причин зміни керівництва міністерства. І така зміна дала плоди: за нового міністра Олександра Кубракова завдяки спільній роботі Служби безпеки України, міністерств інфраструктури та цифрової трансформації доступ сторонніх до державного реєстру та його автоматизованих систем було заблоковано, державні сервіси повернулися до держави.

Тепер реєстр моряків удосконалюють, його інтегруватимуть з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною державною електронною базою з питань освіти, порталом державних послуг «Дія». Фахівці урядових служб обіцяють, що в оновленому реєстрі міститиметься повна інформація на кожного зареєстрованого в ньому моряка: документи про освіту, набуття кваліфікації, паспорт моряка, послужний список тощо.

Щоправда, Державна служба морського та річкового транспорту України наприкінці липня повідомляла про тимчасові збої в роботі єдиного Державного реєстру документів моряків і радила звертатися до Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. У Мінінфраструктури та Мінцифри підтвердили, що роботу електронного кабінету моряка після втручання в неї сторонніх осіб ще не відновлено остаточно. Мало того, наявні електронні кабінети містять застарілі бази даних, які й досі не перебувають під управлінням уповноважених державних органів — ось скільки шкоди можна завдати лише за рік!

Мінінфраструктури обіцяє вчасно повідомити про повне відновлення роботи електронного кабінету моряка. А поки що міністерство подовжило чинність кваліфікаційних та інших документів моряка до літа 2022 року, про що повідомило Міжнародну морську організацію.

Для безперебійної роботи відновленого реєстру є намір закупити ліцензію на використання відомої міжнародної системи електронного тестування моряків Crew Evaluation System 6.0, власник якої — компанія Seagull Maritime. Сертифікати, отримані за цією системою, потраплятимуть у реєстр моряка автоматично, отже, людський чинник і пов’язану з ним корупційну загрозу буде цілковито усунуто. На виконання цих планів урядовою постановою вже започатковано експериментальний проєкт із запровадження системи в Україні.