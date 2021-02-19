Уряд визначив державну установу, яка займатиметься супроводом вагомих інвестиційних проєктів на виконання фундаментального закону щодо їх державної підтримки

Поліпшення інвестиційного клімату — один із пріоритетів спільної роботи Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів. Завершення непростого для всіх і для бізнес-спільноти зокрема 2020 року позначене вагомою в цьому контексті подією — ухваленням 17 грудня Закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями». 10 лютого документ, покликаний сприяти відновленню інвестиційної активності в країні після кризового 2020-го, підписав Президент Володимир Зеленський.

Позитивний маркер для спільнодії

Отже, закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій понад 20 мільйонів євро.

Визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проєктів об’єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проєктів, закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% суми інвестицій у проєкт.

Згідно з документом, підтримку надаватимуть підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров’я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Для практичного втілення амбітних планів передбачено створити спеціальну урядову уповноважену установу, що займатиметься супроводом інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу його втілення. У середу на черговому засіданні Кабінет Міністрів своїм розпорядженням визначив таку державну установу — Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest).

Є з кого питати

Це рішення — перший крок для того, аби закон запрацював. «Паралельно з іншими інструментами — як концесії, успішні кейси із приватизації, індустріальні парки тощо — це сприятиме відновленню інвестиційної активності у країні», — переконаний Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду наголошує, що Офіс із залучення та підтримки інвестицій допомагатиме інвесторам в Україні від початку проєкту й протягом усього часу його реалізації.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, Мінекономіки розпочало підготовку підзаконних актів для практичного втілення закону про інвестнянь, який дасть змогу значно підвищити інвестиційну привабливість України. А рішення про визначення UkraineInvest установою для супроводу проєктів дає чітке розуміння, до кого саме звертатись у разі будь-яких питань, хто вичерпно і оперативно може надати всю інформацію і підтримку.

До функцій уповноваженої установи належать: залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями; надання інвесторам організаційної та інформаційно-консультативної допомоги щодо підготовки та реалізації інвестиційних проєктів; взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями; підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних та оперативних звітів про стан супроводу інвестиційних проєктів із значними інвестиціями; розроблення пропозицій, рекомендацій, планів дій, спрямованих на вдосконалення процесу підготовки та реалізації таких проєктів; організація навчання та проведення інформаційних заходів з означених питань для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач переконаний, що Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» створює новаторський для України підхід до державної підтримки інвестицій. І від імені уповноваженого офісу запрошує іноземний та український середній бізнес скористатися його перевагами.

«Мінімальний обсяг інвестицій 20 мільйонів євро протягом п’яти років дає змогу підприємцям реалізовувати спільні інвестиційні проєкти і з українськими, і з міжнародними партнерами», — вважає він.

Ефективність такої співпраці зможемо оцінити за такими критеріями: кількість реалізованих інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями та кількість укладених інвестиційних договорів.