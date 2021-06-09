Протягом трьох наступних років має з’явитись інтегрований центр ринків капіталу й товарних ринків — Національна біржа з торгівлі капіталом і товарами (NEXT-UA). Фундамент цього закладено підписанням Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Американською торговельною палатою та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у галузі національної біржової торгівлі капіталом та організованих товарних ринків.

Після підписання документа Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив удячність ЄБРР, Американській торговельній палаті, USAID в особі їх представників за підтримку, взаєморозуміння та співпрацю. Він наголосив, що це перший крок до створення у країні повноцінного фондового ринку.

«Це історична подія, яка надасть нового поштовху для розвитку інтегрованого у міжнародну фінансову систему ринку капіталу в Україні. Фондовий ринок — один із найбільш якісних механізмів залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у реальний сектор економіки. Меморандум — нова сторінка в економічній історії нашої держави, яка створює нові можливості для країни та її громадян, які отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий і дешевший ресурс для розвитку підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Дениса Шмигаля.

Прем’єр зазначив, що основними структурними одиницями NEXT-UA будуть Універсальна торгова біржа, компанія з фінансової інфраструктури (депозитарій, розрахунково-кліринговий центр і торговий репозиторій), Арбітражний центр, Консультативна рада та Бюро зв’язків з інвесторами. До створення проєкту заплановано залучити стратегічних комерційних інвесторів.

«Важливо, що разом з ринком капіталу запроваджуємо й товарні ринки. Ставимо перед собою амбітні цілі стати одним з лідерів у Європі в галузі торгівлі товарами. Розвиток ринку капіталу і товарного ринку дадуть змогу встановити прозорі правила роботи, сприятимуть викоріненню корупції, поліпшать визначення ціни на товари, дадуть змогу запобігати зловживанням на ринку, що сприятиме захисту прав інвесторів», — підкреслив очільник уряду.

Фондовий ринок, накопичувальна пенсійна система, пільгові програми кредитування — це ті проєкти, що дадуть ефект у наступні 5—10 років, як і земельна реформа, і реформа енергетичних ринків. «Це проєкти, які дадуть змогу Україні стати успішною країною із заможними громадянами», — резюмував Денис Шмигаль.

Того самого дня перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко зустрівся з керуючим директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне. Обговорено пріоритетні питання співпраці.

Олексій Любченко подякував ЄБРР за значний обсяг інвестицій в Україну, підтримку розвитку економіки й реформ. Він поінформував, що пріоритети роботи українського уряду — реформа корпоративного управління держпідприємствами, кліматична трансформація економіки, декарбонізація енергетики, підтримка малого й середнього бізнесу.

Оприлюднено ключові пріоритети діяльності ЄБРР в Україні, зокрема продовження співпраці з Укравтодором у межах Меморандуму про зміцнення корпоративного управління і проведення антикорупційної політики.

Окремо сторони обговорили питання поновлення роботи Номінаційного комітету для визначення нового складу наглядових рад відповідно до найкращих міжнародних стандартів. Зроблено акцент на підтримці ЄБРР розроблення законопроєкту «Про Установу бізнес-омбудсмена в Україні», реалізація якого сприятиме прозорості діяльності органів держвлади, поліпшенню умов діяльності бізнесу і захисту від неправомірного втручання в їхню господарську діяльність.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»