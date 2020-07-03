Міністр фінансів Сергій Марченко брифінг розпочав з того, що пояснив, чому Україна зупинила випуск єврооблігацій, які 1 липня 2020 року було успішно розміщено на суму 1,7 мільярда доларів США з рекордною дохідністю за останні 10 років — 7,3% річних. Облігації випускали на 20-річний термін.

За його словами, після цього розміщення з’явилася новина, яка шокувала: заява про відставку голови Національного банку. А оскільки це у світі міжнародних фінансів має істотний вплив, то після нічних переговорів з інвесторами та юридичними радниками було вирішено призупинити випуск єврооблігацій.

«Інвестори позитивно оцінили наше рішення, тобто ми показуємо, що наша держава не намагається бігти за швидкими рішеннями. Ми готові зробити паузу і далі вирішувати, що і як робити. Але гіршого моменту для оприлюднення заяви про відставку голови Національного банку та її формату в час розміщення єврооблігацій не було», — прокоментував міністр. Він додав, що роботу з міжнародними партнерами, інвесторами буде продовжено. Мінфін і надалі проводитиме зважену фіскальну політику, сподіваючись на співпрацю з НБУ у проведенні монетарної політики.

«Відставка голови НБУ не має впливати на макроекономічну стабільність держави, бо нині, як ніколи, є достатньо можливостей і ресурсів, аби її забезпечити. Станом на 1 липня на єдиному казначейському рахунку безпрецедентна сума коштів — 75 мільярдів гривень і понад 2 мільярди доларів. Це дає змогу повністю контролювати ситуацію з державними фінансами, забезпечувати зобов’язання перед міжнародними партнерами та українськими громадянами», — наголосив Сергій Марченко.

Міністр акцентував, що не бачить підстав для істотних коливань курсу гривні на валютному ринку через заяву голови Нацбанку про відставку. «Можливо, сьогодні можемо бачити якусь турбулентність на ринку, але буде ухвалено відповідні рішення, і найближчим часом все заспокоїться», — зазначив він.

Сергій Марченко прозвітував про роботу фіскальних органів. У червні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 113 мільярдів гривень, розпис бюджету виконано на 105%. Додаткові надходження загалом становили 5,8 мільярда гривень. Зокрема податківці перевиконали план червня на 6,4 мільярда гривень (107,7%). Міністр очікує, що до кінця року розпис бюджету за доходами буде виконано.

«Перевиконання бюджету в червні стало можливим зокрема за рахунок того, що податкове навантаження з податку на доходи фізичних осіб становило 3,4%. Це найбільший показник за останні два роки. Це свідчить про те, що вдалося за останні два місяці зламати різні незаконні схеми. Перевиконання податковою надходжень обсягом 6,4 мільярда гривень дає підстави вважати, що більше схем з ПДВ у нас не буде», — запевняє міністр.

Щодо роботи митниці, то очільник міністерства насамперед зауважив, що вона, на відміну від податкової, проходить болючий процес трансформації. «Ми досі шукаємо ефективне поєднання менеджменту з можливістю проведення якісних змін. Цей пошук тривалий і копіткий, але результати вже є: вперше в цьому році митниця виконала план. У нас через коронакризу відбулося досить істотне падіння товарообігу за імпортними товарами. Наприклад, у травні падіння було понад 31%. При цьому вдалося збільшити податкове навантаження і в травні, і в червні на 2—2,5%. Це свідчить про те, що хоч і недостатня, але є певна робота з боротьби з контрабандою, сірим, чорним імпортом. Середньодобові надходження у червні становили 1,3 мільярда гривень, і порівняно з травнем зростання — 127 мільйонів гривень», — каже міністр.

Сергій Марченко констатував: принципове завдання — щоб податкова і митна служби виконували план надходжень. Особливо в період економічної кризи, коли треба забезпечувати виплати зарплат і пенсій, рівномірно відшкодовувати ПДВ.

«За останні два місяці жодних звернень щодо невідшкодування ПДВ не було. ПДВ відшкодовують в автоматичному режимі», — зазначив міністр.

Проте він визнає: сказати, що Україна вийшла із кризи і з її економікою все гаразд, не можна. Так, є певні чинники економічного відновлення, але міністр сподівається, що, налагодивши роботу фіскальних органів, можна не лише ефективно виконувати плани, а й дати поштовх позитивній економічній динаміці.