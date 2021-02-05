Цього року уряд очікує на відчутне зростання економіки. Усі міжнародні партнери України разом з МВФ і рейтинговими агентствами теж прогнозують зростання економіки.

«Ми очікуємо на незначний рівень інфляції — в показниках Нацбанку це 5+1 відсоток. Мінекономіки дає трохи вищий прогноз. І ці показники оптимальні. З одного боку, ми зацікавлені, щоб інфляція, якщо говорити економічною мовою, розігрівала економіку. З іншого, — інфляція не має загалом негативно впливати на добробут українців», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час загальної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «Глобальний огляд економіки України».

Уряд неухильно виконує всі зобов’язання з упровадження реформ та започатковує нові. Триває підготовка до підписання меморандуму з організації Українського міжнародного фінансового центру, зі створення накопичувальної пенсійної системи.

«Підготовлено відповідні законопроєкти. Ми маємо зробити прорив у пенсійному забезпеченні та реформувати нинішню пенсійну систему», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Він прокоментував схвалений урядом законопроєкт про розвиток індустріальних парків: «Це інструмент, який працює в усіх європейських країнах. У нас він, на жаль, не запрацював. Створено низку індустріальних парків, якісь із них жевріють на ентузіазмі людей, і наше завдання — змінити цю ситуацію на краще».

Стимулами для економічного зростання мають стати поліпшення доступу та здешевлення кредитних ресурсів. Уряд удосконалює програму «5—7—9». «До неї долучаємо іпотеку. Уже з 1 березня вона буде під 7%. Цього року хочемо запустити через Державну іпотечну установу фінансовий лізинг житла для соціальних категорій під 5%», — анонсував Прем’єр.

Запроваджують деякі регуляторні пом’якшення, завершують роботу над Дія City, покликаним стати надзвичайно вигідним економічним інструментом для бізнесу.