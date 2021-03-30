Для випробування міцності ходової частини автомобіля в Харкові й усій країні місць завжди вистачало. Виїжджай на будь-яку дорогу, і полігон з ямами у твоєму розпорядженні. Однак треба віддати належне: завдяки реалізації програми «Велике будівництво» за два останні роки таких розбитих шляхів, придатних для проведення випробувань, стало значно менше. Та у харків’ян тривалий час таким місцем була об’їзна дорога — одна з перших в СРСР, прокладена у 1970-х роках і так і не добудована в південному напрямку.

Не шлях, а напрямок

Як стверджують досвідчені водії, на в’їзді на об’їзну доречно вже давно встановити знак «Дорога в пекло». Бо її зовсім не існує: суцільні величезні ямища, проїжджаючи які, кожен автомобіліст незалежно від марки машини ризикує залишитися не лише без коліс. Особливо ж відчутно це було вночі, у чому переконався на власному досвіді. Рухаючись зі швидкістю 15—30 кілометрів за годину, перекочувався з однієї ковбані у другу, начебто долав океанські хвилі у сильний шторм.

Харківські водії розміщували в інтернеті фотографії величезних ям. Вони стверджували, що майже вся об’їзна дорога в дуже поганому стані, хоч 2017 року на її ремонт було надано 30 мільйонів гривень. Тоді дорожники казали, що стала тріскатися бетонна основа дороги.

Під час підготовки до Євро-2012 тодішній віцепрем’єр-міністр з питань підготовки країни до чемпіонату Борис Колесніков обіцяв закласти гроші в бюджеті на ремонт за євростандартами об’їзної дороги навколо Харкова, а вже 2015-го, за словами колишнього начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Євгена Зражевця, її знову відремонтували. Ось тільки вона чомусь так і не стала від закачаних в асфальт грошей безпечною й комфортною.

Підтримка центру

Нині ж, після зими з дощами й мінусовою температурою та її різкими перепадами, залишки вцілілого асфальту зійшли разом зі снігом. Крім погоди, на стан дорожнього полотна негативно вплинув транзит великовагового транспорту.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов цілком погоджується, що об’їзна дорога перебуває в жахливому стані: «Це якийсь лабіринт і випробування для машин. Однак ця дорога — важлива частина транспортної інфраструктури Харкова». Чиновник і повідомив, що наприкінці минулого року він звернувся до керівництва Укравтодору та Президента України із приводу глобальної реконструкції об’їзної, й ініціативу підтримали.

«Необхідні тендерні процедури проведено, і дорожники вже почали ремонтні роботи», — сказав Ігор Терехов. За його словами, дорогу, щоб запобігти заторам у місті, не перекриватимуть, а ремонтуватимуть частинами.

Не згаяти жодної погожої години

Як розповів начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Андрій Алексєєв, на ділянці від Олексіївки в бік Салтівки і на Роганському житловому масиві ремонт уже розпочато, на інших ділянках проводять підготовчі роботи. Протягом двох років дорожники планують відремонтувати 58 кілометрів дороги, що становить приблизно дві третини, загальна довжина якої — 82,7 кілометра. На це їм знадобиться 1,8 мільярда гривень, що в перерахунку на кілометр становить 31 мільйон гривень.

У Службі автомобільних доріг розповіли, що цього року проводитимуть масштабний ремонт об’їзної дороги на ділянці від з’єднання з М-03 (полтавський напрямок) і Р-46 (сумський) до з’єднання з дорогою Р-78 (на Балаклію), наголосивши, що відповідні тендери вже проведено і договори підписано. Дорожники, використовуючи кожну погожу годину, вже розпочали підготовчі роботи, зокрема фрезерування покриття. Підрядники проводять фрезерування однієї з найскладніших ділянок у межах сіл Родичі та Флоринки. Паралельно виконують демонтаж бортового каменю та розчищення узбіч від заростей. У місцях проведення робіт рух автотранспорту організовано однією з проїзних частин у реверсному режимі.

До усталення погоди ремонтники для створення безпечного проїзду до початку капітального ремонту проведуть на об’їзній поблизу Коротича, Флоринки і Роганського житлового масиву аварійний ямковий ремонт литим і холодним асфальтобетоном. У межах селища Коротич на нинішній рік заплановано ремонт ділянки дороги 8,8 кілометра від села Новий Коротич до з’єднання з об’їзною навколо Харкова. Уже проведено тендер на капітальний ремонт.

Андрій Алексєєв розповів, що розробляють проєкт встановлення на перехресті доріг з Черкаської Лозової і П’ятихаток світлофора, який запрацює у жовтні й сприятиме зниженню аварійності перехрестя.

Загалом у межах програми Президента «Велике будівництво» на 58 кілометрах об’їзної дороги за маршрутом Пісочин — П’ятихатки — Рогань — Безлюдівка повністю оновлять покриття, встановлять нові автомобільні знаки, з’являться нова розмітка і узбіччя.