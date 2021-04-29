Щойно зійшов сніг, як на дорогах Рівненщини закипіла робота. Північний об’їзд навколо Рівного, де всі працюють цілодобово, нагадує величезний мурашник. Це один з головних об’єктів президентської програми «Велике будівництво». Він готовий уже на 80%.

«А це означає, що місто нарешті зітхне з полегшенням, розвантажившись від великовагового габаритного транспорту, який поки що курсує його вулицями, — каже начальник служби автомобільних доріг у Рівненській області Олексій Востріков, який багато часу проводить на об’єкті. — Його планують здати 2022-го, але, гадаю, впораємося раніше, до кінця цього року».

Північна об’їзна — своєрідна візитівка обласного центру і довгоочікувана магістраль, яка розвантажить чвертьмільйонне місто на 5—7 тисяч автомобілів щодоби і збереже його довкілля. Тобто те, про що багато років мріяли містяни, стає реальністю. Проблем з фінансуванням, запевняють у службі, немає. Частенько відвідує об’їзну й голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Пригадую, саме тут він зустрівся з журналістами торік у вересні на пресконференції з нагоди першого року роботи на посаді.

Усе тоді тільки починалося. Нині ж змінилося до невпізнанності: за новітніми технологіями будівельники вже проклали нижні шари асфальтобетону. Служба автомобільних доріг постійно звітує перед громадою краю у форматі онлайн, і кожен може переглянути свіже відео й фото на сайті, залишити коментар чи побажання. Не варто переконувати, що такий зворотний зв’язок надзвичайно важливий. Як і синергія зусиль самих дорожників, сумлінних підрядників, виконавчої влади краю та голів територіальних громад.

Децентралізація дала громадам нові можливості, й перспективні керівники на місцях їх активно використовують. Приміром, навесні у Радивилівській територіальній громаді розпочали роботи на 16,5-кілометровій ділянці автомобільної дороги державного значення Кременець — Біла Церква — Ржищів — Канів — Софіївка. Це перший проєкт модернізації інфраструктури на Рівненщині, який реалізують у співпраці з державою.

Мудрий керівник громади Микола Карапетян мислить категоріями на перспективу, тому тут виготовили проєктно-кошторисну документацію власним коштом, що дало змогу зекономити час. А ще громада виявила бажання встановити тут комплекс зважування автомобілів у русі.

Завершуються підготовчі роботи до фактично нового будівництва 3,5 кілометра проблемної ділянки дороги Будки Кам’янські — Рокитне — Клесів М-07 на території Клесівської територіальної громади. Тут теж довго не роздумували і за зиму оперативно виготовили проєктно-кошторисну документацію.

Обласна державна адміністрація внесла дорогу в перелік об’єктів фінансування за програмою «Велике будівництво». Ось так і стала маленька сільська дорога великим для держави об’єктом. Нині поряд із дорожниками працюють і небайдужі жителі громади. Вони ж головні незаангажовані контролери якості робіт.

Тепер шляхом першопрохідців пішли інші громади краю: Корецька, Немовицька, Деражненська, Сарненська, Городоцька, Великоомелянська, які теж виготовляють документацію на найбільш проблемні ділянки магістралей, не чекаючи на манну небесну. Тут добре розуміють сутність української приказки: гуртом і батька легше бити, не кажучи про те, що дороги будувати.

До речі, саме держава — головний інвестор для Рівненщини. Торік в області збудували й капітально відремонтували 200 кілометрів дорожнього полотна. Це наймасштабніше оновлення за роки незалежності. Але 2021-го з нагоди 30-річчя Незалежності аж ніяк не хочуть поступитися ні темпами, ні показниками.

«Та йдеться не лише, так би мовити, про справні цифри. Сідаючи за кермо, сам відчуваю кожну яму та вибоїну, — розмірковує голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — Тому наше завдання — зробити справді високоякісні дороги. Якість робіт контролюють спеціальні бригади фахівців.

А днями в межах державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2023 року в області з’явилися ще два нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Розумні камери не тільки вимірюватимуть швидкість руху автомобілів, а й контролюватимуть інтенсивність руху на відповідних ділянках. Земляки пишуть, що їх потрібно не дві, а щонайменше 202. І це так, але знаю, що час працює на нас. Тож ми неодмінно зшиємо Україну оновленими дорогами».

ДОВІДКА «УК»

Крім Північної об’їзної, на Рівненщині активно ведуть роботи на таких автомагістралях: Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів між містами Костопіль та Сарни, поблизу кордону з Республікою Білорусь і на межі Рівненської та Хмельницької областей; М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече; Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне.