Сумщина першою у країні розпочала цифровізацію земель, мета якої — комплексний аналіз ринку землі для її ефективного використання

Недавня робоча поїздка на Сумщину першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького стала однією з точок відліку в реалізації земельної реформи у регіоні, своєрідною звіркою соціальних і господарських годинників, завдяки чому напрацьовано алгоритм подальших спільних дій на найближчі роки. А основою стало підписання тристороннього меморандуму про співпрацю між Сумською ОДА, галузевим міністерством та Всеукраїнською асоціацією громад. Цей документ визначає основні вектори діяльності, аби земельна реформа набирала обертів, слугувала економічним інструментом для територіальних громад, їх подальшого зміцнення і розвитку.

Відбулася нарада, в якій узяли участь представники Сумської ОДА і РДА, сільських, селищних, міських рад з питань взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівники територіальних органів виконавчої влади, фермерських об’єднань, науковці. Висновок чіткий і конкретний: після комплексного рентгену земельного ресурсу необхідно братися за роботу з урахуванням усіх сильних і слабких особливостей тих чи тих громад, аби місцеві бюджети одержали істотне грошове наповнення та нове фінансове дихання.

Статистика не тільки знає все, а й допомагає

Як наголошує заступник голови Сумської ОДА Тарас Савченко, земельна реформа — якісно нова і доволі непроста сторінка у життєдіяльності громад. Насамперед ідеться про розуміння її глибинної суті, різноманітних аспектів та особливостей, пошук ефективних варіантів господарювання. Іншими словами, це масштабна таблиця множення і додавання, в якій цифри мають окреме значення, і їх потрібно знати і враховувати.

Разом із можливістю вільно розпоряджатися землею неухильно змінюватиметься саме ставлення до неї, адже відтепер вона стає одним з вагомих економічних інструментів. Згідно з оперативною інформацією, на 1 липня цього року в розвиток АПК і сільських територій Сумщини залучено 723,5 мільйона інвестиційних гривень, що становить 77,4% відповідного торішнього періоду. Але за підрахунками, потреба в таких коштах щонайменше вдесятеро більша, що означає широке поле діяльності найближчим часом.

Показова і корисна для подальшої роботи така статистика. Розораність земель області становить 51,4%, що майже на 8% нижче від загальноукраїнського показника. Без урахування ділянок на територіях населених пунктів, найбільше їх — 73,5% — сільськогосподарського призначення, а також лісогосподарські, запасу і резервного фонду, інші види — відповідно 18, 6 та 2,5%.

Великі ділянки площею понад 20 гектарів сконцентровано у громадах з центрами у Шостці, Ромнах, Білопіллі, а найдорожчі, де ціна гектара, за нормативною грошовою оцінкою, перевищує 25 тисяч гривень, — у Миколаївській, Річківській, Степанівській, Ворожбянській та Білопільській ОТГ. Це здебільшого височинні лісостепові ландшафти з переважанням чорноземів.

Відкриття ринку землі неодмінно стимулюватиме орендну плату: якщо колись вона була з 2—3 чи 4—5% нормативної грошової оцінки, то тепер сягає 10. І це не межа.

Простежується певна тенденція завершення термінів дії договорів оренди: їхні піки припадають на 2027 і 2030 роки — відповідно 96 та 149 тисяч гектарів. Тобто компанії-орендарі максимально убезпечували себе напередодні відкриття ринку, укладаючи торік договори відповідно на 7 та 10 років. Ось такий статистичний калейдоскоп.

Один пишемо, два помічаємо

За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, підсумки проєкту «Vkursi Zemli Ukraine: Цифровізація земель України» свідчать про великі економічні резерви, які необхідно активізувати для поповнення місцевих бюджетів громад. Насамперед в офіційну оренду передано не всі ділянки державної та комунальної форм власності, а відомості внесено до відповідних державних реєстрів. Ідеться про майже 100 тисяч гектарів, які щорічно могли б давати бюджетам не менш як 320 мільйонів гривень.

Виринули на офіційну поверхню ще понад 18 тисяч гектарів, які використовують у виробництві, однак оренду на них не оформлено: більш як по тисячі гектарів у Роменській, Білопільській, Лебединській, Буринській громадах. Сумарно це ще щонайменше 77 мільйонів гривень надходжень. У пасиві такий резерв, як використання земель запасу, забудови, промисловості і транспорту тощо — загалом 14 тисяч гектарів, або ще 4 мільйони гривень можливих надходжень у таких громадах: Шосткинській, Краснопільській, Попівській, Білопільській.

Високим залишається ризик імовірної щорічної несплати земельного податку в розмірі 10 мільйонів гривень з ділянок, не внесених до публічної кадастрової карти України або ж у яких не зазначено власника. Тож загальна від’ємна арифметика обраховується великими сумами з багатьма нулями — такі кошти слід негайно легалізувати і спрямувати до місцевих бюджетів. Висновок такий: резерви є, вони відомі — справа за конкретною роботою.

ПРЯМА МОВА

На користь громад

Дмитро Ж ИВИЦЬКИЙ,

голова Сумської облдержадміністрації:

— За попередніми підсумками проєкту з цифровізації земель України, Сумщина має істотний людський та природний потенціал для розвитку агропромислового комплексу. Ми працюємо, щоб громади чітко розуміли, як управляти своєю територією, які можливості відкриваються завдяки земельній реформі.

Запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення надає змогу вільно розпоряджатися ними, передбачає раціональне використання і відтворення природних ресурсів, зокрема дотримання сівозмін, збереження родючості ґрунтів. Це основа успішного розвитку громад. З’являються можливості для створення нових виробництв і робочих місць, які стають джерелами наповнення бюджету, нових можливостей для поступового розвитку територій. Відтепер органи місцевого самоврядування можуть чітко встановлювати межі громад, проводити інвентаризацію й оцінку земель, контролювати їх використання, розробляти комплексний план розвитку територій, залучати інвесторів тощо.

Переконаний: найближчим часом земельна реформа отримає конкретне результативне наповнення на користь громад і суспільства загалом.

МОВОЮ ЦИФР

Гектари Сумщини

Площа сільськогосподарських угідь області становить 1,7 мільйона га (4,1% загальноукраїнського показника), з яких рілля — понад 1,2 мільйона га. Сіножаті, пасовища та багаторічні насадження відповідно 0,3, 0,2 та 0,02 мільйона га.

Усього налічується до 1500 осіб — суб’єктів господарської діяльності, зокрема на 01.07.2021 у базі даних ЄДРПОУ Сумської області зареєстровано 1061 суб’єкт господарювання з організаційно-правовою формою господарювання «Фермерське господарство», з яких з початку цього року — 21. Зареєстровано 48 сільськогосподарських кооперативів, серед яких тих, що діють, — 14, більшість багатофункціональні. Власників земельних часток (паїв) — понад 280 тисяч осіб, зокрема тих, хто передав в оренду земельну частку (пай), — понад 220 тисяч. Загальна площа земельних часток (паїв) — понад 1119 тисяч га, з них передано в оренду понад 720 тисяч га.

З початку відкриття ринку землі в Сумській області укладено 322 угоди про відчуження 441,7 гектара земельних ділянок сільськогосподарського призначення на загальну суму 8,2 мільйона гривень.

ДОВІДКА «УК»

Проєкт з оцифрування та моніторингу земель Vkursi Zemli Ukraine реалізує колектив експертів Vkursi Agro та SmartFarming за підтримки UKRSIBBANK BNP Paribas Group, юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери», компанії Carefield, FRENDT за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України.