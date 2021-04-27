Різкий стрибок ціни на побутовий газ політичні сили на початку року використали для організації акцій протесту. Хвиля невдоволення стосувалася і газорозподільних компаній, хоч вони не продають газ, а лише займаються газовими мережами. Чимало активістів, політиків систематично порушують питання про можливість створення комунальних підприємств, які обслуговуватимуть газові мережі, не наводячи жодних розрахунків, скільки коштуватиме громаді створення такого підприємства.

Розподіл газу на Буковині здійснює акціонерне товариство «Чернівцігаз». Чи зможуть майбутні комунальні підприємства запропонувати споживачам доступніші тарифи на доставку?

Відповіді на актуальні для всієї країни газові питання — в розмові з Головою правління АТ «Чернівцігаз» Віктором ГОРДОЮ.

— Вікторе Євгеновичу, у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про скасування плати за розподіл (доставку) газу для побутових споживачів. Чи вплинуло б таке рішення на зменшення ціни на газ?

— Можна вносити на розгляд парламенту будь-які постанови, але від цього нікуди не зникне собівартість послуги доставки газу, як і будь-якого іншого товару чи послуги. Газорозподільні мережі — це складні інженерні системи, які потребують щоденного обслуговування, планових і позапланових ремонтів. Ці необхідні роботи оператори ГРМ проводять за рахунок коштів тарифу, який визначає держава і оплачує кінцевий споживач.

Ми не встановлюємо тарифи самостійно. Існує собівартість послуги, відповідні розрахунки подають регулятору. Їх розглядає і затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Усі вони є у відкритому доступі на сайтах регулятора й нашої компанії.

— За яким принципом формують тарифи на розподіл газу?

— За принципом покриття витрат, необхідних на утримання мереж. І не важливо, хто їхній власник — держава, громади чи приватні особи й те, яка власність підприємства з обслуговування мереж. Структура тарифу для всіх однакова. У нього входять витрати газу для доставки, зарплата працівників підприємств-операторів ГРМ, інвестиції з утримання і модернізації мереж.

Газорозподільні мережі рік у рік старіють. Їх утримання від цього не дешевшає. І коли люди вимагають зниження тарифів, то вони мають розуміти, що так вбивають цвях в усю систему доставки газу, зокрема мережі, які будували громади.

Із 2015 року оператори ГРМ не продають газ. Наша діяльність полягає у виконанні технічних робіт з обслуговування газорозподільних мереж, щоб забезпечити їх безперебійне і безаварійне використання. Газова мережа без належного професійного нагляду — це бомба під нашими містами та селами.

— У багатьох областях, зокрема Чернівецькій, місцеві органи влади збираються створювати комунальні підприємства для обслуговування своїх газових мереж або надавати їх в оренду на конкурсних засадах. Це конструктивні кроки?

— Десять років тому країна вже переживала схожу ситуацію, коли в кожній області виникало кілька операторів ГРМ різної форми власності. Дробилися навіть державні газові підприємства. А станом газорозподільних систем мало хто переймався. Головне було взяти у свої руки контроль над коштами, які тоді щедро надавали державний і місцеві бюджети на газифікацію населених пунктів.

Ситуація з обслуговуванням ГРМ стабілізувалася з 2011 року (цього ніхто не зможе заперечити), коли в багатьох областях ліцензії операторів ГРМ отримали спеціалізовані підприємства. Нам відомо про наміри громад та місцевих рад взяти на свій баланс державні, комунальні газорозподільні мережі. Але мені цікаво, чи хтось рахував, скільки це коштуватиме місцевому бюджету. Я не бачив жодних розрахунків.

Газорозподільне підприємство — серйозна справа і багато обов’язків. Наприклад, невеличкий сучасний автомобіль коштує дорожче, ніж пів мільйона. А інструменти для бригади слюсарів коштують вдвічі дорожче, ніж автомобіль. І таких машин потрібно багато. Тому виникає два питання: чи кожна територіальна громада згодиться на такі додаткові витрати і чи справді це може бути дешевше, ніж нині?

Щоб нове підприємство отримало ліцензію та інші дозвільні документи, з місцевого бюджету доведеться закупити дорогу техніку, прилади, засоби спецзв’язку, створити аварійно-диспетчерську службу, експлуатаційні підрозділи. У точках балансового розмежування поставити лічильники газу і взяти на себе всю відповідальність за безаварійну роботу своєї частини газових мереж.

Щодо орендних відносин з оператором ГРМ, хоч би хто ним був, закон дозволяє підприємству зарахувати орендну плату на витрати. Ці суми доведеться сплатити знову таки — споживачам.

— За рахунок чого можна знизити тариф на газопостачання?

— Газифікацію більшості обласних центрів, великих міст країни розпочато ще наприкінці 1950-х років. Мережі застаріли. Їх заміна, модернізація обладнання потребують значних коштів. Виходить, потрібно збільшити складову тарифу, передбачену на матеріали, експлуатацію, інвестиційні програми.

Тому єдиний спосіб зниження цих витрат — редизайн газорозподільних мереж. Бачимо, що за останні роки споживання газу зменшилося в рази. І нинішнім споживачам не потрібна така потужна система. Значну частину наявного обладнання можна замінити більш компактним і сучасним, а частину просто вивести з експлуатації. У такий спосіб можна знизити витрати на обслуговування системи і в перспективі здешевити вартість послуг доставки. З нинішньою моделлю тарифоутворення вона збільшуватиметься.

— Чи дають змогу надходження від частини тарифу, призначеної на експлуатаційні втрати, утримувати газорозподільні мережі на належному технічному рівні?

— На жаль, ні. Чернівцігаз отримав від держави ліцензію оператора ГРМ 2011 року. Газорозподільна система була вже тоді дуже далека від ідеалу.

У населених пунктах, газифікованих після 2003 року, ми відкриваємо мережу, а труба із тріснутими швами. Це ті мережі, які люди побудували за власні гроші. Переглядаємо документацію, і навіть не відомо, хто їх будував. Проєктували якісь тернопільські фірми, приймали в експлуатацію кіровоградські. Весь цей безлад був можливим із постійними змінами операторів з обслуговування мереж.

Система газопостачання області потребує значних інвестицій у капітальний ремонт. Проте вона в робочому стані. Навіть з нинішніми економічно не обґрунтованими тарифами і без стабільного джерела фінансування хоч на поточні ремонти наше підприємство забезпечує безперебійну і безаварійну доставку газу споживачам. Ми надаємо найстабільнішу послугу з усіх комунальних, здійснюючи розподіл газу з кордонів області від магістральних трубопроводів високого тиску до побутових приладів в кожне помешкання.

Розуміючи свою соціальну відповідальність, витратили більш як 20 мільйонів гривень власних коштів на модернізацію ГРМ області державної й комунальної власності. Завдяки цьому буковинці не відчувають проблем з газом і не здогадуються, яких це нам коштує титанічних зусиль.

Ми постійно займаємося технічним аудитом мережі в межах тарифу, який затверджує НКРЕКП. Щоб привести мережу в області до ладу, зупинити її старіння, за нашими оцінками, знадобиться десять років.

Щороку ситуація погіршується. Нинішніх інвестицій вистачає на латання дірок, але не на проведення комплексних програм модернізації газорозподільної системи.

— До чого це може призвести?

— Система газорозподілу услід за системою теплопостачання просто вийде з ладу. Занедбання інфраструктури централізованого теплопостачання призвело до того, що в багатьох містах ця послуга вже неможлива. Так само може статися і з газом, коли послуга доставки газу стане технічно неможливою ні за нинішнім тарифом, ні за вищим. І ми вже недалеко від точки неповернення своєї і ГРМ.

Утримання складних інфраструктур — електроенергетичної, газової, водопостачання — не дешеве. І для збереження доступності цих послуг потрібні системні стратегічні рішення, які не мають нічого спільного з популізмом.

Світлана ІСАЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» — єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. Експлуатує 8,9 тисячі км газопроводів. 2020 року підприємство транспортувало 254,5 мільйона кубометрів природного газу. Клієнти компанії — понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більш як 3 тисячі підприємств, установ і організацій. Одне з найбільших роботодавців області. Штат компанії становить приблизно 1100 працівників.