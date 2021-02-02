Вітчизняний ринок праці, як і в багатьох країнах, опинився перед серйозними економічними і соціальними викликами, спричиненими пандемією COVID-19. Згідно з експертними оцінками, до України повернулося понад 400 тисяч наших співгромадян, які працювали за кордоном. Можливість відновлення їхньої роботи за межами держави нині залишається обмеженою у зв’язку із заходами, яких вживають інші країни, зокрема й забороною в’їзду громадянам з так званої червоної зони. Звісно, певна частина трудових мігрантів знову повертається туди, де вони працювали раніше, однак далеко не всі. У зв’язку з цим нагальним залишається питання сприяння створенню нових робочих місць, зокрема й для трудових мігрантів.

Минулого тижня Кабінет Міністрів на засіданні схвалив ініційований Мінекономіки проєкт закону про запровадження системи стимуляційних заходів для громадян, які працювали за кордоном і повернулися в Україну, спрямованих на підтримку їхньої підприємницької діяльності. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує: «Ми хочемо, аби такі громадяни могли відкрити власну справу та залишитися далі жити і працювати в Україні. Держава готова надавати до 150 тисяч гривень, щоб допомогти із започаткуванням власного бізнесу. Це невеликі кошти, але ми впевнені, що це стане додатковою мотивацією для людей залишитися вдома, створювати тут робочі місця і розвивати власну громаду».

На прохання «Урядового кур’єра» основні положення законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів» прокоментували фахівці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як саме держава збирається зацікавити своїх громадян, щоб вони не просто залишалися в Україні, а й інвестували в неї?

Документ передбачає, що трудові мігранти, які повернулися в Україну й хочуть розпочати підприємницьку діяльність, зможуть отримати фінансову допомогу для розвитку бізнесу. Для цього особа має інвестувати кошти, зароблені за кордоном, у розвиток власної справи. Розмір державної допомоги має бути пропорційним розміру інвестицій.

Передбачено, що граничний розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не перевищуватиме 150 тисяч гривень, тобто у 2,5 раза вищий за максимальний розмір одноразової виплати у зв’язку з безробіттям для організації безробітним підприємницької діяльності, що надають за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Запровадження відповідної допомоги стане одним з ефективних стимулів для повернення з-за кордону трудових мігрантів та інвестування коштів, отриманих ними від оплачуваної діяльності в державі перебування, в започаткування/розвиток власної підприємницької діяльності в Україні з урахуванням набутого ними досвіду та навичок.

Люди, які працювали за кордоном, звісно ж, порівнюватимуть умови ведення бізнесу з вітчизняними. Що держава може їм запропонувати?

Насамперед зменшення бюрократичних перепон для відкриття власної справи. Це можна зробити не виходячи з дому, скориставшись єдиним порталом державних послуг «ДіЯ». Наступне — подання звітності в електронному вигляді через електронний кабінет платника податків.

В Україні триває робота для спрощення ведення господарської діяльності. У грудні 2019 року розпорядженням уряду №1413 було затверджено план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату і план дій для підвищення позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» (Doing Business).

До яких законів планують внести зміни?

Проєкт закону пропонує внести зміни до Закону України «Про зайнятість населення», впровадивши нову активну програму на ринку праці — допомогу для економічної реінтеграції трудових мігрантів; а також Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», що надасть змогу фінансувати допомогу не лише з державного бюджету, а й за рахунок коштів цього фонду для громадян, які мають страховий стаж понад 10 років.

Якими будуть механізм та умови надання підтримки?

Допомогу для економічної реінтеграції надаватимуть громадянам України з числа трудових мігрантів через систему органів державної служби зайнятості.

Претендентові на отримання такої допомоги необхідно буде звернутися до служби зайнятості. У разі потреби йому нададуть безплатні індивідуальні та групові консультації з питань організації підприємницької діяльності або організують навчальну програму з питань започаткування підприємницької діяльності, за підсумками якої претендент складе бізнес-план. Після схвалення бізнес-плану комісією з добору проєктів бізнес-планів, реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця служба зайнятості укладе із претендентом договір про надання допомоги для економічної реінтеграції.

Далі особа інвестує власні кошти, а потім отримує саму допомогу.

Якщо особа має понад 10 років страхового стажу, така допомога буде безповоротною, а якщо трудовий мігрант не має необхідного в Україні страхового стажу, то кошти поступово повертатиме до державної служби зайнятості із другого року провадження підприємницької діяльності впродовж наступних п’яти років.

Державна служба зайнятості здійснюватиме супровід і консультування створеної юридичної особи чи фізичної особи — підприємця протягом наступних трьох років або до завершення строку повернення коштів, отриманих у межах цієї допомоги.

Хто матиме право на отримання допомоги для реінтеграції? Чи будуть якісь пріоритети?

Право на отримання допомоги для економічної реінтеграції матиме громадянин України із числа трудових мігрантів, який провадив оплачувану діяльність за кордоном більш як рік за умови:

— інвестування коштів, отриманих трудовим мігрантом за кордоном в започаткування або розвиток власного бізнесу в Україні;

— підтвердження отримання коштів від оплачуваної діяльності за кордоном;

— проходження конкурсу відбору проєктів бізнес-планів;

— реєстрації в установленому законом порядку юридичної особи або ФОП.

Законопроєкт передбачає і граничний розмір допомоги — до 150 тисяч гривень. Від чого залежатиме сума в кожній конкретній ситуації?

У кожній ситуації сума допомоги залежатиме передовсім від бізнес-плану та суми, визначеної в ньому. Особа має успішно пройти конкурс добору проєктів бізнес-планів, оскільки державні та страхові кошти мають цільове призначення і розмір такої допомоги слід прописати в бізнес-плані, але звичайно не більше від гранично допустимої суми, яку встановлюватиме Кабінет Міністрів.

Як швидко законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів» може ухвалити Верховна Рада?

Сподіваємося, що вже цього року законопроєкт ухвалить парламент. Готуючи проєкт державного бюджету України на наступний рік, ми передбачимо необхідні кошти і внесемо на затвердження Кабінету Міністрів порядок надання, умови та порядок повернення допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів, її граничний розмір, підтвердження факту провадження трудовим мігрантом оплачуваної діяльності в державі перебування, отримання коштів від такої діяльності. Це дасть змогу впровадити нову активну програму трудових мігрантів у повному обсязі.