На Сумщині, за ґрунтово-кліматичними умовами сприятливій для садівництва та ягідництва, неухильно розвивають вітамінну галузь

Минулий плодово-ягідний сезон для сумського краю був урожайним і результативним. На місцевих ринках і в торговельній мережі покупці могли підібрати ягоди на різні смаки. Виробники пропонували полуниці, суниці, аґрус, смородину, ожину, лохину, малину, а також дари садів — яблука, груші, абрикоси, сливи тощо. І нині прилавки не порожні: можна придбати заморожені ягоди, які завжди доречні і займуть місце на святковому чи щоденному столі.

Область самостійно виробляє близько чверті потреби вітамінної продукції, а потребує, згідно з нормами споживання, 72 тисячі тонн на рік. Дефіцит успішно перекриває урожай з інших областей України, насамперед Херсонської, Вінницької, Закарпатської, Запорізької та інших.

Як наголошує перший заступник голови Сумської ОДА Тарас Савченко, в області ефективно поєднують два сектори ягідництва — приватні господарства населення, де виробляють до 85% продукції, і колективно-суспільний, у якому 40 сільськогосподарських підприємств та установ різних форм власності. Та споживач не переймається походженням урожаю. Головне, щоб ціна ягід була помірною, а самі вони — смачними, екологічно чистими і привабливими на вигляд.

На колір і смак товариш не всяк

Нині плодово-ягідна статистика Сумщини така. Площа ягідників в усіх категоріях господарств становить 652 гектари, з них 203 під суницею й полуницею, 138 — малиною й ожиною, 283 — смородиною та іншими. Валове виробництво коливається в межах 21—22 тисяч тонн із середньою врожайністю 33,2 ц/га. Цього року малини зібрано 5,8 тисячі тонн з урожайністю 41,7 ц/га, суниці — 8,02 тисячі тонн (39,5 ц/га), смородини — 6,5 тисячі тонн із урожайністю 23 ц/га.

За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, розробленням регіональних технологій вирощування плодово-ягідної продукції, садивного матеріалу плодових, ягідних, декоративних культур та впровадження їх у виробництво багато років успішно займається Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва НААН України в селі Малий Самбір Конотопського району. За даними науковців, найбільш придатні для вирощування смородина, малина та суниця, адже середньорічна кількість атмосферних опадів на території Сумщини зростає з півдня на північ. А для підвищення ефективності господарювання та зменшення ризиків доцільно вирощувати ягідні культури із застосуванням систем крапельного зрошення.

Фіксують позитивну тенденцію вирощування нішевих культур. В області закладено промислові ділянки лохини, чорниці, суниці, полуниці, малини й ожини, які 2021 року розширено до 10 га. Зокрема, в ТОВ АФ «ІНБЕРРІ» під вирощування лохини, чорниці на суниці відвели 12 гектарів.

Одним з лідерів залишається ФОП Дмитро Самофалов із села Хмелів Роменського району, який на площі понад 10 гектарів успішно вирощує малину, суницю, лохину, чорницю, ожину. А малина сконцентрована у ПП «Дерев’янчук» — понад 6 га, суниця — у Сумській дослідній станції садівництва (3,5 га). Ця статистика дає уявлення про ягідну палітру Сумщини, яка доволі розмаїта, а головне — затребувана на сучасному ринку.

Ось тільки однією з проблем і досі залишається брак ринку послуг з первинної обробки, тривалого зберігання та переробки плодово-ягідної продукції. Звісно, це стримує розвиток галузі насамперед для малих форм господарювання — фермерських, сімейних фермерських господарств, фізичних осіб — підприємців, сільськогосподарських кооперативів тощо. Якщо найближчим часом вдасться розв’язати цю проблему, ягідництво отримає істотну динаміку і набуде нового економічного дихання.

Без фінансової допомоги не обійтися

Ті, хто взявся вирощувати ягоди, потребують особливої підтримки. На щастя, і уряд, і в області не залишають аграріїв сам на сам із проблемами. На 2021 рік внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року №587. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовують для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю. Цього року реалізація програми передбачає щонайменше 1500 га нових насаджень, 500 га споруджених шпалер і 1400 га під крапельним зрошенням. Один сільгоспвиробник, скориставшись програмою, може розраховувати на фінансову підтримку обсягом до 60 мільйонів гривень.

Згідно і цією програмою, передбачено компенсацію витрат за такими позиціями: придбання садивного матеріалу — до 80%; спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення; нове будівництво та реконструкція холодильників, цехів переробки та об’єктів із заморожування продукції; придбання технологічних ліній для товарної обробки та переробки — до 50%; придбання техніки, механізмів та обладнання (зокрема іноземного) — до 30%. За цим напрямом державної фінансової підтримки суб’єктам господарювання Сумщини впродовж трьох останніх років відшкодовано 2,3 мільйона гривень.

За напрямом «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (виробників плодів, ягід, винограду та хмелю) 2021 року в області подано документи на відшкодування витрат на загальну суму 3104,5 тисячі гривень, зокрема за висаджені саджанці — 2370 тисячі, за витрати на встановлення систем краплинного зрошення — 734,5 тисячі грн.

Попередній обсяг компенсації цим суб’єктам господарювання становить 2145,3 тисячі гривень, зокрема за висаджені саджанці — 1778,1 тисячі, на проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення — 367,2 тисячі гривень. Реалізація постанови цього року дає змогу виплати (доплати) виробникам державної підтримки для часткової компенсації витрат у 2019—2020 роках.

Істотною підтримкою стала Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, яка передбачала часткове відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням садивного матеріалу. За напрямом «Підтримка галузі ягідництва» підприємець Дмитро Самофалов двічі скористався допомогою на загальну суму майже 35 тисяч гривень. І хоч удруге сума не вельми велика, важливе саме матеріальне стимулювання.

Аграрії Сумщини, які присвятили життя вирощуванню ягідних культур, сповнені бажання розширювати площі й асортимент, аби наповнювати місцевий і загальноукраїнський ринки свіжою вітамінною продукцією.