Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило попередні приблизні цифри про валовий збір урожаю 2020 року. Якщо вірити статистиці, вітчизняним аграріям пощастило зібрати 80 мільйонів тонн зерна сільськогосподарських культур. Із цієї кількості 6,4 мільйона — найбільше серед областей — до загальноукраїнського короваю додали хлібороби Полтавщини.

Виграли ті, хто поливав

— Під урожай 2020 року у господарствах області сільськогосподарських культур було посіяно 1,7 мільйона гектарів. Найбільше в Україні кукурудзи — 665,9 тисячі гектарів, майже 384 тисячі гектарів соняшнику, понад 232 тисячі гектарів пшениці й майже 130 тисяч гектарів сої (другий показник серед областей). Це приблизно на торішньому рівні. Проте виростити такий, як торік, урожай завадили погодні катаклізми. Від них загинуло 1,6 тисячі гектарів озимих зернових культур, і найбільше — 1,2 тисячі гектарів ріпаку та 350 гектарів пшениці. Ці площі довелося пересівати пізніми ярими культурами, — розповідає заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олег Палій.

За його словами, літня спека негативно вплинула на розвиток кукурудзи, особливо у південних районах. Там на площі 3 тисячі гектарів качанів майже не було, на інших площах урожайність була 5—25 центнерів з гектара.

Попри негаразди, рослинники Полтавщини на 10 грудня завершили збирати всі сільськогосподарські культури. Намолотили майже 5,2 мільйона тонн зерна зернових та зернобобових із середньою врожайністю 51,1 центнера з гектара. Зібрали всю зернову кукурудзу, намолотивши понад 3,7 мільйона тонн зерна, із середньою врожайністю 55,7 ц/га. Сої намолотили 226 тисяч тонн, її врожайність — 17,4 центнера з гектара, соняшнику — мільйон тонн з урожайністю 25,9 ц/га. Але виграли передусім ті, хто поливав.

Під урожай 2021 року в області посіяли понад 238 тисяч гектарів озимих зернових, зокрема 225,5 тисячі гектарів пшениці, понад 4 тисячі — жита й 8,5 тисячі — ячменю, 6,5 тисячі гектарів озимого ріпаку. Посіви озимих зернових перебувають у доброму й задовільному стані.

Не зменшили на Полтавщині й площі під цукровими буряками. Цього року їх було майже 26 тисяч гектарів — це друга позиція в Україні. Із цієї площі накопали понад 1053 тисячі тонн солодких коренів, середня врожайність становила 405 центнерів з гектара.

Значну увагу в області приділяють оновленню машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств. За дев’ять місяців аграрії Полтавщини отримали з держбюджету майже 28 мільйонів гривень компенсації за придбану техніку. У межах регіональної програми підтримки аграрного комплексу за напрямом «Технічне переоснащення» малі фермерські господарства краю придбали 18 тракторів. Компенсація з обласної скарбниці становить понад 2,5 мільйона гривень.

Полтавщина — лідер і у виробництві тваринницької продукції. В області найчисленніше в Україні поголів’я ВРХ, найбільше виробляють молока. На 1 листопада середній удій від корови там становив 5959 кілограмів, це на 10% більше, ніж торік.

Здорова земля — здорові люди

Потужні підприємства Полтавщини, які спеціалізуються на тваринництві, будують і реконструюють тваринницькі ферми й комплекси, нарощують поголів’я ВРХ, збільшують виробництво продукції. Днями нову сучасну доїльну установку запустять у роботу в ПАФ «Україна» Великобагачанського району.

В області системно розвивають племінну справу. На 44 тамтешніх сільгосппідприємствах налічується 70 племінних: заводів, репродукторів, птахорепродукторів, кінних заводів, пасік тощо. Щороку їхня кількість збільшується. На початку цього року статус племінного репродуктора з розведення голштинської породи великої рогатої худоби в області отримали відразу чотири підприємства.

Поступально на Полтавщині розвивається бджолярство. На цей час у тамтешніх господарствах усіх форм власності утримують майже 142 тисячі бджолиних сімей. За минулий сезон від них накачали більш як 3000 тонн меду. 2020 року бджолярам, які утримують від 10 до 300 бджолосімей, держава на кожну сім’ю надала по 200 гривень дотації. Кошти обсягом понад 11,6 мільйона гривень отримають 973 власники (58 346 бджолосімей).

Згідно з обласною програмою розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини, за пріоритетними напрямами на період до 2020-го на підтримку тваринницької галузі цього року департамент прийняв документів на понад 376 тисяч гривень.

Добре працює на Полтавщині хлібопекарська галузь. За десять місяців року там виробили: 18,4 тисячі тонн хліба й хлібобулочних виробів, понад 23 тисячі тонн борошна, 10,6 тисячі тонн круп.

Стабільна й перероблення молока галузь. За десять місяців підприємства галузі виробили 35,5 тисячі тонн молока обробленого рідкого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 5,8 тисячі тонн вершкового масла, понад 24 тисячі тонн сиру, 32 тисячі тонн йогуртів та інших молокопродуктів. За цей період м’ясопереробні підприємства краю виробили майже 19,5 тисячі тонн яловичини та свинини, 24 тисячі тонн ковбасних виробів. А найбільші підприємства — виробники олії — 252,4 тисячі тонн цього продукту. Це на 6,3% більше, ніж за відповідний період 2019-го.

Цукрові заводи Полтавщини (цього року їх працювало чотири) з початку сезону цукроваріння 7 вересня, переробивши 1,053 мільйона тонн буряку, виготовили 192 тисячі тонн цукру. Цукристість у середньому на заводах становила 18,6%. Це хороший показник.

2020-го полтавці нарощували виробництво органічної продукції. Під органічним виробництвом в області зайнято майже 33 тисячі гектарів, це 2,3% загальної площі полтавських сільгоспугідь. Найпопулярніший напрям органічного виробництва — рослинництво. Його сертифіковано у 22 господарствах, 11 із них експортують продукцію у країни ЄС.

Щоб на цей шлях ставало якомога більше господарств, в області розробили відповідну комплексну програму підтримки таких виробників. Вона була чинною цього року, працюватиме в наступні роки. Документ передбачає істотні преференції й пільги, зокрема повну компенсацію витрат на виробництво чистої продукції та її переробку. Цьогоріч таку фінансову підтримку на Полтавщині одержали десять суб’єктів господарювання на загальну суму 539,5 тисячі гривень.