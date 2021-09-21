Відновити втрачені позиції в овочівництві на території центральної області можливо тільки за підтримки держави

Останнім часом у суспільстві багато уваги приділяють важливості овочів у харчуванні людини. Фахівці стверджують, що їх бажано вживати щодня не менше 400 грамів, це крім ягід і фруктів, адже вони містять значну кількість мінеральних поживних речовин, вітамінів, забезпечують наш організм енергією; придатні для виготовлення консервів, соків, соління, квашення, сушіння, що дає змогу зберігати їх тривалий час і споживати протягом року. Встановлено, що в середньому за сезон у нашій країні виробляють 144 кілограми овочів на одну особу, за норми споживання 161 кілограм. Тобто виробництво овочів треба збільшувати.

Ціни кусючі, огірки не пахучі

Полтавщина ще з радянських часів забезпечувала себе овочевою продукцією. Тоді в області працювало більше десятка спеціалізованих овочевих господарств, які дотримувалися науково-обґрунтованої сівозміни, в кожному з них була бригада з вирощування овочів. Ці господарства розташовувалися біля Полтави, Кременчука, Миргорода, Лубен, було державне замовлення на овочі. У Кременчуцькому районі був радгосп «Кременчуцький», який вирощував овочі на поливі, вони мали велику теплицю, яка забезпечувала містян свіжими огірками, помідорами, зеленими овочами в осінньо-зимовий і весняний періоди.

Під Полтавою розташовувалося тепличне господарство — радгосп імені Благоєва, у них була сортодільниця, на якій випробовували різну палітру сортів овочевих культур. У селах працювали заготівельні пункти, де селяни могли реалізувати лишки овочів. Були переробні цехи. Досі згадую півлітрові банки консервованих корнішонів, які викликали неабиякий апетит, а зараз завозимо їх із Херсонської та інших областей.

Тоді «Сортнасінняовоч» реалізовувала насіння високих репродукцій сільським підприємствам і населенню. Були господарства, які вирощували картоплю високих репродукцій і продавали населенню. На жаль, усе це залишилося в минулому.

Згідно зі статистикою, у 2000 році кожен полтавець спожив 129,6 кілограма овочів, у 2005 — 140,8, у 2010 — 172,2, у 2014 — 189,5 кілограма, це більше, ніж загалом по Україні.

Нині маємо змогу споживати свіжі овочі і в зимовий період. У магазинах Полтави та міст області протягом року продають огірки, помідори, зелень цибулі, кріп, петрушку. Але овочі, завезені з-за кордону, вирощені в теплиці, не мають запаху й сумнівно корисні, тому що містять нітрати та інші шкідливі домішки. Та й дорогі вони.

Чому подорожчав борщовий набір

Проаналізувавши цьогорічні ціни на овочі в області, дійшов висновку, що, порівняно з торішніми, вони ще зросли. Наприклад, кілограм моркви коштує 15 гривень, огірків — 20, помідорів — 25—30 гривень, майже на сім відсотків подорожчав кілограм цибулі.

Без перебільшення, людина, яка отримує мінімальну зарплату, пенсію, після сплати комунальних послуг не спроможеться придбати овочі навіть на борщ без м’яса. Тому що кілограм картоплі нині коштує 10 гривень, торік у цей час вона була по 6. Де їм узяти кошти на фрукти та ягоди, яких дієтологи теж радять споживати більше. Зараз на ринках за кілограм полуниці правлять 50 гривень, літрова банка малини обійдеться в 40—45 гривень, а лохина взагалі доступна лише заможним містянам. Її у нас продають по 200—400 гривень за кілограм.

Площі під овочевими культурами на Полтавщині фактично на рівні 2000 року, їх у нас приблизно 26 тисяч гектарів. За останні роки споживання овочів навіть збільшилося. Проте це збільшення пояснюють скороченням чисельності населення.

Саме в розпалі сезон збирання овочів, особливо помідорів, перцю, кавунів, динь, гарбузів і картоплі. На жаль, вересень на Полтавщині почався із заморозків місцями до -3°С на ґрунті, а подекуди до 0 і -1°С в повітрі. Пошкоджені теплолюбні овочі — огірки, помідори, перці, баклажани, патисони, кабачки. Негативно вплинули вони і на баштанні культури та гарбузи. Втрачено велику кількість продукції. А це призведе до чергового підвищення цін на ці продукти.

Великою проблемою у виробництві овочів є їхній збут. Особливо страждають від цього фермери.

У сусіда не завжди краще!

У нас дивна цінова політика. Чому, коли в супермаркеті чи іншому магазині немає попиту, наприклад, на огірки, помідори чи інші овочі, не знизити ціну, адже з часом вони втрачають якість. Господар магазину каже: мені привезли по такій ціні, дешевше продавати не можу. Виникає запитання: то що краще — утилізувати ці овочі чи продати дешевше й одержати якийсь зиск?

Завозимо картоплю з Єгипту, Білорусі, моркву з Голландії, часник з Китаю. Хіба в нас на чорноземах ця продукція нижчої якості? Вирощена тут буде дешевшою.

На Полтавщині працює близько 2500 фермерів, та лише одиниці вирощують овочі. Із 32 господарств, які займаються органічним виробництвом, їх вирощують лише два.

Задля збільшення фонду споживання в перспективі необхідно урізноманітнити асортимент овочів, знизити собівартість їх виробництва, збудувати достатню базу для збереження.

Відомо, що в індивідуальному секторі вирощують основну масу овочів і картоплі. Тому в селах потрібно відновити пункти з приймання залишків овочів і картоплі від населення. Це вигідно виробнику овочів, і містяни у виграші, тому що протягом року споживатимуть якісні овочі та ще й за доступними цінами.

Необхідно відновити переробку овочів у господарствах. Такі цехи збережуть багато цінної продукції, крім того, на селі з’являться нові робочі місця. Активніше впроваджувати крапельне зрошення, а також більше вирощувати екологічно-безпечних овочів.

Достатня наявність овочево-баштанної продукції в раціоні населення є актуальним питанням сьогодення, тому необхідно приділяти увагу балансу виробництва та споживання цієї продукції в державі.

Дуже сподіваюся, що відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства України займе активну позицію щодо подальшого розвитку цієї важливої галузі.