На Полтавщині цього року відремонтували рекордну кількість автодоріг та об’єктів соціального призначення

Цими днями в області повністю завершили оновлювати автодорогу місцевого значення Чорнухи — Лубни, яка ще торік перебувала в аварійному стані. Як і обіцяв на початку року голова ОДА Олег Синєгубов, реконструйовано 35 кілометрів цієї життєво важливої артерії, й віднині жителі щонайменше 11 населених пунктів більше не будуть змушені долати зайвих майже 90 кілометрів в обхід через місто Пирятин, щоб дістатися до районного центру чи Полтави. Важливо й те, що дорогу не тільки відремонтували, а й використали сучасну технологію укладання асфальтного покриття, яка, запевнили дорожні будівельники, гарантує значний запас міцності об’єкта. Одночасно облаштували узбіччя, освітлення, нанесли розмітки.

На ремонт цієї дороги область уперше залучила понад пів мільярда гривень з державного банку. Роботи було розраховано на чотири роки, але вже через рік дорогу відремонтували на всій протяжності, ще й зекономили певну суму коштів, за які капітально відремонтують чотири мости й упорядкують територію.

На умовах співфінансування

За словами Олега Синєгубова, цей пілотний проєкт надихнув обласну владу, вона планує взяти запозичення на суму 280 мільйонів гривень, які теж використати на ремонти місцевих доріг.

Загалом у межах п’ятирічного плану (на 2020—2024 роки) в області повинні відновити 600 кілометрів доріг з наявних 7821 кілометра. Цей розроблений спільно з ДП «Держдор НДІ ім. М.П. Шульгіна» документ, за словами керівника підприємства Олексія Басана, дає змогу рухатися маршрутним способом ремонтів. Це означає, що якщо якийсь об’єкт розпочали ремонтувати, то ремонтні роботи на ньому обов’язково продовжать і наступного року і так триватиме до повного їх завершення. Під проєкт передбачено фінансування обсягом понад мільярд гривень.

Частину місцевих автошляхів в області ремонтуватимуть спільно з територіальними громадами на умовах співфінансування. Цього року 52 об’єднання Полтавщини надали кошти на ремонти доріг, загалом близько 120 мільйонів гривень. Найбільше, по 7 мільйонів, на дорожнє будівництво спрямували Пирятинська і Глобинська територіальні громади; трохи менше — 6,5 та 6 мільйонів — відповідно Решетилівська та Лохвицька; 5,2 мільйона — Шишацька та по 5 мільйонів — Великосорочинська і Мартинівська.

«Напрацьований алгоритм фінансування ремонту доріг доводить ефективність. Співпраця з територіальними громадами означає, по-перше, що органи місцевого самоврядування самі визначають, які автошляхи потрібно відремонтувати. По-друге, вони спрямовують половину необхідної суми на проведення робіт. Решту залучали з дорожнього фонду, передбаченого на область. 52 громади із 60 скористалися цим механізмом. Це показник, що люди зацікавлені в поліпшенні інфраструктури на своїх територіях», — розповів Олег Синєгубов.

Крім дороги Чорнухи — Лубни, до кінця року мають завершити ремонти на 5-кілометровій ділянці автошляху Гадяч — Миргород, розпочати оновлення траси Велика Багачка — Поділ, продовжити поточний ремонт доріг Диканька — Решетилівка, Мостовівщина — Великі Кринки.

Особливу увагу в області приділять місцевим автошляхам Кременчуцького та Котелевського регіонів. У напрямку селища Котельва зроблять 22 кілометри нової дороги.

Але будівництво деяких доріг з різних причин вирішили перенести на наступний рік. Наприклад, нову бетонну трасу Кременчук — Манжелія планують прокласти на умовах співфінансування з Укрнафтою. Начебто нафтовики обіцяють на її будівництво 15 мільйонів гривень.

І про соціальну сферу не забувають

«Цього року ми хотіли прокласти першу місцеву бетонну дорогу. Не вийшло, тому що це важкий проєкт і тривалі тендерні процедури. Переносимо на наступний рік. Частково у Кременчуцькому районі на цій дорозі зробили ремонт, щоб ліквідувати аварійні ділянки. Наступного року робитимемо капітальний ремонт з використанням бетону», — зазначив голова Полтавської ОДА.

На більшості об’єктів програми «Велике будівництво», а це ремонт 10 доріг та мосту на автодорозі H-31 Дніпро — Решетилівка, 2021 року роботи виконано на 98%. На мосту на дорозі Дніпро — Решетилівка вже змонтовано близько пів сотні залізобетонних балок завдовжки 24 метри кожна. Довжина мосту — 73,86 метра. Нині дорожні будівельники виконують бетонування й армування монолітної плити та службового проходу, влаштовують опалубку монолітної плити проїзної частини, монтують деформаційні шви, укріплюють конус, готуються до влаштування консолей тротуарної плити.

У межах області вже влаштовано 73 кілометри з 80 нової цементобетонної траси Дніпро — Решетилівка. Це перша бетонна дорога в Україні, збудована за останнє десятиліття за президентською програмою.

На Полтавщині водночас будують дороги і готують дорожнє господарство до експлуатації взимку. Уже закупили 3,5 тисячі тонн солі та понад 21,5 тисячі тонн інших сипких матеріалів. Підрядні організації до роботи підготували 225 одиниць спецтехніки та механізмів. За кожною територіальною громадою закріпили відповідальну субпідрядну організацію та виконавця робіт. Загалом уже заготовлено 26 тисяч тонн матеріалів проти ожеледиці.

Рік, що минає, запам’ятався полтавцям певними зрушеннями в будівництві об’єктів соцпризначення. На початку четвертого кварталу в Полтаві відкрили підземний паркінг для автомобілів швидкої медичної допомоги на 50 місць площею 2400 квадратних метрів вартістю 89 мільйонів гривень. Тут облаштували диспетчерську, підйомник для огляду технічного стану автомобілів, кімнати для водіїв тощо. Паркінг з’єднано переходом із центром екстреної медичної допомоги та новим обласним кардіоцентром. Тобто все зроблено на найвищому рівні. Проєкт профінансовано з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету.

Після 12-річної реставрації запрацювала обласна філармонія на 321 місце на вулиці Гоголя. Вона не тільки відповідає сучасним вимогам, її акустичне обладнання одне з найкращих в Україні. У залі філармонії працюють два 3D-проєктори, які утворюють графіку на стінах зали. Загалом тут можна зануритися в атмосферу минулих епох. А про сучасність нагадують плазмові монітори на стінах та камери відеоспостереження, якими обладнано будівлю. Директор закладу Олег Тищик розповів, що відеоспостереженням охоплено приміщення зсередини, а також уся будівля по периметру. Обійшлося це нововведення приблизно в 94 мільйони гривень.

Дорогим, але життєво необхідним подарунком полтавцям стане придбання найближчим часом за кошти з обласного бюджету першого в області лінійного прискорювача, який дасть змогу лікувати онкозахворювання на рівні світових стандартів. Поки що високоточні технології пацієнтам доводиться шукати у приватних клініках у Києві або навіть за кордоном. За словами Олега Синєгубова, користуватися новим лікувальним комплексом жителі області зможуть безплатно.