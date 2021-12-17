Десятий Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків-2020» визначив найкращих: тих, хто не лише успішно господарює на рідній землі, й має величезну соціальну відповідальність. Загалом це 65 переможців у різних галузях.

Нагородження проходило в Міністерстві фінансів України в онлайн-форматі. Проте це ніяк не вплинуло на ступінь позитивних емоцій, що їх згенерував міністр Сергій Марченко, які вирували в регіональних студіях. Особливо в Рівненській, адже із шести представлених колективів три стали переможцями рейтингу, який популяризує основні принципи чесного бізнесу. Саме так працюють у ТОВ СГПП ім. Воловікова, що стало переможцем у аграрній галузі (тваринництво). А також у Сарненському та Соснівському державних лісових господарствах, що перемогли в номінаціях «Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві» серед великих та середніх підприємств відповідно.

Є ресурс для розвитку

«Лісистість на Рівненщині серед найвищих в Україні, на рівні 40%, зелені насадження займають до 8 тисяч квадратних кілометрів. І це неоціненне багатство, — каже очільник ДПС області Віталій Чуй. — І саме наші держлісгоспи культивують економічно обґрунтоване й водночас невиснажливе лісокористування. До зведеного бюджету від них уже надійшло 760 мільйонів податків та обов’язкових платежів. З них до держбюджету — понад 400 мільйонів, решта — до місцевих скарбниць. Тут і ПДВ, й ПДФО, й податок на прибуток, і земельний, і ЄСВ та інші. Загалом Рівненщина за 11 місяців 2021-го спрямувала 11 мільярдів надходжень до держбюджету, що на 2,3 мільярда більше, ніж на цей час торік. Місцеві скарбниці отримали понад 6 мільярдів, що більше на 1,1 мільярда гривень. Тобто завдяки синергії зусиль маємо ресурс для розвитку».

Секрет у тому, що в області зазвичай дуже відповідально ставляться до підбору претендентів рейтингу, вважає голова територіального відділення Асоціації платників податків України, який одночасно очолює обласну рейтингову комісію, Мар’ян Года: «Жорсткі критерії оцінювання претендентів свідчать, що це найбільш добросовісні господарники, які не лише дотримуються податкової дисципліни, а й платять гідну заробітну плату, забезпечують працівників соціальним пакетом, спрямовують кошти на благодійність і, що важливо, мають неабиякий авторитет у своїх територіальних громадах».

Лісівникам довіряють люди

До речі, серед лісівників Рівненщини 51 депутат рад різних рівнів. Ось він, справжній авторитет. Тобто цим надійним людям, які зазвичай не прагнуть багато говорити, але роблять конкретні справи, земляки неабияк довіряють. Приміром, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович не вперше їх представляє в обласній раді, п’ять директорів державних лісогосподарських підприємств — у районних (серед яких директор Сарненського лісового господарства Олег Лехкобит), багато лісничих — у радах територіальних громад краю.

Золотого правила лісівника «Скільки дерев зрізав, стільки й посади» в лісгоспах, які об’єднує управління, дотримуються чітко. Навіть більше: садять стільки, щоб і на онуків та правнуків вистачило.

Приміром, Сарненське лісове господарство веде щорічне лісовідновлення на площі понад 300 гектарів. Для цього вирощує понад 2 мільйони сіянців на рік у власному розсаднику. Програма Президента «Зелена країна», яка передбачає посадити понад мільйон дерев за три роки, для лісівників Рівненщини — не фантастика. До речі, вони активно долучають до цієї роботи небайдужих жителів громад. Нещодавно, в листопаді, учні та педагоги Чудельської ЗОШ Вирівської територіальної громади, посадили майже сотню молоденьких дерев. Так разом з лісівниками заклали майбутній парк. Таких прикладів на Рівненщині чимало.

А ще у Сарненському й Соснівському лісгоспах упровадили сучасні системи відеоспостереження: саме так охороняють ліси від самовільних рубок та пожеж. Одне слово, це ситуація, коли за деревами видно ліс. І чудовий приклад, що держава може бути ефективним власником.

Директори державних лісових господарств-переможців рейтингу Олег Лехкобит та Олександр Прохор із тих, хто не любить багато говорити. На запитання про секрет успіху в умовах політичних торнадо та економічних цунамі вони, наче змовившись, відповіли: «У нас дуже професійні колективи». А це означає, що неодмінно будуть нові перемоги.

До речі, ще одна добра новина: Дубенське лісове господарство, яке очолює менеджер Олег Юркевич, визнано лідером галузі-2021 за підсумками національного бізнес-рейтингу.