Власна квартира — це не лише здійснення мрії, а й новий етап життя. У цьому впевнене подружжя з Києва — підприємець Олександр та Віра, яка працює медичною сестрою в одній зі столичних лікарень. Саме вони стали тисячними учасниками державної програми «Доступна іпотека 7%».

Родина придбала нову квартиру в житловому комплексі одного з відомих столичних забудовників.

«Звичайно, ми задоволені: сім — це той відсоток, який можемо собі дозволити сплачувати. Це дешевше, ніж орендувати квартиру. Банк швидко розглянув наші документи й дав позитивну відповідь. Дякуємо за таку чудову можливість», — наголосило подружжя.

Охочих уже значно більше

Загальна сума, на яку вже підписано договорів у межах цієї програми, становить 864,36 мільйона гривень. Загалом до уповноважених банків надійшло 1240,29 заявок на суму 1 423 мільйони гривень. Щотижневий розвиток програми сягає від 4%, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Програма не стоїть на місці, й ми знаємо, що цього тижня має бути підписано ще більше іпотечних договорів. Окрім того, кількість звичайних іпотечних кредитів у поточному році зросла майже втричі порівняно з минулими роками. Це свідчить про відновлення іпотечного ринку, який фактично перебував у «замороженому» стані після кризи 2008 року.

Нещодавно уряд ухвалив зміни до нормативно-правових актів, розроблених Мінфіном для більшого залучення учасників до програм «Доступна іпотека 7%» і «Доступні кредити 5—7—9%». Тепер ці державні програми стали ще доступнішими для громадян», — зазначив заступник міністра фінансів з питань євроатлантичної інтеграції, голова Ради Фонду розвитку підприємництва Юрій Драганчук.

Ініційована Президентом програма виконала і продовжує виконувати одну із важливих місій — започаткування іпотечного кредитування й створення можливостей для українців придбати житло на прийнятних умовах. Вона також удосконалює процес надання фінансових послуг для людей та сприяє зростанню галузі будівництва, що загалом дає позитивний поштовх для розвитку економіки України.

Реалізується «Доступна іпотека 7%» Фондом розвитку підприємництва (ФРП) на виконання державних політик, які формує Міністерство фінансів згідно з Порядком здешевлення вартості іпотечних кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24 січня 2020 року.

Фінансують державні й приватні банки

«Тисячний позичальник виявився клієнтом комерційного банку, що є одним із лідерів надання кредитів за цією програмою. Нині в її межах ФРП співпрацює з дев’ятнадцятьма провідними банками — як державними, так і комерційними, зокрема і з іноземним капіталом.

Програма вигідна і для позичальників, і для банків. Ми продовжуємо залучати фінансові установи до співпраці та консультувати їх щодо вдосконалення надання послуг населенню», — поінформував виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

У межах цієї програми уряд скасував вікові обмеження до нерухомого майна (крім об’єктів нерухомості в обласних центрах із чисельністю населення більше одного мільйона, що має бути прийнято в експлуатацію або реконструйовано не раніше, ніж протягом десяти років) та збільшив ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки з 20 до 40% від нормативної площі, яку позичальник оплачує самостійно.

А для стимулювання будівництва нового житла на два процентних пункти збільшив розмір компенсації процентів за іпотечними кредитами для купівлі житлової нерухомості на первинному ринку, що значно сприятиме пожвавленню вітчизняної економіки.

Для того, щоб узяти участь у програмі, позичальник (фізична особа) має подати заявку до будь-якого з уповноважених банків, інформацію про які розміщено на вебсайті Фонду. У разі позитивного рішення відбувається укладання кредитного договору та договору іпотеки. Позичальник сплачує відсотки за компенсаційною процентною ставкою. А різницю між комерційною і компенсаційною ставками сплачує держава через ФРП.

Максимальна сума іпотечного кредиту, передбачена програмою, становить два мільйони гривень. Перший внесок власних коштів позичальника — 15% вартості предмета іпотеки. Максимальний термін погашення кредитних зобов’язань становить 240 місяців.