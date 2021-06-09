Наприкінці травня Державна податкова служба виконала оновлену редакцію постанови Кабінету Міністрів №835 про відкриття даних. Різноманітну інформацію про доходи, збитки, активи та кошти, які перебувають на балансі будь-якого підприємства чи компанії, було зібрано на Єдиному порталі відкритих даних та сайті Міністерства цифрової трансформації. Як ідеться у спеціальному листі, який опубліковано на Урядовому порталі, кожен може відтепер ознайомитися з реальним фінансовим становищем компаній та розміром сплачених ними податків.

Відкриття такої інформації для широкого загалу в електронному вигляді — вимога плану виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

У європейських країнах дані фінансової звітності — вже давно публічна інформація.

Про що можна довідатися?

Україна відставала в цьому, адже донедавна такі відомості можна було купити в інтернеті на неофіційних ресурсах.

Як зазначає «Урядовому кур’єру» Ніна Бец, керівник практики податкового права ЮФ «Ілляшев та Партнери», на вебпорталі доступні фінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та про прибутки і збитки й інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період) відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України.

Можна ознайомитися з Реєстром отримувачів бюджетної дотації, Реєстром заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу. Тут є перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий. Стане у пригоді для відвідувачів інформація про платників, які мають борг (недоїмку) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Користь та зауваги

Кому інформація про фінансовий стан компанії може бути корисною?

«Вона стане у пригоді контрагентам, оскільки даватиме розуміння того, чи платить компанія податки, чи це компанія, яка вже 20 років існує на ринку, але не веде жодної діяльності. Корисною вона може бути для тих, хто шукає роботу, оскільки даватиме розуміння про фінансовий стан потенційного роботодавця», — зазначає пані Бец.

За її словами, публічний доступ до фінансової звітності буде корисним і самим компаніям, оскільки не потрібно буде надавати копії звітності банкам, потенційним контрагентам за їхніми запитами.

Її можна використовувати, формуючи річні стратегії. Конкуренти можуть використовувати її, щоб краще розуміти можливості одне одного.

З огляду на те як більшість компаній в Україні звикли вести бізнес і які методи оптимізації оподаткування вони використовують, судити про прибутковість підприємства з його фінансової звітності не зовсім правильно. На жаль, ситуація складається так, що відомості про прибутки та збитки компанії, згідно із фінансовою звітністю, можуть відрізнятися від реальності.

Чи може відкриття даних негативно позначитися на бізнесі? Ніна Бец вважає, що ні, оскільки відомості, що будуть у загальному доступі, не можна використати для того, щоб завдати збитків. На думку експерта, публічна інформація не міститиме даних, якими активами володіє компанія, а надто про місцеперебування таких активів. Публічні відомості матимуть суто інформаційний характер щодо розмірів прибутків і збитків компанії та її загальний фінансовий стан.

Однак керуючий партнер юридичної фірми «Кравець і партнери» Ростислав Кравець має протилежну думку: «Відкриття таких даних для широкого загалу може завдати бізнесу непоправної шкоди. Чому? На мій погляд, завдяки цій інформації потенційним рейдерам буде набагато простіше визначатися з підприємствами чи фірмами, які вони можуть невдовзі захопити. Простіше стежити за компаніями у негативному сенсі буде і правоохоронним органам.

Нам кажуть, що це вимоги цивілізованої Європи. Але Україна — специфічна країна. І нам треба було ретельно проаналізувати, яку саме інформацію відкривають у європейських країнах, а що варто тримати у таємниці», — зазначає він «Урядовому кур’єру».

На його думку, ця інформація абсолютно не цікава фізичним особам. Приміром, у сенсі обирання майбутнього місця роботи у тій чи тій компанії. Ростислав Кравець переконаний, що для звичайної людини, яка хоче потрапити, приміром, на роботу в «Нафтогаз України», де захмарна заробітна плата, не дуже важливо, що саме ця компанія, по суті, збиткова. Адже людина не дивитиметься на ці дуже важливі з точки зору бізнесу моменти.

Гортаючи сторінки…

Як користуватися такими даними і де їх можна знайти?

Кореспондент «Урядового кур’єра» вирішив сам пройти цей шлях і розказати про нього читачеві. Будь-хто, якщо побажає, може зайти на сайт data.gov.ua, де потім перейти до розділу «Дія. Відкриті дані».

Щоб дізнатися про фінансову звітність компанії, треба відкрити спеціальний розділ «Опендатабот», де за допомогою вайбера чи телеграма, на який слід перейти, задати за офіційною юридичною назвою компанію чи ввести будь-які її реквізити. Це можна зробити, користуючись звичайним мобільним телефоном.

Бот починає відкривати інформацію. Наприклад, було задано підприємство ТОВ «Кіровоградхліб 2014». Опендатабот одразу відкрив головні цифри про нього. За 2020 рік ТОВ отримало 120 мільйонів гривень доходу і 918 тисяч гривень чистого прибутку.

Опендатабот дає змогу отримати й більш розширену інформацію, яку можна відкрити. Він видає дані про директора компанії, хто має право підпису в ній, кінцевого бенефіціарного власника, податкові борги, всі судові справи, в яких фігурує підприємство, тощо. Загалом інформація цікава.

Олексій Іванкін, співзасновник Опендатабота, зазначає, що на 1 червня 2021 року було зібрано інформацію про фінансовий стан 429 398 українських підприємств. Дотепер зібрано такі дані за 2020 рік, але трохи згодом публікуватимуть й так звані історичні дані за попередні роки.

За підрахунками фахівців, ними щомісяця користуватимуться 1—3 мільйони клієнтів.

Переваги накопичення та вільного доступу до інформації про компанії важко переоцінити. Адже вона дає змогу прогнозувати діяльність і краще розуміти ринкові тренди. А ще це перевірка фірми на міцність. Збирання та вільний доступ до фінансової звітності дасть змогу позбутися такого ганебного для України явища, як компанії-одноденки. Буде скорочено кількість отримання різних довідок, які необхідно подавати фірмам для участі в тендерах.

Єдиний портал даних лише відкрився, а вже судячи з поки що нечисленних відгуків, стає популярним. І позитив від його діяльності для підприємств та економіки, без сумніву, буде відчутним.