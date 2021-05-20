Відкриття північноамериканських автоаукціонів для українських громадян стало зручною нагодою в придбанні доступного імпортного автомобіля будь-якого класу. Майже за три роки ринок України ледь не захлинувся від іномарок зі США, приріст реєстрацій яких щороку зростав на 30%. Відповідно й зросло навантаження на державні служби, що здійснюють послуги з митного оформлення та першої реєстрації в сервісних центрах МВС автомобілів із пробігом.

Перш ніж придбати бажане авто, покупцю необхідно ознайомитися з усіма супутніми процесами та порядком оформлення імпортного автомобіля. Для багатьох українців процес розмитнення іномарки раніше був дуже не зручним та бюрократизованим. Інколи страх покупця брати участь у такій тяганині зупиняв його на шляху до придбання бажаного автомобіля. Однак сьогодні діє найзручніша та найшвидша в країні процедура митного оформлення автомобіля за принципом «єдиного вікна» на території спеціального комплексу «Автохаб» компанії «Євротермінал», розташованого в Сухому порту міста Одеси.

Що таке «Автохаб»

Ґрунтуючись на принципах клієнтоорієнтованого підходу та оперативності бізнес процесів, головною метою керівництва «Євротерміналу» було об’єднання всіх логістичних процедур із процесом митного оформлення автомобіля в одному місці.

Саме тому восени 2017 року було засновано проект «Автохаб», на території якого розпочав роботу мультимодальний логістичний комплекс під керівництвом компанії «Євротермінал», де зараз можливо в режимі «єдиного вікна» легалізувати ввезені з-за кордону автомобілі та поставити їх на облік у Сервісному центрі МВС України.

Можливості «Автохабу» на території «Євротерміналу»



Проект мультимодального комплексу під назвою «Автохаб» значно полегшив майбутнім власникам імпортних авто процес оформлення за допомогою поєднання в одному місці всіх сервісів з оформлення іномарки.

Для митного оформлення тепер достатньо надати в одному приміщенні такий пакет документів:

♦ Паспорт громадянина України. Відповідно до законодавства представники державних органів, філії яких розташовані в комплексі «Євротермінал», пильно контролюють основну вимогу закону щодо ввезення лише одного імпортного авто за пільговим тарифом і лише громадянином України.



♦ Ідентифікаційний податковий номер.



♦ Рахунок-фактура або інвойс. Цей документ містить інформацію про вартість автомобіля, його комплектність, а також дані про продавця та покупця.



♦ Платіжні документи про здійснення всіх необхідних реєстраційних платежів (податків та зборів).



♦ Тайтл або свідоцтво, що посвідчує право власності суб'єкта на даний автомобіль.



♦Договір з брокерською компанією, що обізнана із усіма особливостями митного оформлення транспортних засобів. На території «Євротерміналу» можливо укласти таку угоду.



♦ Коносамент (товарно-транспортна накладна). Цей документ, що надає перевізник, містить інформацію про те, що вантаж транспортується до місця оформлення на «Євротерміналі» у відповідності до норм та вимог чинного законодавства.



♦ Рахунок фактура про сплату транспортних послуг.



♦ Довідка про купівлю автомобіля на аукціонних торгах.



♦ Довідка про незалежну експертну оцінку вартості транспортного засобу.



♦ Акт огляду транспортного засобу. Цей документ видається брокером після розвантаження автомобіля з контейнера на територіх «Євротерміналу». З цією метою керівництво комплексу побудувало спеціально обладнаний майданчик для комфортного огляду автомобілів.

Таким чином, на основі повного пакету документів, безпосередньо на території компанії «Євротермінал» відповідний митний спеціаліст оформляє головний документ, що підтверджує розмитнення автомобіля – вантажно-митну декларацію на кольоровому бланку із завіреними копіями. Після цього власник транспортного засобу може подавати документи на реєстрацію в філії Сервісного центру МВС, яка також розташована на території офісного будинку компанії «Євротермінал».

Василь ВЕЛИЧКО,

для «Урядового кур’єра»