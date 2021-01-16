З 01.01.2021 року набрали чинності окремі норми Законів України:

від 16 січня 2020 року № 465-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» із змінами і доповненнями (далі — Закон № 465-IX);

від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі — Закон № 466-IX);

від 01 грудня 2020 року № 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій»;

Закон України від 04 жовтня 2019 року № 190-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

Закон України від 13 травня 2020 року № 592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі — Закон № 592);

Закон України від 17 грудня 2020 року № 1117-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування»;

Постанова Кабінету міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1308 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609»;

наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578»;

наказ Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4», відповідно до яких внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі — Кодекс), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР із змінами і доповненнями (далі — Закон № 481), Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі — Закон № 2464), Постанови Кабінету міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — Постанова № 609), наказу Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» (далі — Наказ № 578), наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» (далі — Наказ № 4).

Зміни до Кодексу, зокрема, передбачають:

запровадження єдиного рахунку для сплати податків

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями;

відтермінування норм щодо контрольованих іноземних компаній до 2022 року

Першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року — звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються;

уточнення положень ст. 39 Кодексу стосовно трансфертного ціноутворення та положення щодо коригування фінансового результату до оподаткування стосовно операцій, які не мають ділової мети;

збільшення загальної площі житлових приміщень та/або їх частин, нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин, яку фізична особа — підприємець — платник єдиного податку може надавати в оренду:

з 100 до 400 квадратних метрів — у разі надання в оренду житлових приміщень та/або їх частин,

з 300 до 900 квадратних метрів — у разі надання в оренду нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин;

встановлення граничного обсягу доходу для платників єдиного податку в таких розмірах:

для першої групи — 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,

для другої групи — 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,

для третьої групи — 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

віднесення до підакцизних товарів рідин, що використовуються в електрон­них сигаретах;

збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби;

відтермінування до 01 січня 2022 року застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1320000 грн.), незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту,

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я,

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Зміни до Закону № 481, зокрема, передбачають:

доповнення видів господарської діяльності, ліцензування яких здійснюють контролюючі органи, діяльністю з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Зміни до постанови № 609 передбачають:

надання територіальним органам ДПС функції ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами що використовуються в електронних сигаретах та пальним.

Зміни до наказу № 578 передбачають:

нові форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця та податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, які подаються за податкові звітні періоди 2021 року.

Зміни до наказу № 4 передбачають:

нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

нову редакцію Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Крім того, ст.ст. 7 та 8 Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (далі — Закон № 1082) визначені розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2021 рік. Згідно з п. 1 наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2020 № 728 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 579» втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення».

Окрім того, 23.12.2020 набрав чинності Закон України від 04 листопада 2020 року № 962-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» (далі — Закон № 962), яким внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі — Кодекс). Окремі норми Закону № 962, якими вносяться зміни до Кодексу набувають чинності з 23 січня 2020 року та передбачають, що: звільняється від податку на прибуток підприємств, єдиного податку та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або програм у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах (зміни до статей 140, 170, 177, 292 Кодексу); не вважається додатковим благом платника податку на доходи фізичних осіб сплачена закладом культури вартість товарів та послуг, а саме проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, що пов’язані з участю такого платника податку у створенні та показі (проведенні) культурних, у тому числі гастрольних, заходів, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками податку (зміни до статті 164 Кодексу); не включаються до доходу фізичної особи — підприємця суми доходу у вигляді бюджетного гранту. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем у вигляді такого гранту, здійснюється у порядку, визначеному пунктом 170.71 статті 170 Кодексу (зміни до статті 177 Кодексу); не включаються до доходу особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, суми доходу у вигляді бюджетного гранту. Оподаткування доходів, отриманих особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у вигляді такого гранту, здійснюється у порядку, визначеному пунктом 170.71 статті 170 Кодексу (зміни до статті 178 Кодексу); подовжується звільнення від ПДВ до 2025 року операцій з постачання національних фільмів, визначених Законом України «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також з постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів, а також з постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з постачання робіт та послуг з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, а також з постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, з постачання робіт та послуг із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини (зміни до пункту 12 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).

Зміни, що набувають чинності з 01.01.2021 передбачають:

зниження до 7 % ставки ПДВ для: постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів, постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами, постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху (зміни до статті 193 Кодексу), постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010) (тимчасово, до 1 січня 2023 року) (зміни до статті 193 Кодексу та пункт 74 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу); звільнення від оподаткування операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини (пункт 197.25 статті 197 Кодексу); тимчасове, з 01 січня 2023 року до 01 січня 2025 року, звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України, за умови, що такі національні фільми та іноземні фільми адаптовані відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху (пункт 132 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).

До уваги платників акцизного податку!

Щодо виконання норм Закону України від 17.12.2020 № 1117-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» в частині акцизного податку

31 грудня 2020 року опублікований Закон України від 17.12.2020 № 1117-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (далі — Закон № 1117).

Законом № 1117, зокрема, внесено зміни до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс), які регулюють питання, пов’язані з віднесенням з 23.05.2020 відповідно до Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі Закон № 466) палива рідкого, на основі газойлів (дизпаливо), а також розчинників або розріджувачів на основі метанолу, до підакцизного пального, в частині:

— порядку врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі — СЕА РПСЕ) залишків такого пального, які утворилися на 23.05.2020 року.

Відповідно до змін, внесених Законом № 1117, платники, визначені у підпунктах 32 — 33 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, мають право:

до 31 грудня 2020 року — подати заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року. У підпунктах 32 — 33 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу визначено умови подання таких заявок на поповнення обсягів залишку пального (а саме, без сплати акцизного податку за умови подальшого використання пального тільки для власного споживання або промислової переробки, зі сплатою акцизного податку — для пального, яке використовується в інших цілях);

до 15 січня 2021 року (включно) скласти та зареєструвати акцизні накладні на загальні обсяги пального, використаного у період з 23 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно для власного поживання та/або промислової переробки або реалізованого у цей період, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

У зв’язку з набуттям чинності Законом № 1117 з 01 січня 2021 року (тобто після закінчення визначеного терміну подання заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року) повідомляємо про подовження терміну подання заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року відповідно до підпунктів 32 — 33 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу до 15 січня 2021 року (включно).

При цьому в заявці на поповнення (коригування) залишку пального, поданій відповідно до підпунктів 32 — 33 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу зазначається:

тільки один код пального згідно з УКТ ЗЕД (тобто заповнюється один рядок таблиці);

умова оподаткування або «5» (якщо заявка подана без сплати акцизного податку), або «0» (якщо заявка подана зі сплатою акцизного податку).

В подальшому при власному споживанні чи промисловій переробці, або у випадку втрат пального, обсяги якого зазначені у заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до підпунктів 32 — 33 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу без сплати акцизного податку (умова оподаткування «5»), складається акцизна накладна форми «П» у одному примірнику з врахуванням наступних особливостей:

у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається код операції «1» (власне споживання чи промислова переробка) або «2» (втрачене, зіпсоване, знищене пальне;

у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається ознака щодо умов оподаткування «5»;

у лівій частині акцизної накладної зазначаються реквізити платника як особи, що реалізує пальне;

у правій частині акцизної накладної у рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність — реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000».

Якщо у платника виникає необхідність переміщення пального, обсяги якого зазначені у заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до підпунктів 32 — 33 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу без сплати акцизного податку (умова оподаткування «5»), з акцизного складу, зазначеного у такій заявці, на інший акцизний склад або акцизний склад пересувний, на такі операції складається акцизна накладна форми «П» у двох примірниках з врахуванням наступних особливостей:

у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається код операції «0» та умови оподаткування «5»;

у лівій та правій частині акцизної накладної зазначаються реквізити платника як особи, яка одночасно є особою, що реалізує пальне та отримує пальне.

Підпунктом 34 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу:

визначено платників та види пального, на яких поширюються норми вказаного підпункту;

платникам, якими було подано заявки на поповнення обсягів залишку пального зі сплатою акцизного податку (до прийняття змін до Кодексу щодо подання таких заявок без сплати акцизного податку), надано можливість здійснити в СЕА РПСЕ відповідні коригування та скористатися правом подання заявки на поповнення обсягів залишку пального без сплати акцизного податку;

визначено механізм такого коригування.

Звертаємо увагу, що у випадку здійснення платниками коригувань в СЕА РПСЕ відповідно до підпункту 34 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу, заявки на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року без сплати акцизного податку можуть бути подані такими платниками тільки до 15 січня 2021 (включно), повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Режим роботи центрів обслуговування платників на період посиленого карантину

Центри обслуговування платників працюють з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (у п’ятницю з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.) з обідньою перервою з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв., та з технічними перервами для санітарної обробки та провітрювання кожні дві години на 10 — 15 хв. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

Державна податкова служба України рекомендує платникам утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби. Особливо, якщо проблему, з якою платник збирається звернутися до ЦОП, можна вирішити дистанційно (онлайн або поштою).

За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Електронний кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.

Прийом всієї вхідної кореспонденції, у тому числі заяв на отримання послуг, здійснюється виключно через скриньки для кореспонденції, режим листування в Електронному кабінеті у форматі pdf (обмеження 2 МБ) або поштою.

Якщо ж причина звернення невідкладна і потребує обов’язкового відвідування ЦОП, просимо платників здійснити попередній запис за телефоном відповідного ЦОП та при відвідуванні дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Контакти центрів обслуговування платників розміщено у відкритій частині Електронного кабінету (розділ «Прес-центр»), та у банері «Центри обслуговування» на вебпорталі ДПС.

Просимо із розумінням ставитись до ситуації, приносимо вибачення за можливі незручності.

Довідково.

Обмежувальні заходи встановлено відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним!

Державна податкова служба України повідомляє, що у зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1308 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609» територіальні органи ДПС з 1 січня 2021 року визначено органами ліцензування з оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

У зв’язку із зазначеними змінами, інформуємо суб’єктів господарювання, які мають намір отримати, переоформити, внести черговий платіж за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі звертатись до головних управлінь ДПС в областях та м. Києві за місцезнаходженням суб’єкта господарювання (основне місце обліку).

У разі якщо суб’єкт господарювання здійснює оптову торгівлю пальним, за наявності місць оптової торгівлі та/або оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, через філію (яка не є юридичною особою), суб’єкту господарювання необхідно звернутись до головних управлінь ДПС в областях та м. Києві за місцем провадження діяльності, повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

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Державної податкової служби