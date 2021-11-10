Вона не лише отримуватиме прибутки, а й стане для людей зручною, доступною та справді швидкою

Форум «Велике будівництво: нова залізниця» покликаний змінити ситуацію, коли нашу залізницю руйнували поганий менеджмент, корупція, непрозорість і неефективність. Унаслідок цього УЗ була незручною, недешевою й небезпечною.

Під контроль держави

Саме тому влітку цього року до реорганізації та відновлення залучили РНБО, щоб великий бізнес перестав вважати УЗ власною компанією перевезень. Адже нині держава повністю повертає її під свій контроль. І вже бачимо перші позитивні підсумки: вперше за 12 місяців Укрзалізниця вийшла на прибутковість, переконував учасників зібрання Президент Володимир Зеленський. Підвищено вартість вантажних перевезень. І від того — понад 2 мільярди гривень, які УЗ отримала вже нині, і понад 12 мільярдів, запланованих на наступний рік.

Відомство купує електроенергію безпосередньо в державного постачальника, а не через фірми-прокладки, як було донедавна. І цим заощаджує понад 4 мільярди гривень.

Було відновлено співпрацю із Крюківським вагонобудівним заводом. Три нові дизельні поїзди УЗ отримає до кінця року, два — у першому кварталі наступного, ще 20 буде замовлено на 2022—2023. Цьогоріч Укрзалізниця отримає 20 нових спальних вагонів, перші з анонсованої сотні. У планах — за два наступні роки побудувати таких ще 500. Це сучасні вітчизняні купейні вагони, за які не соромно.

Не буде соромно й за проєкт City Express. Триває закупівля електропотягів, які мають вийти на маршрути в Києві, Харкові та Дніпрі наступного року.

Почалися наймасштабніші за останні роки будівництво та модернізація рухомого складу і залізничних шляхів. Це програма з оновлення вантажних вагонів до 2028 року, тисячі робочих місць і формування нового ринку загальним обсягом 100 мільярдів гривень.

«Тривалий час для користування нашою залізницею були потрібні залізні нерви. Ми прагнемо зробити все, щоб ці часи пішли в минуле. І сьогодні Україна прокладає новий шлях відродження своєї залізниці. Ця дорога буде довгою, непростою, але обов’язково успішною», — наголосив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що рік тому урядова команда побувала на Крюківському вагонобудівному заводі. Тоді йшлося про втрачені виробничі потужності й робочі місця, нестачу замовлень. Нині, на щастя, все змінюється на краще.

«Тож з ініціативи Президента починаємо новий етап залізних змін. Це справді значна частина «Великого будівництва», яка про робочі місця, наповнен-ня бюджету, комфорт і безпеку українців у пасажирських перевезеннях, а також зміну підходів до інфраструктури», — зазначив очільник уряду.

Мандрувати швидко і зручно

Прем’єр нагадав, що в Україні досі є чимало неелектрифікованих ділянок залізниці. Тому нещодавно в Черкасах розпочато проєкт електрифікації, якого чекали близько 30 років, — від Черкас до станції Тараса Шевченка. Це створить можливість для жителів обласного центру безперешкодно й без пересадок мандрувати країною і дістатися до Києва швидше, комфортніше та зручніше. Такий самий проєкт втілюють і на ділянці Житомир — Новоград-Волинський. Таку саму роботу розпочато нині ще на чотирьох ділянках. Її має бути завершено цьогоріч і наступного року. І все це про збільшення потенціалу нашої економіки.

«Я переконаний, що завдяки ініціативі «Велике будівництво», роботі урядової команди і команди Міністерства інфраструктури ми наступного року відчуємо і побачимо всі разом зміни, про які тут говоримо», — оптимістично заявив глава уряду.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що, мабуть, уперше за чимало років Укрзалізниця потрапила у фокус уваги держави. Міністр анонсував, що з 2022-го почнеться масштабна кампанія із перезавантаження парку вантажних вагонів. Рівень локалізації їх виробництва в Україні становитиме понад 95%.

«Усі залучені підприємства вітчизняні — від виробництва невеликих комплектуючих до постачання металу. Це 46 тисяч напіввагонів і зерновозів. І це ринок, де понад 100 мільярдів гривень», — додав міністр. Уся ця модель не працюватиме без доступного і зрозумілого лізингового механізму. Це закладено в бюджеті наступного року.

У планах — до 2024-го електрифікувати не менш ніж 500 кілометрів залізничних шляхів. Найважливіші напрямки — Ужгород, Чернівці, Житомир, Суми, Черкаси та інші. Адже це питання національного суверенітету.

У пріоритеті — швидкісне сполучення між Варшавою та Києвом. У Польщі є згода та порозуміння в цьому питанні. Амбітною метою щодо Маріуполя буде курсування потяга, який діставатиметься до Києва за 10 годин. Такі роботи розпочнуть наступного року. Тож, за словами міністра, плани амбітні, проєкт масштабний, і його буде неодмінно втілено в життя.