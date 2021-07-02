Перше липня цього року ввійде в історію як пам’ятна дата не лише для аграрного сектору, а для України в цілому — учора відкрився ринок обігу землі сільськогосподарського призначення й українці завдяки цій реформі зможуть нарешті стати повноправними господарями на ній. Про шлях, який довелося подолати, про впроваджені зміни та про перспективи для кожного громадянина йшлося учора на тематичній пресконференції, з якої уряд розпочинає також масштабну просвітницьку кампанію щодо всіх аспектів відкриття ринку. Очільники міністерств і відомств виголошували свої тези і відповідали на запитання журналістів у внутрішньому дворику Національного заповідника «Софія Київська».

Рух поетапний, без поспіху

Передовсім міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко привітав українців з історичною подією, наголосивши, що зроблено справді величезний прорив, адже земля — це питання не ідеології, не політики, а добробуту людей та держави: «Землеволодіння завжди було привілеєм меншості — ми ж зробили його правом усіх громадян».

Міністр нагадав, що понад сто років тому Українська Народна Республіка ставила одним із основних завдань реалізувати земельну реформу і дати людям право на володіння землею. На жаль, через затягування та нерішучість тоді не вдалося це зробити, а довіру селян було підірвано. І ось нарешті завдяки політичній волі керівництва держави нашим поколінням у новій незалежній Україні відновлено історичну справедливість для кожного українця.

«Відсьогодні нові земельні відносини дають можливість розвивати в Україні ті види сільськогосподарського виробництва, які передбачають необхідність великих інвестицій в землю — і праці, і капіталу. Маючи землю у власності, аграрій може закласти на ній сад, виноградник, ягідник, побудувати потужності з переробки, здійснити меліоративні заходи. Такі види використання землі створять на селі додаткові робочі місця, молоді не доведеться виїжджати на заробітки до міста або за кордон», — зазначив Роман Лещенко.

Він наголосив, що вітчизняний аграрний сектор має все, аби бути рушієм зростання ВВП держави та добробуту українців. Це мета розвиненої та забезпеченої України: зростання господарств, поліпшення якості ґрунтів та води, удосконалення інфраструктури, збільшення кількості робочих місць та рівня заробітних плат, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та зростання інвестицій.

«Аграрна країна, в якій 50 % валютної виручки — це агро, 20 % ВВП — це агро, країна, яка є ключовим експортером продовольства у світі, — має всі можливості, щоб стати потужною аграрною державою, збагачуючи себе і свій народ», — резюмував Роман Лещенко.

Перші угоди під пильним оком

Нові земельні відносини відбуватимуться під суворим контролем держави. І жодне прізвище випадково вже не прошмигне, наголошують урядовці. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, перші угоди вже почали оформляти — станом на 14 годину 1 липня в реєстрі зареєстровано 33 нових угоди щодо землі сільськогосподарського призначення. «Це перші угоди із землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію», — зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, перед відкриттям ринку була проведена величезна робота: внесено зміни в чимало законів, розроблено нові підзаконні акти. Особливо насиченим у цьому плані видався цьогорічний червень. Адже окрім підготовки чималої кількості підзаконних актів, тривала розробка нового софту, пов’язаного з відкриттям ринку землі. «Програмне забезпечення реєстрів, які працювали до цього часу, не було придатним для забезпечення обігу ділянок і, зокрема, для дотримання обмежень, встановлених законом щодо ринку землі. Нині жодних фізичних перепон для функціонування ринку землі немає, ми маємо стабільно працюючу систему», — повідомив Денис Малюська.

При цьому міністр юстиції наголосив, що широкомасштабна земельна реформа набере чинності лише з 2024 року. Зараз же настає етап «обмеженого ринку землі», коли придбавати землю можуть лише фізичні особи, і загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 га.

«Для ефективного захисту прав власників землі на законодавчому рівні було прийнято постанови щодо перевірки нотаріусами покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення та угод купівлі-продажу на дотримання вимог закону. Вони в підсумку дадуть можливість забезпечити коректну процедуру продажу ділянок, правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі, а громадянам України — реалізувати своє конституційне право на вільне розпорядження своєю власністю», — пояснив міністр юстиції.

Водночас, за його словами, будуть здійснювати перевірку джерел походження коштів на придбання ділянки в її потенційного власника.

До ринку землі не будуть допущені не лише іноземці, а й окремі категорії громадян України. Серед них, зокрема, особи, щодо яких було застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів щодо набуття у власність земельних ділянок.

«У нас було чимало рішень Європейського суду з прав людини про те, що право власності — це базове право громадянина, і його потрібно захищати. Обов’язок держави — надати можливість продавати земельні ділянки. Нарешті перший вирішальний крок до цього в Україні зроблено. З 1 липня купувати та продавати земельні ділянки можна», — цитує Дениса Малюську офіційний сайт Мін’юсту.

Про переваги нових земельних реалій, закріплених законодавством, розповів і В’ячеслав Негода, заступник міністра розвитку громад і територій.

А виконувач обов’язків голови Державної податкової служби Євген Олейніковпереконаний, що нарешті ринок землі починає функціонувати цивілізовано. ДПС у свою чергу надасть всі роз’яснення щодо питань оподаткування в цій сфері. «Детінізація операцій у цій сфері — це перш за все детінізація суспільних відносин», — переконаний він. Легальний ринок землі — це можливість бути чесними не тільки із самими собою, сплачуючи податки, а й перед своїми сусідами, лікарями, вчителями — своїми співвітчизниками».

Також, за словами міністра юстиції, вчора під егідою Нотаріальної палати провели свій захід і нотаріуси. Адже саме вони посвідчують правочини щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, тож незайве ще раз обговорити, як усе відбуватиметься.

На старті, ймовірно, виникатимуть труднощі: у покупців і в продавців землі, у нотаріусів і державних органів. Легко не буде, але з першого липня розпочалася нова віха, здатна прискорити розвиток усіх економічних процесів.