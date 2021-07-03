Питання погашення заборгованості з виплати зарплат шахтарям перебуває на постійному контролі українського уряду. 1 липня було проведено Всеукраїнську нараду з цього актуального питання. Як торік, так і цього року держава стабільно виконує свої зобов’язання з надання відповідної дотації на виплату заробітних плат для цих трударів. І надалі робитиме все, щоб це питання було успішно вирішено.

На цьому під час Години запитань до уряду у Верховній Раді наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото з Урядового порталу

Готуємося до нового опалювального сезону

Він також нагадав, що цього року опалювальний сезон в Україні розпочався без запізнень і був проведений без зривів. Люди отримували тепло і гарячу воду, зокрема в містах, де до того виникли певні проблеми, як-от у Новому Роздолі й Новояворівську. І нині вже розпочали підготовку до чергового опалювального сезону, аби пройти його без проблем. Уряд уже надав відповідні розпорядження. «Ця підготовка перебуває на моєму особистому контролі, а також на контролі профільних міністерств — розвитку громад і територій, а також енергетики. Щодо підготовки ТЕЦ до сезону — це комплексне питання, яке стосується не лише Новояворівська, а ще шести міст, де є шість відповідних ТЕЦ. І профільні міністерства спільно з НАК «Нафтогаз України» вирішують питання запуску ТЕЦ до опалювального сезону. А він розпочнеться вчасно, у визначені законом терміни і без зривів. Я вас у цьому запевняю», — наголосив Прем’єр.

Головною темою Години запитань до уряду став запуск ринку землі в Україні.

З 1 липня 2021 року з Україні скасовано мораторій на продаж сільськогосподарських земель. І вже за добу, за даними Реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано право власності на землі сільськогосподарського призначення в обсязі 61 угоди. З них підпадали під мораторій лише три. Зокрема було відчужено 40 земельних ділянок, які не підпадали під дію мораторію, адже перебували на правовому титулі «особисте селянське господарство». І ця статистика особливо не відрізняється від тієї, яка була до запуску ринку землі. Отже, ціль запуску цього ринку — не розпродаж української землі, а наведення ладу і контролю.

На цьому наголосив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Він повідомив: дані щодо земельного моніторингу всі українці можуть побачити на сайті land.gov.ua Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. І ці дані свідчать, що незважаючи на мораторій, який діяв до останнього часу, понад тисяча суб’єктів, а це як фізичні, так і юридичні особи, вже набули у власність понад 100 гектарів землі. Отже, на його переконання, прибравши мораторій з 1 липня, держава обмежила цивільний обіг земель с\г призначення, які перебували в обігу зокрема і юридичних осіб.

Адже ніде правди діти, в нашій державі існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували та продавали землю. І навіть у переддень запуску ринку проходили ще десятки таких угод, зазначив очільник Мінагрополітики.

Проте з 1 липня на згаданому порталі будуть публікувати всі дані щодо площі відчужених земель, переданих у користування, ціни та кількість землі, набутої в користування одним суб’єктом. Там також можна ознайомитися з інформацією про ціну та вартість земельних ділянок, речових прав на них та розмір плати за користування ними.

Фото Володимира ЗАЇКИ

Майже 800 нотаріусів підключилися до ЦЗК

«Урядом забезпечено ухвалення усіх підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». Порядок здійснення перевірки набувача або власника земельної ділянки відповідає вимогам, затвердженим Земельним кодексом України, а саме статтею 130. А також забезпечено всі організаційні заходи для нотаріусів. За добу було підключено 789 з них до Центру земельного кадастру», — поінформував він.

І зазначив, що до ухвалення відповідних законів держава фактично не контролювала процеси обігу земель в обсязі майже 5 мільйонів гектарів, які були не підмораторні та перебували у вільному обігу, навіть продавалися іноземцям. Нині дані про кінцевих бенефіціарів будуть оприлюднювати, і зловживання стануть неможливими.

Роман Лещенко зауважив, що, відповідно до держаудиту, в Україні понад вісім мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення перебувають у тіньовому обробітку. І з них не справляють податки до місцевих бюджетів. Позиція Мінагрополітики — за рівність оподаткування в земельному податку. Підтримується ініціатива введення мінімального податкового зобов’язання через детінізацію і введення фіксованої ставки ПДВ на рівні 14%. «Наша амбіція — до кінця року вирівняти відповідне оподаткування і забезпечити наповнення місцевих бюджетів реальними коштами», — сказав він.

А також наголосив, що Мінагрополітики закликає всіх громадян не поспішати приймати рішення щодо розпорядження своєю землею. Адже наша земля є безцінною, а її вартість зростатиме не менш ніж на 7—10% щороку, оскільки капіталізація та обіг забезпечують конкуренцію.

Громадянам, які володіють землею, він порадив навести лад у своїй документації, перевірити наявність ділянок у Земельному кадастрі та забезпечити їх реєстрацію.

«Наша мета — наведення порядку в земельних відносинах. Адже земля є  найкращим банківським депозитом, який постійно зростатиме в ціні», — наголосив міністр.