Українців закликають не поспішати з її продажем, адже щороку ціна зростатиме на 7—10%

Питання погашення заборгованості з виплати зарплат шахтарям перебуває на постійному контролі українського уряду. 1 липня було проведено Всеукраїнську нараду з цього актуального питання. Як торік, так і цього року держава стабільно виконує свої зобов’язання з надання відповідної дотації на виплату заробітних плат для цих трударів. І надалі робитиме все, щоб це питання було успішно вирішено.

На цьому під час Години запитань до уряду у Верховній Раді наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Готуємося до нового опалювального сезону

Він також нагадав, що цього року опалювальний сезон в Україні розпочався без запізнень і був проведений без зривів. Люди отримували тепло і гарячу воду, зокрема в містах, де до того виникли певні проблеми, як-от у Новому Роздолі й Новояворівську. І нині вже розпочали підготовку до чергового опалювального сезону, аби пройти його без проблем. Уряд уже надав відповідні розпорядження. «Ця підготовка перебуває на моєму особистому контролі, а також на контролі профільних міністерств — розвитку громад і територій, а також енергетики. Щодо підготовки ТЕЦ до сезону — це комплексне питання, яке стосується не лише Новояворівська, а ще шести міст, де є шість відповідних ТЕЦ. І профільні міністерства спільно з НАК «Нафтогаз України» вирішують питання запуску ТЕЦ до опалювального сезону. А він розпочнеться вчасно, у визначені законом терміни і без зривів. Я вас у цьому запевняю», — наголосив Прем’єр.

Головною темою Години запитань до уряду став запуск ринку землі в Україні.

З 1 липня 2021 року з Україні скасовано мораторій на продаж сільськогосподарських земель. І вже за добу, за даними Реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано право власності на землі сільськогосподарського призначення в обсязі 61 угоди. З них підпадали під мораторій лише три. Зокрема було відчужено 40 земельних ділянок, які не підпадали під дію мораторію, адже перебували на правовому титулі «особисте селянське господарство». І ця статистика особливо не відрізняється від тієї, яка була до запуску ринку землі. Отже, ціль запуску цього ринку — не розпродаж української землі, а наведення ладу і контролю.

На цьому наголосив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Він повідомив: дані щодо земельного моніторингу всі українці можуть побачити на сайті land.gov.ua Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. І ці дані свідчать, що незважаючи на мораторій, який діяв до останнього часу, понад тисяча суб’єктів, а це як фізичні, так і юридичні особи, вже набули у власність понад 100 гектарів землі. Отже, на його переконання, прибравши мораторій з 1 липня, держава обмежила цивільний обіг земель с\г призначення, які перебували в обігу зокрема і юридичних осіб.

Адже ніде правди діти, в нашій державі існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували та продавали землю. І навіть у переддень запуску ринку проходили ще десятки таких угод, зазначив очільник Мінагрополітики.

Проте з 1 липня на згаданому порталі будуть публікувати всі дані щодо площі відчужених земель, переданих у користування, ціни та кількість землі, набутої в користування одним суб’єктом. Там також можна ознайомитися з інформацією про ціну та вартість земельних ділянок, речових прав на них та розмір плати за користування ними.

Майже 800 нотаріусів підключилися до ЦЗК

«Урядом забезпечено ухвалення усіх підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». Порядок здійснення перевірки набувача або власника земельної ділянки відповідає вимогам, затвердженим Земельним кодексом України, а саме статтею 130. А також забезпечено всі організаційні заходи для нотаріусів. За добу було підключено 789 з них до Центру земельного кадастру», — поінформував він.

І зазначив, що до ухвалення відповідних законів держава фактично не контролювала процеси обігу земель в обсязі майже 5 мільйонів гектарів, які були не підмораторні та перебували у вільному обігу, навіть продавалися іноземцям. Нині дані про кінцевих бенефіціарів будуть оприлюднювати, і зловживання стануть неможливими.

Роман Лещенко зауважив, що, відповідно до держаудиту, в Україні понад вісім мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення перебувають у тіньовому обробітку. І з них не справляють податки до місцевих бюджетів. Позиція Мінагрополітики — за рівність оподаткування в земельному податку. Підтримується ініціатива введення мінімального податкового зобов’язання через детінізацію і введення фіксованої ставки ПДВ на рівні 14%. «Наша амбіція — до кінця року вирівняти відповідне оподаткування і забезпечити наповнення місцевих бюджетів реальними коштами», — сказав він.

А також наголосив, що Мінагрополітики закликає всіх громадян не поспішати приймати рішення щодо розпорядження своєю землею. Адже наша земля є безцінною, а її вартість зростатиме не менш ніж на 7—10% щороку, оскільки капіталізація та обіг забезпечують конкуренцію.

Громадянам, які володіють землею, він порадив навести лад у своїй документації, перевірити наявність ділянок у Земельному кадастрі та забезпечити їх реєстрацію.

«Наша мета — наведення порядку в земельних відносинах. Адже земля є найкращим банківським депозитом, який постійно зростатиме в ціні», — наголосив міністр.