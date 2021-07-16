Мінагрополітики, Рівненська ОДА та Всеукраїнська асоціація громад уклали меморандум про співпрацю в аграрній галузі та земельній децентралізації

Уряд, зокрема міністерство аграрної політики та продовольства, активно роз’яснює суть земельної реформи на місцях і прагне налагодити комунікацію із громадами. Адже земля — ресурс безцінний.

«Повернувши історичну справедливість та право кожного селянина розпоряджатися своєю землею, ми наголошуємо: не поспішайте її продавати, адже капіталізація лише зростатиме», — наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, перебуваючи з офіційним візитом на своїй малій батьківщині Рівненщині.

Експерти кажуть: лише 5—7% наших співгромадян готові розглядати питання продажу своїх паїв. Адже в найближчі два роки прогнозують зростання цього активу в ціні аж до 70%. Він, до речі, дуже вигідний економічно навіть порівняно з банківським депозитом та орендою житла. Бо оренда землі нині дає людям до 8, а подекуди вже й до 10% у валюті. Де ще можна заробити такі гроші?

До речі, приблизно стільки, попередньо розрахувавшись із податковою, сплачує селянам за оренду їхніх паїв знаний на Рівненщині господар Петро Ягодка.

До 10 відсотків у валюті…

Його СГПП «Розвазьке» розташовано в Острозькій громаді. Досвідчений працівник зернової ниви непокоїться: якщо хтось із селян захоче продати кілька паїв, як тоді обробити цілісне поле? Адже заїжджі власники агрохолдингів, що збили чималі капітали, не маючи жодних соціальних зобов’язань, уже виманюють у людей землю. Про це я й запитала в заступника міністра.

«Нехай Петро Іванович, якого знаю особисто, не хвилюється. Адже, по-перше, саме за багаторічними орендарями, та ще й такими відповідальними, як він, закріплене переважне право на викуп землі й держава запропонує їм для цього дешеві кредити; по-друге, передбачено механізм консолідації, тобто виведення таких ділянок на край масиву», — відповідає Тарас Висоцький.

Так урядовець публічно повідомляє: готові слухати і чути сигнали з місць та оперативно на них реагувати.

До речі, оскільки мета земельної реформи — ще й детінізація економіки (а це надважливо), покупці мають розкрити джерела своїх доходів, адже розрахунок проводять тільки в безготівковій формі. Посадовець уточнює: законодавчий пакет спрямовано на те, щоб мінімізувати ризик купівлі землі холдингами, натомість підтримати українського фермера. Оскільки на Рівненщині фермерство — історична форма господарювання, люди тут не поспішають продавати землю. Судіть самі: з 1 липня в області укладено лише півтора десятка угод купівлі-продажу — чи не найменше в Україні.

…плюс ефективна комунікація…

Щоб мати ефективнішу комунікацію з місцевою владою та громадами у питаннях земельної реформи, Міністерство аграрної політики та продовольства, Рівненська обласна державна адміністрація та Всеукраїнська асоціація громад підписали меморандум про співпрацю.

«Це означає, що буте зворотний зв’язок про першочергові проблеми громад із двох каналів — Рівненської ОДА й асоціації. Така комунікація ефективна, ринок землі це підтверджує — ми одержували запити від громад щодо передачі земель на місця, і Президент підписав закон, який повертає громадам право розпоряджатися своїми ресурсами. Тож починають діяти справедливі правила для легального зростання доходів сільських жителів. У комунальну власність усіх 1470 громад передано землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів. Тепер органи місцевого самоврядування можуть чітко встановити межі громад, провести інвентаризацію й оцінку земель, розробити комплексний план розвитку територій, контролювати використання земель, залучати інвесторів. Це значні можливості для наповнення місцевих бюджетів і розвитку територій. Але тут багато залежатиме від ефективного управління на місцях. Завдання держави — запобігати незаконним рішенням і допомагати громадам», — зазначив Тарас Висоцький.

…і детінізація землі

Голова ОДА Віталій Коваль додав: «Ми заздалегідь готувалися до земельної реформи. Торік провели аудит усіх 750 тисяч гектарів наших сільськогосподарських земель. Результат — збільшення облікованих посівних площ на 28 тисяч гектарів. І, зрозуміло, податкові надходження до бюджетів громад від їхнього легального використання — у першому кварталі цього року Рівненщина вийшла в лідери в Україні зі сплати земельного та податку з доходів фізичних осіб. Земля — той фінансовий ресурс для розвитку громад, який досі недооцінювали. Тому прискіпливий аудит продовжуємо, залучаємо до справедливого економічного обігу нові землі зокрема через відновлення дренажних систем меліоративних каналів».

На важливості для сільських громад бути в постійному контакті з центральною владою наголосив перший заступник керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник.

ПРЯМА МОВА

Тарас ВИСОЦЬКИЙ,

заступник міністра агрополітики

та продовольства:

— Міністерство ініціюватиме Рівненську область як пілотну для відновлення систем зрошення у співпраці з німецькими партнерами. Адже тут близько 400 тисяч гектарів меліорованих земель. Дамби, більшість яких розташована на півночі області, виконують захисну та водорозподільну функції. Тому важливо відновити водне господарство, побудоване у 1980-х роках, і дати поштовх для розвитку цих земель. На Рівненщині в 2,5 раза більше резервів прісної води, ніж у середньому в Україні.

Загалом в Україні 2,5 мільйона гектарів земель під зрошенням і стільки само — під осушенням.