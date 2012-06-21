Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Жителі Добропілля звернулися до представників місцевої влади із пропозицією замінити звичні сміттєві баки на підземні контейнери. Електронне звернення про можливість розв’язання цієї проблеми за прикладом європейських міст уже зареєстрував на порталі петицій міської ради місцевий активіст Андрій Климов.
«Підземні смітники, встановлені в центрі міста чи в житловому кварталі, зберігають архітектуру і створюють комфортні умови для жителів і гостей міста, на відміну від звичайних ємкостей. Один підземний контейнер за об’ємом дорівнює п’яти стандартним сміттєвим бакам. Основну його частина розміщено під землею, а конструкція запобігає втручанню ззовні, розкиданню сміття та забрудненню території довкола. Кожен контейнер оснащено лазерним датчиком наповнення сміття та GPRS-модемом, що дає змогу вчасно організувати вивезення сміття», — йдеться у зверненні.
За кілька днів з початку публікації петиції вона вже набрала більш як два десятки голосів із 200 потрібних для реагування і розгляду місцевою владою. Проте попереду ще понад 20 днів, і можливо, у місті таки звернуть увагу на сміливий проект і візьмуться за втілення в життя однієї із сучасних європейських технологій.