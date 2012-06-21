«Укрзалізниця» планує до кінця літа розділити потяги на три класи: комфорт, стандарт і економ. Про це повідомив «Урядовому кур’єру» керівник департаменту пасажирських перевезень Олександр Красноштан.
Клас залежатиме від терміну експлуатації вагона. До класу комфорт потраплять вагони, яким не більше 10 років і ті, що пройшли капітальний ремонт. У цьому класі пропонуватимуть лише купе та СВ.
До категорії стандарт увійдуть вагони віком до 15 років. Плацкартні вагони – це категорія економ. Вартість квитка на поїздки економ-класом регулюватиме держава, а ціни на поїзди класу комфорт і стандарт – «Укрзалізниця».
На ділянках, де курсує лише один поїзд, залишать вагони лише економ-класу.
«Послуга економ-класу передбачає, що це буде рухомий склад зі старих вагонів, без кондиціонерів та вакуумних туалетів. На одному напрямку в пасажирів не буде вибору, тому що мережа не така вже й велика, аби ставити на ньому поїзди і економ-класу, і преміального сегменту», – вважає екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»