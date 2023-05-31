Українсько-африканський ренесанс відкриває нові політичні та економічні можливості для нашої держави, а африканські партнери готові до втілення спільних взаємовигідних проєктів у різних галузях — від освіти до цифровізації. На цьому акцентував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підсумовуючи своє друге турне країнами Африки, повідомляє МЗС.

«Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік, Нігерія. Загалом маршрут мого другого африканського турне покрив 28 тисяч кілометрів. Літаки, пересадки, 4—5 годин сну, але ця поїздка була того варта. Бачимо, як внаслідок цієї роботи для України відкриваються нові можливості тут, на африканському континенті», — зауважив він.

Дмитро Кулеба підкреслив, що в попередні три десятиріччя африканська політика України розвивалася за інерцією з радянських часів, а Україна поступово втрачала Африку. Нині МЗС втілює політику українсько-африканського ренесансу.

«Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах. Щоб більше африканських студентів навчалися в Україні, що вигідно нашим навчальним закладам і збільшує м’яку силу нашої держави; готові до збільшення обсягів торгівлі; готові до нового розвитку туризму після війни; їх цікавлять фармацевтика, цифровізація та інші галузі. Ми відчули цілковиту відкритість до реалізації взаємовигідних проєктів. А головне, що тут хочуть мати справу з Україною без посередників», — зазначив він.

Дмитро Кулеба зауважив, що на стику цих чинників відкриються не лише економічні, а й політичні можливості.

«Ми прагнемо забезпечити результативне голосування країн Африки за наші резолюції в Генасамблеї ООН, а також спонукати зусилля в межах їхніх можливостей з ізоляції росії на міжнародній арені. Це складна історія, оскільки рф давно системно інвестувала в Африку. Але вода камінь точить, і ми обов’язково цей камінь російського впливу в Африці підточимо», — підкреслив глава МЗС.

Він розповів про повну підтримку України на переговорах за зачиненими дверима. Але росія системно роками будувала політику в Африці й має багато гачків. Завдання України полягає в тому, щоб тихою дипломатичною роботою звільнити від них африканські країни.

«Якби росія не відчувала загрози від наших дипломатичних зусиль, лавров не літав би вслід за мною, а російські дипломати в Африці не бігали б, переконуючи африканські уряди скасовувати мої візити та не зустрічатися зі мною. Уся ця активність росіян свідчить про одне: вони відчувають реальну загрозу для їхнього впливу в Африці від нашої роботи», — заявив головний дипломат.

Дмитро Кулеба нагадав, що в межах курсу на відкриття нових горизонтів Президент України Володимир Зеленський поставив завдання відкрити десять нових посольств України в Африці.

«Вісім з десяти країн уже дали згоду на відкриття посольств України, дві інші завершують відповідні процеси. Це гарний показник. У чотири-п’ять країн вже є кандидати в посли», — зазначив він.

Міністр зауважив, що відкриття посольств — важливий, але не єдиний інструмент роботи на африканському континенті. До кінця року він анонсував створення нових інституційних механізмів взаємодії із країнами Африки. За його словами, ці механізми дадуть змогу розв’язувати проблеми африканських партнерів, щоб Україна в Африці отримувала нові можливості розв’язання власних проблем.

Міністр розповів, чому африканські партнери вірять у перемогу України: «Колись вони боролися за свою свободу та незалежність, і ніхто в них не вірив. Але вони боролися за правдиву, священну справу, за свою землю і тому перемогли. Саме тому і ми зрештою переможемо».

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