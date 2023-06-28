У господарствах області готові збирати ранні зернові та зернобобові культури й сподіваються намолотити зерна не менше, ніж торік

Як і 2022-го, цьогорічні жнива не будуть легкими. Хлібороби вже мають досвід роботи в умовах воєнного стану й мінливої погоди. Усе, що планували, в господарствах області посіяли. Нині проводять догляд за посівами, борються з бур’янами, готують техніку та зерносховища.

Пільгові кредити від держави

Одними з перших на Полтавщині завершили посівну кампанію в оптимальні агротехнічні строки та підготувалися до збирання зернових культур ПАФ «Україна», товариства з обмеженою відповідальністю «АПК «Докучаєвські чорноземи», «Агрофірма ім. Довженка», «Агрофірма «Маяк», «Полтава-Сад», «Агротех-Гарантія», СТОВ «Воскобійники», ПСП «Ковпаківець», АТ «Гадяцьке бурякогосподарство», ПП імені Калашника, ДП ДГ «Степне» та «імені Декабристів», АО ПП «Великосорочинське». Про це «Урядовому кур’єру» розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Олег Палій.

За його словами, цього року на Полтавщині до збору підлягають 332,4 тисячі гектарів ранніх зернових культур, з них пшениці (озимої та ярої) — 222,6, ячменю (озимого та ярого) — 93,5, жита — 4,1, вівса — 3,7, гороху — 8,5 тисячі гектарів.

Посіяли більше сої та ріпаку — відповідно на 14,2 та 16,5 тисячі гектарів, проте на 41,6 тисячі гектарів менше пшениці. За попередніми оцінками, врожай цих культур очікується на торішньому рівні.

Планують отримати приблизно 935 тисяч тонн пшениці, 72 відсотки з яких буде продовольчим зерном. Його буде цілком достатньо для гарантування продовольчої безпеки області.

Закінчують готувати техніку до жнив. На цей час в наявності 2643 зернозбиральних комбайни. Попри воєнний стан господарства області придбали 120 зернозбиральних комбайнів. Майже вся збиральна техніка (95 відсотків) пройшла технічне обслуговування та готова до жнив. В області є два мехзагони, які надаватимуть послуги зі збирання врожаю високопродуктивними комбайнами. Ситуація на ринку пального стабільна, дефіциту немає. В операторів паливного ринку є необхідні його запаси.

2023 року для забезпечення сільськогосподарських виробників кредитними ресурсами в Україні продовжено державну програму «Доступні кредити 5—7—9%». Торік нею скористався кожен третій аграрій. На 21 червня сільгосптоваровиробники області залучили кредитних коштів на суму більш ніж 1,5 мільярда гривень, майже 868 мільйонів гривень — за програмою.

Як і торік, працює обласний штаб зі сприяння проведенню комплексу польових робіт.

Проїзні дороги — менше втрат

На початку року представники департаменту агропромислового розвитку ПОВА провели з аграріями зустрічі з питань продовольчої безпеки та комплексу весняно-польових робіт. Департамент спільно з Полтавською державною сільськогосподарською дослідною станцією ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН України розробив та довів до аграріїв свої рекомендації. У червні на дослідному полі Полтавського державного аграрного університету провели нараду щодо сортовипробування.

Департамент агропромислового розвитку забезпечує постійну комунікацію із сільгосппідприємствами, акцентує увагу рослинників на необхідності чітко дотримуватися правил безпеки та вимог пожежної безпеки. Також представники департаменту звертають увагу відповідальних працівників на необхідність дотримуватися вимог щодо обмежень маси транспортних засобів під час переміщення отриманого врожаю. Такі вимоги надано більшості підприємств та розміщено на сайті департаменту.

Триває робота з керівниками сільськогосподарських підприємств стосовно співфінансування ремонту доріг місцевого значення, які з’єднують господарства з елеваторами.

Полтавська область — лідер за обсягами елеваторних ємностей у країні. Наявні тут 72 елеваторних комплекси загальною потужністю 4,4 мільйона тонн, підключені до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання ДП «Держреєстри України». У сільськогосподарських підприємствах Полтавщини функціонує 30 зерноскладів загальною місткістю приблизно мільйон тонн зерна. Частково й через це ціни на хліб, борошно та макаронні вироби з м’яких сортів пшениці в області на 1 червня 2023 року нижчі за середні у країні.

Цього року порівняно з відповідним періодом минулого, згідно з оперативними даними, зросли середні закупівельні ціни на продукцію рослинництва. Наприклад, закупівельна ціна на пшеницю II класу зросла на 950 гривень за тонну (становить 5550 гривень за тонну), на пшеницю III класу — на 900 (5400), на пшеницю IV класу — на 1480 (4480). Також здорожчала кукурудза на 1170 гривень за тонну — до 4770 гривень. Соняшник — на 1500 гривень за тонну (10 500), соя — 6320 (16 650).

На Полтавщині впевнені, що жнива пройдуть за планом і країна буде з хлібом.