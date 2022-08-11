Цілеспрямована повсякденна робота влади України спільно з нашими міжнародними партнерами щодо використання всіх можливих варіантів активізації українського аграрного експорту дає результат. Попри блокування морських портів російськими військами, альтернативними шляхами нашій державі в липні вдалося експортувати 2,66 мільйона тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки (без урахування ріпаку), що на 492,7 тисячі тонн, або 22,7%, більше, ніж попереднього місяця.

Міністерство аграрної політики та продовольства поінформувало, що порівняно із червнем експорт пшениці зріс у липні 2022 року більш ніж утричі — до майже 412 тисяч тонн. Хоч це значно менше за 960 тисяч тонн пшениці, експортованої з України в липні 2021-го, коли морські порти працювали. Зріс у липні цього року й експорт ячменю — відвантажено за кордон 183 тисячі тонн, що на порядок перевищує обсяг експорту цієї зернової місяць раніше. Однак це значно менше за 1,1 мільйона тонн ячменю, вивезеного із країни в липні торік.

Експорт кукурудзи зріс у липні на 84,7 тисячі тонн порівняно із червнем і становив 1,1 мільйона тонн (у липні 2021-го експортовано цієї зернової культури 960 тисяч тонн). Кукурудза домінує в експорті аграрної продукції, її постачання у липні становило приблизно 41% загального експорту. Постачання сої в липні — 141,5 тисячі тонн порівняно з майже 71,3 тисячі тонн у червні 2022-го та 31 тисячею тонн сої, експортованої в липні торік. Експорт соняшникової олії за попередній місяць — 307 тисяч тонн, що на 39,4 тисячі тонн більше, ніж у червні, але на 9% менше, ніж у липні торік. Відвантажено на експорт 141,5 тисячі тонн шротів, що на 48,3 тисячі тонн більше від показників червня (торік у липні експорт лише соняшникового шроту становив 233,6 тисячі тонн).

Соняшнику в липні 2022-го експортовано 362,1 тисячі тонн, що майже на 33% менше, ніж у червні цього року, адже українські переробники почали запасатися сировиною з огляду на початок роботи зернового коридору. Це все одно майже вдвічі більше, ніж загальний експорт соняшнику 189,6 тисячі тонн за весь попередній сезон. Експорт соєвої олії знизився в липні до 15,7 тисячі тонн з 18 тисяч у червні. Це майже на 3 тисячі тонн менше, ніж пішло на експорт у липні торік.

Пожвавлення експорту очікується завдяки відновленню експорту морським шляхом, чого чекали всі аграрії. Зокрема йдеться про розблокування роботи трьох українських морських портів («Одеса», «Чорноморськ», «Южний») внаслідок підписання 22 липня 2022-го Україною, Туреччиною, ООН та росією Стамбульського договору. Згідно з ним, руху жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів, не передбачено, як і військового супроводу вантажів.

У Туреччині інспекційні групи із числа представників усіх сторін перевірятимуть вантажі й персонал суден, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспекція проходитиме тільки в гаванях, на вході та виході Турецької протоки.

Документ буде чинним протягом 120 днів із дня підписання, його можна буде продовжити на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити його чинність. Зерновим коридором (схвалений маршрут експорту) судна з українським продовольством почали виходити з портів 1 серпня.

Коментуючи підписання Стамбульської угоди, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вона цілком відповідає інтересам України. Що є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала рф. Що деблокада портів дасть змогу експортувати приблизно 20 мільйонів тонн зерна торішнього врожаю. Що українські військові запевнили його у стовідсотковому контролі підходів до українських портів. Що в територіальних водах України все контролюватиме саме наша держава.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через дунайські порти, а морські порти значно розширять ці спроможності.

«Наші показники експорту агропродукції далекі від довоєнного обсягу, але над цим активно працює вся вертикаль української державної влади», — запевнив він.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, розблокування портів дасть щонайменше мільярд доларів США валютної виручки щомісяця для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року і мати на це кошти. Він вважає, що найближчими тижнями за підтримки партнерів України вдасться вийти на повну потужність перевалки сільгосппродукції.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський каже, що через блокування портів фермери мали як ніколи малі гроші, бо всі затрати йшли на логістику. Дуже дорого коштувало і коштує вивезення українського зерна до польських, балтійських, румунських та інших портів. Але він акцентує, що ці маршрути й надалі зберігатимуться і розвиватимуться, бо Україні тепер потрібно мати альтернативу постійно.

Перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький підрахував, що з огляду на середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку Україна може отримати мінімум 20 мільярдів доларів за експорт зернових. Він зауважив, що зерновий коридор, який днями фактично запрацював у двосторонньому напрямку, безпосередньо цьому сприятиме.