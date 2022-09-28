З огляду на непередбачуваність рф та її поведінку в Чорному морі «коридори солідарності», створені на сухопутних шляхах між Україною і ЄС, залишаються вкрай важливими не лише для інтересів бізнесу, а й з безпекових міркувань. Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє Укрінформ.

Обсяги транспортування потрібно збільшувати

«Наші пропозиції зрозумілі й конкретні. Вони стосуються будівництва олійного трубопроводу від України до польського порту «Гданськ», збільшення кількості залізничного й автотранспорту в Європі для спільного бізнесу, будівництва кількох термінальних перевантажувальних комплексів на кордоні між Україною та європейськими країнами. Реалізація цих заходів зробить такі транспортні коридори постійними. Це, як мінімум, стримає зростання цін в Європі, поглибить зв’язки між українським та європейським бізнесом, відкриє нові проєкти в переробці, й не лише в ній», — зазначив урядовець.

Він повідомив, що Україна просить європейських партнерів про випуск більшої кількості зерновозів, а також автомобільних траків із причепами для перевезення зерна. Україна просить надати компенсацію на кожну таку машину 50% вартості, щоб мати змогу придбати їх більше. Збільшення кількості таких зерновозів на третину — із 12 тисяч одиниць до 16 тисяч — дасть змогу наростити перевезення зерна на 10—20 мільйонів тонн на рік для подальшого транспортування через європейські порти.

«Щодо перевантажувальних терміналів. Ми пропонуємо побудувати не менш як п’ять терміналів на кордонах України з Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Польщею. Вартість кожного — 25—30 мільйонів доларів. Вартість олійного трубопроводу наразі обраховують, тому що вона залежить від маршруту та ландшафту, де його будуватимуть», — пояснив Микола Сольський.

За його словами, російська агресія та нинішня ситуація в Україні — важливий, але не єдиний серед чинників, що впливають на зростання продовольчих цін. На це впливає також ситуація в південній та центрально-південній Європі, посухи та рівень врожайності — передовсім кукурудзи. Серед інших чинників — урожайність у США та рівень споживання в різних регіонах світу, наприклад, прагнення певних арабських та азійських країн створити зернові запаси.

Усі ці чинники впливають на зростання глобальних цін на продовольство, наголосив міністр. Але подальше збільшення можливостей для вивезення зерна з України через Європу зможе стабілізувати або навіть зменшити їх.

Найкраща мотивація

«Після закінчення війни, після нашої перемоги, все одно росія залишатиметься нашим сусідом і з огляду на те, що ми бачимо, непередбачуваним. У таких умовах це питання — щоб обов’язково мати альтернативні маршрути через дружні демократичні країни — перетворюються на питання безпеки, а не лише бізнесу», — зазначив урядовець.

Він повідомив, що у серпні Україні вдалося експортувати 4,5 мільйона тонн збіжжя, з яких 3 мільйони — через європейські «коридори солідарності», ще 1,5 мільйона — через чорноморські порти, розблоковані за стамбульськими домовленостями.

«У вересні, як я думаю, європейський напрямок збільшить обсяг перевезень на 5—10%, морський транспорт додасть відсотків 60. Але ми не знаємо, що буде далі з морем — ніхто не може бути впевненим через зрозумілі причини. При цьому будь-яка проблема з чорноморськими коридорами спровокує нову хвилю швидкого зростання цін», — зауважив Микола Сольський.

Міністр нагадав, що заява путіна про неналежне використання чорноморських коридорів, сама лише поява цієї грубої дезінформації негайно спровокувала зростання цін на продовольство того самого дня на 2—3%. Тож фактичний зрив росією стамбульських зернових домовленостей вже за місяць-два може істотно вплинути на рівень цін, спонукати деякі країни Близького Сходу та Азії до створення запасів зерна, що спровокує нові цінові стрибки.

На думку урядовця, покладаючись на дешевший порівняно із сухопутним морський шлях перевезень, варто завжди пам’ятати про два моменти.

Перший — відстань із заходу України до портів на Балтійському морі не більша, ніж до українських портів, що робить цю логістику конкурентною навіть у мирний час.

Другий важливий (і, напевно, основний) аргумент — непередбачувана поведінка росії, яка може у будь-який час свавільно перекрити морське сполучення Чорним морем. Така поведінка рф — одна з найбільших загроз для стабільності та водночас переконлива мотивація для розвитку транспортних коридорів між Україною і ЄС на суходолі.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»