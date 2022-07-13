На токах господарств Полтавщини з’явилося перше запашне зерно нового врожаю. На його передчасне дозрівання вплинула спекотна суха погода, яка в області тривала досить довго. Збиральна кампанія розпочалася в господарствах на півдні області, а з другої декади липня до них долучиться й решта.

Зібрати потрібно із 1,7 мільйона гектарів

На 11 липня за оперативними даними, полтавські аграрії зібрали понад 9 тисяч гектарів озимої пшениці, намолотивши майже 37,5 тисячі тонн зерна із середньою врожайністю 40,5 центнера з гектара. Із тисячі гектарів ярої намолочено 3,2 тисячі тонн, середня врожайність становить 32 центнери; 1,5 тисячі гектарів ріпаку (3,6 тисячі тонн), урожайність — 23,8 центнера. На цю дату в області зібрали 1,5 тисячі гектарів гороху, відповідно намолот становить 3,6 тисячі тонн з урожайністю 24,2 центнера з гектара. Про це «Урядовому кур’єру» розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Олег Палій.

За його словами, у всіх категоріях господарств в області збиранню підлягає 1,7 мільйона гектарів сільськогосподарських культур, із них приблизно мільйон гектарів становлять зернові та зернобобові культури й понад 616 тисяч гектарів — технічні.

Цього року, як в попередні, найбільші площі займають: кукурудза на зерно — 565,7 тисячі гектарів, соняшник — 434,3 тисячі, озимі зернові — майже 273,5 тисячі, соя — 134 тисячі, цукрові буряки — 22,5 тисячі гектарів. Площі під ранніми зерновими культурами становлять 367,6 тисячі гектарів, із них посівів пшениці (озимої та ярої) — 262,3 тисячі, ячменю (озимого та ярого) — 90,7 тисячі, жита — 4,7 тисячі, вівса — 2,2 тисячі, гороху — 7,7 тисячі гектарів, озимого та ярого ріпаку — 24 тисячі гектарів.

Сільськогосподарські культури в господарствах своєчасно підживили мінеральними добривами, обробили від шкідників, хвороб та бур’янів. Посіви озимого ячменю фактично вже готові до збирання, посіви озимої пшениці в північних та центральних районах області перебувають у фазі воскової стиглості.

Валовий збір зернових культур цього року очікується на рівні 6 мільйонів тонн із середньою врожайністю 58,9 центнера з гектара. Приблизно стільки само зібрали й торік.

Ранніх ярих зернових культур полтавці планують зібрати 1,6 мільйона тонн з врожайністю 44,8 центнера з гектара, зокрема озимої пшениці — 1,2 мільйона тонн. Гречки — в межах 2 тисяч тонн, проса — майже 14 тисяч, кукурудзи на зерно — 4,2 мільйона тонн, соняшнику — 987, 4 тисячі, сої — приблизно 248 тисяч, цукрових буряків — понад 814 тисяч тонн.

В арсеналі сільгосппідприємств і фермерських господарств Полтавщини є 2643 зернозбиральні комбайни, 70% з них — іноземного виробництва. Майже вся збиральна техніка (98%) пройшла технічне обслуговування і готова до жнив.

В області є два мехзагони, готові надавати послуги зі збирання врожаю високопродуктивними комбайнами.

Постачальники, задіяні в забезпеченні сільгосптоваровиробників пальним, реалізовують імпортне пальне. Вартість дизельного пального залежно від обсягу та доставки, становить 57—59 гривень за літр. Вирішили в області й питання забезпечення пальним дрібних сільгоспвиробників через мережі заправних станцій з лімітом відпуску пального до 300 літрів.

Усе вирощене буде збережено

Полтавщина залишається одним з еталонних регіонів стосовно розвитку інфраструктури для зберігання зерна. В області функціонують 76 сертифікованих елеваторних комплексів загальною потужністю 4,8 мільйона тонн, вони підключені до Основного реєстру складських приміщень на зерно та зерна, прийнятого на зберігання ДП «Держреєстри України». Крім того, на сільськогосподарських, фермерських та інших підприємствах області є понад 1,6 тисячі приміщень для зберігання зерна загальною місткістю 2,2 мільйона тонн.

Департамент агропромислового розвитку просить керівників сільгосппідприємств Полтавщини неухильно дотримуватися правил техніки безпеки та вимог пожежної безпеки. Звертає їхню увагу на те, що першопричини нещасних випадків — порушення трудової і виробничої дисципліни, недоліки під час навчання безпечних прийомів, порушення правил дорожнього руху, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці. Також наполягають на дотриманні вимог інструкцій з охорони праці, вимог пожежної безпеки, вчасному виявленні незадовільного технічного стану машин, сільськогосподарської техніки та обладнання.

Обласна військова адміністрація для забезпечення своєчасного, якісного і безпечного проведення збирання ранніх зернових культур в оптимальні агротехнічні терміни створила обласний штаб, який максимально сприятиме цим роботам, а також проведенню комплексу осінньо-польових робіт у цьому році. Відповідним розпорядженням передбачено організаційні заходи щодо проведення збиральних робіт, пересування сільськогосподарської техніки та автомобільного транспорту автомобільними шляхами обласного, державного значення та польовими дорогами, а також можливість використання сільськогосподарської техніки під час комендантської години.

При департаменті агропромислового розвитку працює гаряча лінія, на яку можна зателефонувати з усіх питань, що стосуються жнив.

Для фінансового забезпечення посівної кампанії та збиральних робіт частина аграріїв області скористалася програмою «Доступні кредити 5—7—9%».

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, цю програму розширили: на час воєнного стану і протягом місяця після його завершення аграрії можуть отримати кредит під 0%. У подальшому кредитна ставка становитиме 5%. Збільшено максимальну суму кредиту до 60 мільйонів гривень.

Строк кредитування за програмою «5—7—9%» залежатиме від цільового призначення коштів. На реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості кредит надають щонайбільше на 5 років. Для фінансування оборотного капіталу — на 3 роки.

Кредит надають тільки на придбання основних засобів та покриття будь-яких витрат, пов’я­заних із провадженням сільськогосподарської діяльності у значенні Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».