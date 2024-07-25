У вівторок під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України. Її учасники розглянули організаційні питання та визначили основні початкові параметри роботи.

Стратегічну інвестиційну раду було сформовано для визначення пріоритетів та підготовки єдиного портфеля проєктів публічних інвестицій.

«Це потрібно для дієвої комунікації з партнерами, які надають Україні фінансові ресурси, щоб втілювати ці проєкти в життя. Ідеться про прозорість, підзвітність і взаємну довіру між Україною та донорами. Також це один з етапів, через які проходять усі держави-кандидати на вступ у Євросоюз», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, у портфель потенційного фінансування на публічні інвестиції входять проєкти державного і місцевого рівнів.

«Важливо мати уніфікований механізм їх пріоритезації та об’єктивної оцінки. Над цим працюємо вже зараз. Протягом вересня розраховуємо затвердити перелік публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік і передати його партнерам. Так в умовах обмеженого фінансового ресурсу ефективно розподілимо кошти, щоб отримати найкращий результат для держави, громад та усіх українців», — повідомив Прем’єр-міністр.

На засіданні члени інвестиційної ради розглянули результати оцінки та пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проєктів у межах підготовки бюджетної декларації на 2025—2027 роки.

Міністр фінансів Сергій Марченко представив на розгляд Стратегічної інвестиційної ради оновлені підходи до процесу підготовки, оцінки та пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проєктів у межах реалізації перехідної моделі управління публічними інвестиціями.

«Один з головних елементів нової моделі управління публічними інвестиціями — єдиний пріоритезований портфель проєктів, верифікований та затверджений Стратегічною інвестиційною радою. Це, по суті, наша one-voice policy у комунікації пріоритетів і потреб інвестування. Такий підхід повністю підтримують наші міжнародні партнери, оскільки він дає їм упевненість, що проєкти, в які вони інвестуватимуть, підтвердив уряд України, — зазначив Сергій Марченко. — Надзвичайно важливо, щоб секторальні міністерства взяли на себе лідерство в забезпеченні подання саме пріоритетних для їхнього сектору проєктів».

Оновлена процедура відбору публічних інвестиційних проєктів, яку представив міністр фінансів, стане вагомим кроком для втілення реформи публічних інвестицій, відповідатиме найкращим сучасним світовим практикам і сприятиме ефективному використанню публічних коштів.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ