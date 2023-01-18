На автобусній зупинці чималий гурт людей. Далеко не всі потраплять в автобус. Комусь доведеться чекати наступного, але кілька щасливчиків, серед них і я, — вже в салоні. Тут тісно й прохолодно, але настрою додає бадьора кондукторка: «А тепер передаємо за проїзд. Оплачуємо!»

Саме спосіб сплати за проїзд став останніми місяцями яблуком розбрату, а можливо, стимулом до змін у міських пасажирських перевезеннях в обласному центрі.

«15 грудня 2022 року на автобусних маршрутах №4, 5, 7 та 22 працюватимуть інші перевізники». Так починається офіційне повідомлення на сайті міськради. Тих, хто стежить за перипетіями суперечок влади з перевізниками, це повідомлення не надто здивувало з огляду на те, про що йдеться далі: «Нові перевізники готові підвищувати якість перевезення пасажирів і впроваджувати безготівкову оплату за проїзд».

13 грудня виконком спробував розірвати угоди з перевізниками, які обслуговували згадані маршрути. Останній день їхньої роботи на цих маршрутах мав бути 18 грудня. З наступного тижня, згідно з рішенням, новим перевізником на маршруті №4 мали стати інші підприємства, угоду з якими мали укласти терміном на 3 місяці. За цей час департамент житлово-комунального комплексу мав провести новий конкурс та визначити переможців. Однак автобуси «старих» перевізників на згаданих маршрутах можна побачити й нині. Щось із виконанням кардинального рішення міськвиконкому не так.

Плату збирають і пасажирів рахують

«Урядовий кур’єр» уже розповідав про втілення ідеї електронної оплати за проїзд у черкаських тролейбусах. Тоді міські чиновники пояснювали, яке це велике сучасне благо і як пощастило містянам. Нині ж у тролейбусному парку одержують від городян чимало скарг, адже кількість рейсів скоротилася не лише через ситуацію з енергетикою. На думку фахівців комунального підприємства, зменшилася й кількість платоспроможних пасажирів: якщо у грудні 2021 року їх перевезли 310 тисяч, то у грудні 2022-го — лише 78 тисяч. Та, можливо, саме така статистика зумовлена підрахунком платоспроможних пасажирів?

Через зменшення доходу довелося змінити умови роботи працівників підприємства. Тролейбусний парк — комунальне підприємство, його збитки покриває місцевий бюджет. Автобусні перевізники приватні. Чому вони вирішили піти на конфлікт із міською владою? Ідеться про підприємства ПрАТ «Черкаське АТП 17127» та ПП «Еліт-Транс», які впродовж багатьох років працювали і вигравали міські конкурси на маршрути.

Як повідомили представники цих підприємств, причина конфлікту одна: відмова від встановлення в автобусах валідаторів на невигідних умовах. Хоч підприємці не проти, бо це вимога часу. Але згідно із запропонованим міською владою проєктом угоди, інвестор з Києва має право не лише адмініструвати продаж електронних квитків, а й отримувати на власний рахунок весь виторг підприємств і 10% комісії з цієї суми. Цю умову узгоджено з міською владою, але не з перевізниками (на думку очільників департаменту, вони мають скоритися).

Перевізникам не зрозуміло, чому саме така комісія і як ці кошти оподатковуватимуть. Невирішеним залишається й питання перевезення пасажирів пільгових категорій. Як підтвердити кількість перевезених пільговиків й отримати за них відшкодування з міського бюджету? Вимкнення світла відчутно впливають на роботу електронних пристроїв. Як тоді розрахуватися за проїзд? Зупиняти автобуси чи возити всіх коштом перевізника?

До кінця епопеї шлях довгий

Комп’ютерний автосервіс, пов’язаний зі встановленням валідаторів, таки потрібен. Однак чому самі перевізники за стільки років балаканини так і не змогли із власної ініціативи обладнати свої автобуси такими системами? Можливо, не дуже хотіли?

Згадане рішення виконкому від 13 грудня 2022 року фірми-перевізники вирішили оскаржити в Черкаському окружному адміністративному суді. Він зупинив дію рішень виконкому міськради про дострокове розірвання в односторонньому порядку угод на перевезення пасажирів та заборонив виконкому міськради вчиняти дії щодо укладання з іншими перевізниками угод, доки судовий спір не буде вирішено.

Однак остаточного вирішення поки що не видно. Незрозуміла ситуація негативно позначається на обслуговуванні черкасців: порушується ритмічність руху транспорту, технічний стан автобусів незадовільний. Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко вважає, що все йде за планом. У його коментарі на сайті міськради йдеться: «Міська влада Черкас продовжує працювати над втіленням транспортної реформи, яка дасть змогу містянам відчути зміни на краще. Упровадження електронного квитка, покращення руху транспорту та якість обслуговування пасажирів — це складові комфортного сервісу в нашому місті». Як кажуть, вашими вустами мед би пити, адже транспортна реформа ще й не починалася попри балачки протягом кількох років.