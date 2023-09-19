Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт українського збіжжя до ЄС. Це рішення не влаштовує Польщу, Угорщину та Словаччину

Єврокомісія вирішила не подовжувати обмеження на імпорт чотирьох категорій української аграрної продукції до п’ятьох країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Проте Брюссель висунув Києву певні умови.

«Завдяки роботі координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня, деформація ринку п’яти країн-членів ЄС, котрі межують з Україною, зникла», — йдеться в заяві Єврокомісії. Там повідомили, що Україна погодилася запровадити певні заходидля запобігання будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах ЄС.

Протягом місяця офіційний Київмає вжити правовихзаходів, зокрема впровадити систему ліцензування експорту,щоб уникнути сплеску цін на зерно. Брюссель розраховує отримати конкретний план дійвід української сторони до18 вересня.Якщо Україна дотримуватиметься цих умов у повному обсязі, запроваджувати інші обмеження не планують.

Президент України Володимир Зеленський подякував Єврокомісії, зокрема її очільниці Урсулі фон дер Ляєн, за дотримання слова та правил вільного ринку. Президент назвав це прикладом справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС. Він наголосив, що важливо, аби це рішення ЄК щодо України підтримали і країни-сусіди.

«Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати», — застеріг Володимир Зеленський.

Інтереси своїх фермерів — понад усе

Ці застереження були немарними, оскільки Варшава, Будапешт та Братислава не задоволені рішенням ЄК і вже оголосили, що не зніматимуть заборони на імпорт українського зерна. Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда підписав розпорядження про безстрокову заборону імпорту з України пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку й соняшнику. Він назвав рішення Єврокомісії не продовжувати ембарго на імпорт українського зерна помилковим. «Польський фермер передусім!» — написав Вальдемар Буда у Twitter.

Компроміс, який знайшла Єврокомісія про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції, не сподобався і Будапешту. Він також оголосив про введення одностороннього ембарго на сільськогосподарський імпорт з України. «Ми захищатимемо інтереси угорських фермерів»,— написав у Fаcebook міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Згідно з постановоюуряду, Угорщина заборонить імпорт з України м’яса великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, курятини, пшениці, жита, ячменю, кукурудзи та продуктів з них, овочів, цукру та вина. Заборона не поширюється на вантажі, які залишають територію країни протягом 15 днів, тобто вважаються такими, що в’їхали в Угорщину для транзиту.

Уряд Словаччини вирішив до кінця року заборонити імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Словацький прем’єр-міністр Людовіт Одор пояснив це рішення намаганням «запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими до вітчизняних фермерів». Він наголосив, що уряд Словаччини інтенсивно працюватиме з Єврокомісією та країнами-членами ЄС, щоб знайти загальноєвропейське системне рішення, доки чинна національна заборона на імпорт цих чотирьох товарів. А в міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини додали, що це рішення — логічна реакція на практику сусідніх країн, які ухвалюють односторонні заборони на імпорт.

Болгарія і Румунія погодилися з ЄС

Бухарест і Софія готові діяти за планом, який запропонувала Єврокомісія. В уряді Румунії наголосили, що очікують від Києва плану дій щодо заходів експортного контролю «для запобігання викривленню ринку зерна в нашій країні. Залежно від плану дій, який представила українська сторона, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів», — додали там.

Парламент Болгарії за день до ухвалення рішення у Брюсселі вирішив сам скасувати заборону на імпорт української агропродукції. А болгарський прем’єр-міністр Ніколай Дєнков критично оцінив відмову провести зустріч, яка надійшла від асоціації фермерів Болгарії, що планує вийти на масштабні протести після зняття заборони на імпорт зерна з України. Прем’єр наголосив, що твердження фермерів про нібито брак підтримки від держави «абсолютно неспроможне».

«Представники сектору не можуть зневажати європейські вимоги з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, європейські», — заявив Ніколай Дєнков. Він порадив фермерам спочатку відмовитися від європейських коштів, а потім забороняти українські товари.