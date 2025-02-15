У четвер Президент відвідав Хмельницьку АЕС та провів зустрічі з підприємцями й молоддю на Рівненщині

Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, де заслухав доповідь щодо процесу будівництва третього енергоблока та провів енергетичну нараду.

«Сьогодні атомна енергетика — реальна база для того, що в Україні є світло, є електрика, є життя. І це дуже важливо. Це те, що, я вважаю, зберегло в принципі нашу державу, особливо в ці три складні зими», — сказав глава держави.

За словами Президента, добудова двох енергоблоків на ХАЕС забезпечить Україну додатковими 2 ГВт електроенергії. Щонайменше стільки нині становить дефіцит, який виник через російські атаки.

«І тому ці два гігавати — це стале світло, стала електрика. А в мирний час — він обов’язково буде — це дасть нам змогу підтримувати бізнес. Я думаю, навантаження на них буде менше, ніж зараз. Сьогодні вони допомагають, щоб у людей електрика була не такою дорогою», — наголосив Володимир Зеленський.

Після добудови енергоблоків ХАЕС стане найбільшою в Європі, адже зможе виробляти загалом 6,4 ГВт електроенергії. Завдяки цьому українці матимуть електрику за доступною ціною, держава зможе експортувати її за кордон. Також збільшиться кількість робочих місць.

Крім того, на Хмельниччині Президент провів енергетичну нараду. Міністр енергетики Герман Галущенко доповів про перспективи розвитку української атомної енергетики. Зокрема про те, які результати для України забезпечить добудова двох енергоблоків на ХАЕС.

В. о. командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко поінформував про захист об’єктів критичної інфраструктури. Ішлося про кількість залучених мобільних вогневих груп і посилення ППО.

Начальники Хмельницької та Рівненської ОВА Сергій Тюрін і Олександр Коваль доповіли про заходи для посилення захисту АЕС в областях.

Підтримка бізнесу та перспективи розвитку галузе й

У Рівненській області Президент провів першу цього року зустріч із бізнесом у межах платформ «Зроблено в Україні» та «Діалог влади з бізнесом». На заході були присутні виробники продуктів харчування, одягу, сільськогосподарської техніки, дерево-обробної, аграрної та молочної продукції, а також представники релокованого бізнесу.

Президент розповів підприємцям про кроки, які робить держава для здобуття енергетичної незалежності, і практичні результати добудови додаткових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

«Усіх цікавить стабільність енергопостачання й нормальна ціна. Безумовно, ми зробимо все, щоб допомогти бізнесу з енергетикою, із ціною. Ми знаємо, як складно нині бізнесу, підприємствам. Для нас завдання — щоб був профіцит електроенергії в Україні. Усі спроможності для цього є. Ще треба закінчити війну — це пріоритет номер один», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили регулювання ринку деревини, ефективне використання земель і розвиток молочного тваринництва. Президент доручив урядовцям опрацювати й розв’язати ці питання, а також розробити програму компенсації будівництва молочних ферм.

За словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, Рівненщина — один з лідерів у впровадженні політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Зокрема, лише за минулий рік підприємці отримали понад 3 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5—7—9%».

«Ми передбачили кошти на всі програми підтримки виробників, які працювали торік: гранти, кредити, компенсації — вони продовжують діяти. Крім того, вже працюємо над новими програмами розвитку українських виробників, які оголосимо невдовзі», — повідомила вона.

Заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита зазначив, що платформа «Діалог влади та бізнесу» стала реальним інструментом для ефективної комунікації в секторі економіки. Упродовж останніх місяців у 24 областях провели понад 400 засідань, залучили більш як 40 тисяч підприємців і 8 тисяч представників органів влади й експертів різних рівнів.

Спілкування зі студентами

На Рівненщині Володимир Зеленський провів зустріч зі студентами Національного університету «Острозька академія». Передусім він подякував 30 добровольцям — студентам закладу, які захищають Україну та незалежність нашої держави на фронті.

«Те, що така кількість добровольців, військових, справжніх патріотів пішла захищати нашу державу, говорить і про те, що вам потрібно захищати, — це такий дух Острозької академії. Безумовно, і рівень освіти, що дуже важливо. Але мені здається, важлива енергія, дух — те, що тут зберігається», — сказав Президент.

Спілкуючись зі студентами, Володимир Зеленський розповів про позицію України щодо закінчення війни, встановлення справедливого тривалого миру та збереження незалежності.

«Є освіта, є енергетика, є газ, є зброя, є твій флот, а не їхній флот на твоїй території, у твоїх водах. І багато-багато іншого. Економіка, армія — дві важливі речі. Коли твоя економіка незалежна від росії чи від будь-яких викликів, ти незалежний. І коли в тебе є армія, яка незалежна від будь-яких впливів. Тобто ось за що ми сьогодні боремося», — наголосив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, зараз важливо зберегти єдність партнерів, насамперед Америки та Європи, щоб у світі працював закон, а не зброя. Саме тому під час усіх переговорів із союзниками Україна наголошує на важливості спільної позиції та гарантій безпеки не лише для себе, а й для всього світу.

«Нам потрібен цей союз. Передусім зберегти або посилити. Потім розуміти, як закінчиться ця війна, і розуміти, які все-таки гарантії безпеки для всього світу. Бо у війни більше немає відстані. Після того як ракети літають на тисячі кілометрів, дрони літають на тисячі кілометрів, ти можеш воювати з країною, яка розташована від тебе за дві-три тисячі кілометрів», — сказав Президент.

Джерело: Офіс Президента