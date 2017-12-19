Він побачив світ у рубриці «Герої — поруч із нами!» Так горохівці першими в регіоні започаткували четвертий етап створення документальної галереї героїв-сучасників — фронтовиків неоголошеної російсько-української війни. Ця робота розпочалася з ініціативи відділу інформаційної політики Волинської обласної державної адміністрації торік. Тоді заслужений журналіст України Валерій Мельник у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки провів творчу фотозйомку 17 учасників бойових дій на сході, кандидатури яких визначили громадські організації ветеранів.

Після презентації виготовлених на полотні фотопортретів в обласному центрі виставка «Герої — серед нас!» тривалий час мандрувала областю. Чим і сприяла піднесенню громадського статусу волинян, які у важку хвилину не побоялися зі зброєю в руках стати на захист Батьківщини.

— Другим етапом цієї роботи стало виготовлення комплекту листівок з портретами героїв для створення куточків слави у школах, бібліотеках, адмінбудинках сільських рад, бюджетних установах, — розповів голова ОДА Володимир Гунчик. — А третім — створення календаря із зображеннями волинських захисників донецького летовища. Останній, до речі, меценати краю майже повністю розкупили на організованому обласною державною адміністрацією благодійному аукціоні.

Тоді волонтери зібрали 360 тисяч гривень на лікування двох волинян — учасників бойових дій.

І ось уже четвертий, районний етап. Його реалізували Горохівська районна рада та районна державна адміністрація.

З оформлених з використанням державної, національної й місцевої символіки, захищених від вицвітання плакатів до глядачів усміхаються 13 ветеранів різного віку, життєвого досвіду, військових звань, бойових доль. Серед них прапорщик Олександр Долайчук, якого за знищення двох ворожих танків представлено до нагородження орденом, але й досі він не отримав заслужену нагороду. У якомусь далекому від лінії розмежування окопі заліг той нагородний. Хто проявить благородство душі й допоможе фронтовикові отримати належне?

Ще один учасник патріотичного проекту — будівельник із села Борочиче Василь Збудовський. Підвозячи боєприпаси під час оборони луганського аеропорту, дав собі слово: «Своїх хлопців без набоїв не залишу!» І жодного разу не відмовився від маршрутів у смертельно небезпечну зону, кожна поїздка в яку могла бути рейсом в один кінець. Скільки життів наших воїнів урятувала його мужність? А учасник боїв на Савур-Могилі уродженець села Мирне стрілець Сергій Торчинський після дуже небезпечного поранення — осколок застряг у шиї за кілька міліметрів від сонної артерії — на Іграх нескорених у Канаді здобув для України бронзову медаль.

Свій конституційний обов’язок із захисту Віт­чизни самовіддано виконали й інші учасники організованої нашим колишнім власкором у Волинській області незвичної фотосесії. Їхні портрети тепер представлено громадськості району. Тепер надійшла черга їхніх земляків, нашого суспільства віддячити тим, хто став на шляху російського фашизму.

Учасник презентації, що відбулася у Горохівській райдержадміністрації, голова районної організації ветеранів старший лейтенант Михайло Харків оприлюднив найгостріші проблеми, які турбують нині його побратимів: отримання належної їм землі. Окрім того, на переконання учасників зустрічі, не можуть претендувати на посади в державних органах громадяни, які не служили у Збройних силах України.

— А то виходить: як захищати країну, то нікому, а як на теплі містечка в органах влади — хмара охочих! — висловив наболіле районний військовий комісар Михайло Кос, який теж має фронтовий досвід. — Нам слід зробити так, як в Ізраїлі: відслужив в армії — й лише після цього можеш проситися на роботу в державних інституціях чи підприємствах!

Учасники зустрічі, до речі, з цього приводу одностайно ухвалили рішення в порядку законодавчої ініціативи через районну раду, РДА, народних депутатів запропонувати Верховній Раді внести відповідні зміни в наше законодавство. А ще звернулися до органів влади району з пропозицією з’ясувати долю нагородного листа Олександра Долайчука.

— Ратного подвигу жодної людини не можна забувати! – підкреслив під час зустрічі з ветеранами голова Горохівської районної ради Тарас Щерблюк. — Тому представницький орган проблеми демобілізованих воїнів не лише намагається постійно тримати в полі зору, а й посильно допомагає захисникам. На жаль, через брак землі не всім вдається надати передбачені законом ділянки. І тут, на мою думку, більшої справедливості потребує робота Держгеокадастру, в руках працівників якого фактично перебувають вільні земельні ресурси.

Управління внутрішньої політики РДА плакати «Вони захищали нашу Вітчизну!» поширює серед бюджетних установ, організацій, шкіл, бібліотек, закладів культури Горохівського району. Ляжуть вони на вічне зберігання і у державний архівний та музейний фонди.

Валерій СТЕПАНОВИЧ

для «Урядового кур’єра»