Землі фермерського господарства «Шафорост», заснованого в середині 1990-х років, лежать на околицях села Річки колишнього Білопільського району неподалік українсько-російського кордону. Якщо раніше таке сусідство не завдавало особливих проблем, то нині зовсім інша річ: ракетні чи артилерійські обстріли з боку росіян стали ледь не звичними, а це дуже ускладнює роботу селян. Однак, як наголошує голова ФГ Володимир Шафорост, 200 гектарів землі, які перебувають в обробітку, потребують ретельного догляду. Зокрема, впродовж останніх чотирьох-п’яти років близько половини площ відводять під соняшник, який нині вирощувати особливо вигідно. Минулої осені з кожного гектара тут намолотили 33 центнери насіння і відправили його партнерам на Сумський завод продовольчих товарів, де виготовляють високоякісну рафіновану, виморожену та дезодоровану олію торговельної марки «Олівія». Рентабельність культури у фермерському господарстві становила майже 50 відсотків.

Перевага за соняшником

Цього року 100 гектарів відвели під соняшник, який вирощують з дотриманням усіх агротехнічних вимог у чотирипільній сівозміні. Як каже Володимир Шафорост, розраховують на високий урожай і належну економічну віддачу.

Такі самі сподівання і в його колеги Сергія Філоненка, який господарює в селі Червона Слобода на Недригайлівщині Роменського району. Другий рік поспіль тут відводять під олійну культуру 30-гектарний масив із загальних 70. Торік навіть за врожайності 27 центнерів з гектара ФГ «Філоненко» отримало добрий прибуток.

Наведені два приклади свідчать, що на Сумщині соняшник займає одне із провідних місць у структурі посівних площ насамперед завдяки його високій рентабельності.

Ріпак і соя, просо і гречка

За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, крім соняшнику, з-поміж олійних культур активно культивують ріпак та сою, яких торік вирощено відповідно 103,5 та 241,1 тисячі тонн. Це в півтора та 1,7 раза більше, ніж позаторік. У вирощуванні дуже важливо дотримуватися агротехнічних вимог, оскільки соняшник відчутно виснажує силу землі. На щастя, господарники усвідомлюють це і відповідно вибудовують свою роботу на полях, змінюючи рослини.

А тим часом завершилися весняно-польові роботи, і аграрії заклали основу під майбутній урожай. Саме він формує рентабельність виробництва, а в області прагнуть перевершити торішні результати. Торік з гектара зібрано 26,2 центнера соняшнику, 34,3 центнера ріпаку та 25,2 центнера сої. Тут Сумщина займає в Україні відповідно шосте і сьоме місця, тобто є куди рости.

Продовольчий ринок і харчове розмаїття годі уявити без проса і гречки — двох круп’яних культур, які неодмінно вирощують сумські аграрії. Хоч останніми роками площі під цінною медоносною гречкою істотно скоротилися в Україні й на Сумщині зокрема, це не означає, що про неї забувають. За словами Олександра Маслака, господарники шукають виважений баланс між попитом, пропозицією й економічною доцільністю, що дає змогу регулювати гречано-просяний ринок.

Як і раніше, Сумщина залишається одним із гречаних лідерів, де кожен десятий гектар відведено саме під цю круп’яну культуру, а за врожайністю посідає високе четверте місце: із середньоукраїнським показником 12,3 центнера з гектара торік сумські гречкосії намолотили 15,1 центнера. За валовим показником край входить у трійку лідерів.

Майже аналогічні позиції проса. Тобто куліш чи суп на основі цієї духмяної крупи неодмінно паруватиме на наших буденних і святкових столах.

Допомога через ДАР

Торік у серпні запрацював Державний аграрний реєстр (ДАР), у якому для участі у програмі «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» зареєструвалися понад 800 суб’єктів господарювання Сумщини. За напрямом «Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення» (гектар) 581 заявникові спрямовано 57,6 мільйона гривень, або з розрахунку 3,1 тисячі гривень на одиницю площі.

Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА спільно з Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад, Міністерством аграрної політики та продовольства України подбали про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників області посівним матеріалом, отриманим як гуманітарна допомога від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAO). Тож на Сумщині суб’єкти господарювання отримали 970 посівних одиниць насіння соняшнику, яким засіяно майже 2 тисячі гектарів, а 116 суб’єктів — 204 посівні одиниці насіння ріпаку, яким засіяно понад 600 гектарів.

Вельми істотна й експортна статистика. Торік аграрії й переробники Сумщини відправляли свою продукцію у 17 країн, позаторік — 19. 2022 року відкрили нові для себе ринки Йорданії, Болгарії, Литви та Угорщини. До Польщі відвантажено 2747 тонн соняшникової олії та 7602 — соняшникового шроту, Туркменістану — 918 тонн сої, Угорщини — 443 тонни ріпаку. За кожною ваговою одиницею — валютні кошти, які завжди потрібні в господарстві. Круп’яне землеробство займає одне з важливих місць у роботі сумських аграріїв.