Нещодавно зустріла в під’їзді свого будинку працівників Рівнеобленерго. «Ми ваші старі лічильники замінили на розумні, тож тепер немає потреби передавати інформацію про використану електроенергію, наші фахівці зчитуватимуть її дистанційно», — пояснили.

З’ясувалося, що такі лічильники (прилади обліку з дистанційною передачею даних) мають уже понад 50 тисяч побутових споживачів Рівненщини. Усе відповідно до схваленої НКРЕКП інвестиційної програми для ПрАТ «Рівнеобленерго». Її головні складові — модернізація електромереж та оновлення електролічильників.

«Завдяки впровадженню стимулюючого тарифоутворення відчутно зріс обсяг інвестицій у мережеву інфраструктуру та матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів. Приміром, 2021 року в будівництво та реконструкцію електромереж і обладнання інвестовано понад 170 мільйонів, адже йдеться про надійність і безперервність електропостачання на території області й зменшення кількості аварійних відімкнень. Ці інвестиції мають чітку мету та тривалу перспективу», — розставляє акценти генеральний директор Рівнеобленерго Сергій Невмержицький.

Зокрема, впродовж 2021 року на території 33 територіальних громад модернізували понад 145 км повітряних та кабельних мереж 10/0,4 кВ із заміною та будівництвом нових підстанцій 10/0,4 кВ.

А найбільшим проєктом стала реконструкція підстанції 110/35/10 «Сарни», від якої заживлено десятки тисяч споживачів краю. Ця підстанція вузлова для півночі області й забезпечує транзит електричної енергії від Рівненської АЕС до підстанції «Костопіль» та між системами передачі електроенергії Західного та Центрального регіонів. Вартість проєкту — понад 45 мільйонів гривень. 2021-го продовжили започатковане кілька років тому встановлення розумних лічильників типу СМАРТ ще майже для 24 тисяч споживачів.

Автопарк товариства поповнився 34 одиницями автотранспорту і спецтехніки для більш оперативної роботи ремонтних бригад.

Схвалена НКРЕКП інвестиційна програма-2022 передбачає реконструкцію та технічне переоснащення ліній електропередачі напругою 10 кВ зі встановленням реклоузерів і влаштуванням телемеханіки на території Березнівської, Володимирецької, Дубровицької, Зарічненської, Костопільської, Рівненської, Рокитнівської та Сарненської дільниць — загалом 18 ліній. Заплановано замінити обладнання ще на 16 підстанціях 110/35/10 кВ. Найбільші об’єкти реконструкції-2022 — підстанції 110/10 кВ «Західна» в Рівному та «Хиночі» у Вараському районі.

До слова, саме в цьому та сусідньому Сарненському районах чи не найбільше добрих відгуків про роботу енергетиків, бо тут вона помножена на людяність. За два останні роки вони врятували понад 100 лелечих гнізд.

Приміром, у селі Вілля птахи роблять помешкання з гілля, моху, сіна, навіть побутового сміття на електроопорах. Вага такого гнізда може сягнути… пів тонни. Звісно, це неабияка загроза для електродротів, які просто обриваються. Енергетики спочатку знімають залишки таких гнізд. Натомість власноруч виготовлений металевий каркас піднімають вище і наповнюють його розібраним кублом, аби птахи навіть не помітили втручання людей. Паралельно замінюють і зруйновані дроти. До речі, червонокнижні птахи охоче оселяються в оновлених гніздах та виводять потомство.

На Рівненському Поліссі з нетерпінням очікують, коли улюблені птахи повернуться з вирію. За легендою, вони приносять в оселі не лише дітей, а й добробут і спокій. Енергетики вже виготовили кілька десятків нових гнізд, щоб і лелекам було комфортно, і люди отримували послуги без вимушених обмежень.