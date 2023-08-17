Першими це зробили у ПП імені Калашника, СТОВ «Воскобійники», ПАФ «Україна», АФ «Маяк», ДП ДГ ім. Декабристів, ТОВ «АФ ім. Довженка», СК «Радянський», ПСП «Дружба», СТОВ «Перемога».

Цього року в господарствах підлягало до збирання майже 327 тисяч гектарів, що менше, ніж торік. На 33,5 тисячі гектарів менше було посіяно озимої пшениці й на 9,2 тисячі гектарів — ячменю. Загалом площа ранніх культур у цьому сезоні менша на 40,6 тисячі гектарів. Натомість у господарствах на 2,1 тисячі гектарів збільшили площу ярої пшениці та на 20 тисяч гектарів — ріпаку. На 9 серпня в області було намолочено 1,78 мільйона тонн зерна (на 317,3 тисячі тонн більше, ніж торік) із середньою врожайністю 54,3 центнера з гектара — на 14,6 центнера з гектара більше за торішній показник. Із них пшениці (озимої та ярої) намолочено 1,36 мільйона тонн (58,7), на 16,9 центнера з гектара більше, ніж 2022-го, ячменю (озимого та ярого) — 371,8 тисячі тонн (45,6), на 10,5 центнера більше.

Гороху намолотили 24,2 тисячі тонн (28,5) — на 1 центнер більше, жита зібрали майже 18 тисяч тонн (44,8) — на 9,8 центнера більше, вівса — 7 тисяч тонн (31,8) — на 2,3 центнера більше, ніж торік.

Намолотили 170,5 тисячі тонн ріпаку (озимого та ярого), його середня врожайність становить 39,1 центнера з гектара. Це на 10,1 центнера з гектара більше, як торік. За врожайністю цієї культури Полтавщина лідер у країні.

Є й кількість, і якість

Важливо, що в таких складних погодних умовах, коли окремі регіони заливали дощі, вдалося зібрати зерно високої якості. Наприклад, з отриманого валу пшениці 1,36 мільйона тонн зерна, а більш як половина — продовольче. Переважно це зерно 3 та 4 класу. Його цілком вистачить для продовольчої безпеки області. Про це «Урядовому кур’єру» розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Олег Палій.

За його словами, нині в господарствах Полтавщини здійснюють догляд за пізніми сільськогосподарськими культурами та готують техніку до їх збирання. У розпорядженні господарств 2643 зернозбиральні комбайни, більшість іноземного виробництва. Навіть в умовах воєнного стану господарства області впродовж 2022—2023 років придбали 120 зернозбиральних комбайнів, з них 117 — іноземного виробництва.

Працює обласний штаб зі сприяння проведенню комплексу польових робіт. Він затвердив організаційні заходи із проведення збиральних робіт, пересування сільськогосподарської техніки та автомобільного транспорту автомобільними шляхами обласного, державного значення та польовими дорогами, а також можливість використання сільськогосподарської техніки під час комендантської години.

Протягом червня та липня на дослідному полі Полтавського державного аграрного університету в селі Бричківка, на базі ФГ «Грига» в селі Василівка та Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. Вавилова спільно з ДП «ДГ «Степне» Інституту свинарства і АПВ НААН в селі Степне Полтавського району було проведено дні поля з питань сортовипробування ранніх зернових культур. Продемонстровано їх інноваційні технології вирощування та захисту.

Ситуація на ринку пального в області стабільна, дефіциту немає. В операторів паливного ринку є необхідні його запаси.

Виростили, тепер би продати

З 1 липня ціни на нафтопродукти зросли в середньому на 25%. Це пов’язано зі збільшенням ставок акцизного збору та ПДВ, а також здорожчанням на 24% сирої нафти. За оперативними даними, для проведення осінньо-польових робіт господарства області закупили дизельного пального 19,5 тисячі тонн (62% потреби), бензину — 4,3 тисячі тонн (57%).

Сільгосппідприємства розпочали готувати ґрунт під посів озимих культур урожаю 2024 року. Уже підготували 18,5 тисячі гектарів, або 6%. Загалом планують посіяти 237 тисяч гектарів озимих культур на зерно, 33 тисячі гектарів озимого ріпаку.

Потреба в насінні озимих культур для посіву становить 50 тисяч тонн, господарства заготовили його в повному обсязі. Триває доведення його до посівних кондицій. Уже підготували 15,7 тисячі тонн, або 31%.

Область буде повністю забезпечено насінням озимих культур згідно з потребами посіву на запланованих площах.

Полтавщина — лідер за обсягами елеваторних ємностей в Україні. В області функціонують 72 елеваторні комплекси загальною потужністю 4,4 мільйона тонн, їх під’єднано до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, Державного підприємства «Держреєстри України». На місцевих сільськогосподарських підприємствах налічується 30 зерноскладів загальною місткістю майже мільйон тонн. Загальна потужність ємностей для зберігання зерна в області — до 6 мільйонів тонн. На цей час їх заповнено тільки трохи більш ніж наполовину.

Для забезпечення нормативних споживчих потреб населення області хлібопродуктами на 2023—2024 маркетинговий рік необхідно 154,3 тисячі тонн зерна. Найбільше зернових ресурсів — 130,2 тисячі тонн, або 84%, потребує хлібопечення.

Згідно зі статистичною інформацією, ціни на хліб, борошно та макаронні вироби із м’яких сортів пшениці в області на 1 липня були нижчими за середні в Україні на 5—25%.

Цього року порівняно з відповідним торішнім періодом зросли середні закупівельні ціни на продукцію рослинництва. Наприклад, на пшеницю II та III класу — на 15% і становлять 5,2 тисячі гривень за тонну. Ціна на пшеницю IV класу зросла на 44% і становить 4,5 тисячі гривень за тонну.

Збільшилася ціна й на ячмінь на 43%, вона становить 4,3 тисячі гривень за тонну, ріпак — на 11%, становить 12,7 тисячі гривень за тонну.

Основна проблема для аграріїв нині — складнощі з реалізацією зерна нового врожаю через блокування морських шляхів експорту агропродукції.