Кабінет Міністрів на засіданні 20 серпня затвердив порядок надання грошової допомоги українцям «Національний кешбек». Відповідно до нього, громадяни отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів. Програма запрацює 2 вересня 2024 року. Отримані в межах кешбеку кошти можна буде витратити на послуги — медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші або зробити пожертву на ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбеку — 3 тисячі гривень за місяць.

«Кешбек — нагода підтримати українців фінансово, особливо напередодні опалювального сезону, адже отримані кошти можна буде витратити зокрема на оплату комунальних послуг. Держава вже мала досвід схожих програм, наприклад, «єПідтримка» під час COVID-19. Тоді понад 10 мільйонів українців відкрили картки в банках для отримання коштів від держави й витратили більш як 3,5 мільярда гривень на книжки, кіно, ліки, подорожі, абонементи у спортзали чи квитки в театри.

Кешбек як форма державної підтримки громадян ефективніша для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні й забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на українські товари, повертаються податками в бюджет і йдуть на потреби ЗСУ. У період COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватися. Нині через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку — купувати локальні товари», — наголосилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Кешбек надаватимуть на товари українського виробництва, зокрема ліки і медичні вироби, і не нараховуватимуть на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців у програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та одержати віртуальну або фізичну карту у своєму банку чи додатку, дати згоду на передачу даних про транзакції під час купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек».

«Застосунком «Дія» вже користуються понад 20,7 мільйона українців. Саме тому це зручний інструмент для кожного громадянина, щоб отримати виплати за програмою «Національний кешбек». Сервіс буде доступний для українських виробників і продавців, які зможуть подати заявку на участь у програмі. А також для людей, які купують українське. Кількома кліками можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги», — зазначиввіцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані у вересні, надійде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані 2024 року, можна буде до 31 січня 2025-го.

«Запроваджуючи кешбек, уряд прагне надати фінансову підтримку громадянам, які купують українські товари. За допомогою цієї програми багато хто зможе вчасно сплачувати за комунальні послуги наступного опалювального сезону. Це допоможе зняти частину фінансового навантаження з багатьох українських родин.

Уряд постійно реалізує подібні рішення. Наприклад, підтримка українців на початку повномасштабного вторгнення. 6500 гривень грошової допомоги від держави отримали майже 5 мільйонів осіб на 30,8 мільйона гривень. Для декого це стало можливістю покрити свої першочергові потреби», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Виробники і продавці товарів зможуть долучитися до програми через портал «Дія». Участь у програмі вже підтвердили основні торговельні мережі й виробники споживчих товарів.

За словами Юлії Свириденко, програма «Національний кешбек» сприятиме детінізації торгівлі. Кешбек нараховуватимуть тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців. Відповідно участь в програмі можуть брати тільки торгівці, які забезпечують передачу інформаціі про здіиснені розрахункові операціі, а також перебувають на загальніи системі оподаткування. Це сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та підтримуватиме легальний бізнес.

Координатор програми «Національний кешбек» — Міністерство економіки. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, розрахунковий банк — Ощадбанк та уповноважені банки України. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard.Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Джерело:

Міністерство економіки