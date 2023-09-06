На Сумщині з обласного бюджету цього року спрямовано 10 мільйонів гривень на підтримку дрібнотоварних виробників у скотарстві

Директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак наголосив, що фінансова підтримка передбачена вперше за останні роки. Зумовлено це агресією російської федерації проти України, яка призвела до значного скорочення поголів’я корів у домогосподарствах сільського населення, суб’єктах малих форм господарювання. Щоб загальмувати ці негативні тенденції, кошти надають у межах програми розвитку АПК області на період до 2027 року, затвердженої позаторік 27 липня рішенням Сумської обласної ради. Торік, на жаль, зі зрозумілих причин її не вдалося профінансувати.

У Миколаївці буде власна сироварня

Першими скористалися наданими фінансовими можливостями у Миколаївській селищній ОТГ Сумського району, де активно готуються до відкриття першого в області комунального підприємства з перероблення молока. За словами голови тамтешньої територіальної громади Сергія Паська, потреба в такому виробництві є давно. Приватним власникам корів у домогосподарствах, суб’єктах малих форм господарювання доводиться здавати молоко за заниженими цінами, здебільшого нижчими за собівартість, що нівелює селянську працю, призводить до скорочення поголів’я. До того ж відкриття місцевої сироварні передбачатиме створення робочих місць, збільшення відрахувань до бюджетів різних рівнів, інші економічні та соціальні переваги.

Нині у громаді мають усі умови й можливості для створення такого переробного виробництва. Тут є власний комплекс і сировинна база на 300 корів. Нещодавно за сприяння ПСП «Слобожанщина Агро», що входить до складу агрохолдингу ІМК, одержали молоковоз ємкістю майже 4 тисячі літрів. Агрохолдинг активно підтримав починання, запропонувавши місцевим селянам допомогу. На переконання його генерального директора Алекса Ліссітси, відкриття сироварні дасть змогу підвищити закупівельні ціни на молоко, стимулювати розвиток скотарства.

Фінансовим фундаментом стала участь миколаївців у програмі розвитку АПК за напрямом «Часткова компенсація вартості об’єкта з переробки молока», завдяки чому комунальному підприємству «Миколаївська сироварня» надано часткову компенсацію у розмірі 80 відсотків проєктної вартості переробного об’єкта, або 2,7 мільйона гривень. Ще понад півтора мільйона спрямовано відповідно до програми соціально-економічного розвитку селищної ради на створення і розвиток матеріально-технічної бази.

Із підготовчою роботою миколаївських селян ознайомився голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Він зазначив, що такі переробні підприємства мають важливе значення для області, тож приклад селищної громади має слугувати орієнтиром для інших громад. Спільний проєкт територіальної громади, Сумської ОВА та соціально відповідального бізнесу планують реалізувати до кінця цього року, розпочавши випускати готову молочну продукцію.

Підтримка — на різних напрямах

Як деталізує перший заступник голови Сумської ОДА — начальника ОВА Тарас Савченко, фінансова підтримка в молочному скотарстві передбачає різні напрями і сегменти: поліпшення генофонду основного поголів’я, підвищення якості молочної сировини, виробництво продукції з доданою вартістю тощо. Учасники програми — юридичні та фізичні особи, які зареєстровані та працюють на території Сумщини, навчальні й навчально-дослідні господарства, установи та організації комунальної власності.

Уже завершено приймання заявок та документів за такими напрямами, як спеціальна бюджетна дотація за утримання корів на загальну суму 5 мільйонів гривень та часткове відшкодування вартості закупленої сперми для штучного запліднення корів української бурої, лебединської та симентальської молочної порід — 400 тисяч гривень, а також часткова компенсація вартості об’єкта з перероблення молока, у межах якого надано кошти миколаївським сироварам. Триває приймання заявок на часткове відшкодування вартості молочних установок та обладнання, для чого загалом спрямовано 1,6 мільйона гривень.

Передбачено окрему спеціальну бюджетну дотацію за утримання худоби обсягом 5,3 тисячі гривень на голову господарствам на територіях, де тривають або тривали бойові дії, окуповані військами загарбника. Право на дотацію мають господарники, які утримують від 3 до 250 корів. Торік представники цієї категорії не мали змоги брати участь у програмі.

Як підсумовує Олександр Маслак, додаткове бюджетне фінансування неодмінно активізує скотарство як галузь, хоч віддачу слід очікувати із часом. Очевидно, тваринництво Сумщини отримує додаткову перспективу, що вселяє надію.