Україна веде переговори з кількома країнами та Організацією Об’єднаних Націй про розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна. Проте головним гарантом у цьому питанні залишається зброя, яку ми отримуємо від держав-партнерів. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, повідомляє Офіс Президента.

«Для нас важливо, що ми готові випускати зерно. Ми маємо інформаційний наратив росії про те, що дефіцит харчових продуктів — через Україну, через те, що ми не вивозимо. Це неправда, і ви чудово про це знаєте», — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що росія намагається поширювати цю неправду в державах Африки, Азії та Європи, де може виникнути проблема дефіциту харчових продуктів. Він зазначив, що обговорював із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом питання розблокування українських портів.

«Нам потрібно, щоб був безпековий коридор для кораблів. Щоб флот тієї чи іншої держави забезпечив вивезення цього зерна. Ми говорили із Британією й Туреччиною. Туреччина знаходить формат, як надати нам гарантії», — розповів глава Української держави.

За його словами, представники Туреччини та росії під час зустрічі в Анкарі можуть порушити питання гарантій безпеки для турецького флоту під час вивезення українського зерна. Президент зазначив, що Україна вивчає альтернативні шляхи експорту збіжжя.

«Є кілька варіантів, як вивозити наше зерно. Ми ведемо переговори із близькими країнами, країнами Балтії, Польщею про вивезення невеликого обсягу Укрзалізницею. Але це не влаштовує і нас, і їх. І ризики дефіциту можуть бути через тривалий час вивезення», — сказав глава держави.

Президент наголосив, що пріоритетним напрямом для транспортування українського зерна залишаються порти.

«Дуже швидко можемо вивезти. Якщо зараз у нас 22—25 мільйонів тонн заблоковано, то восени в нас може бути вже 75 мільйонів тонн. Що будемо робити? Тому без портів не зможемо», — сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що найпотужнішою гарантією в цьому питанні залишається зброя, яку буде розміщено задля розблокування водних коридорів для вивезення зерна.

«Ми над цим працюємо з конкретними державами щодо конкретних антикорабельних систем і потроху вже отримуємо. Можу це констатувати. Вважаю, що це найкраща гарантія», — зауважив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна використовує цю зброю не для погроз, а для того, щоб продемонструвати можливості оперативної відповіді на ймовірні провокації росії.

«Я не бачу більше жодних гарантій, крім країн ООН і нашої зброї, зосередженої біля цих коридорів», — резюмував Володимир Зеленський.