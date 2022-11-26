Свою промову під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із ситуації в енергетиці, яка перебуває під постійними атаками російських терористів. Він нагадав, що 23 листопада відбувся сьомий масований удар ворога по енергоінфраструктурі: майже 70 ракет росіяни випустили в бік України, понад 50 з них збили українські героїчні сили ППО.

«Нині в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляв ворог, а найбільша в Європі атомна електростанція, Запорізька, залишається окупованою. Попри це, наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Заживлена майже вся критична інфраструктура: водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти.

Уся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго на території всієї держави. У середньому 200-400 тисяч споживачів знеструмлено в кожній області в ті або інші години. Важча ситуація через погодні умови у Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях. У Харківській та Херсонській — пошкодження інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні два дні. Загалом в енергосистемі досі зберігається істотний дефіцит. Тому щоб тримати її в балансі, продовжують діяти планові та аварійні відключення споживачів», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Про героїзм, підтримку й турботу

Прем’єр подякував енергетикам за героїзм, самовіддану працю та стійкість: «Жодна країна світу не має такого досвіду — виводити енергосистему в роботу після семи хвиль ракетних ударів. Саме професіоналізм енергетиків дав змогу енергосистемі оговтатися після чергового масштабного удару. Вдячні їм за відмінну роботу!»

Денис Шмигаль подякував міжнародним друзям і партнерам за постійну підтримку в боротьбі з російським енерготерором.

«Євросоюз започаткував програму «Генератори надії». Європейські міста єднаються для допомоги українцям. Вони допоможуть задовольнити попит наших громад в електрогенераторах та доставлять їх максимально швидко. Також працюємо над тим, аби збільшити обсяги постачань із-за кордону трансформаторів та високовольтного устаткування. Це потрібно для швидкого відновлення української енергомережі», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр розповів, що після останніх обстрілів та аварій в енергомережі активовано роботу пунктів незламності — місць, де на час, коли нема електроенергії, теплопостачання, зв’язку чи води, можна зігрітися, підключитися до інтернету через старлінк, поповнити запаси води та зарядити гаджети.

«У всій Україні вже запрацювали понад чотири тисячі таких пунктів. Мережа істотно розширюватиметься. Кожен має дізнатися розташування найближчого пункту незламності на сайті nezlamnist.gov.ua. Подбайте про себе та близьких на випадок критичних ситуацій», — закликав він.

Жодних компромісів ціною України

Денис Шмигаль заявив: «Символічно, що варварський обстріл України відбувся фактично одночасно з ухваленням Європарламентом рішення про визнання росії державою-спонсором тероризму. Це потужний та чіткий сигнал кремлю, що жодних компромісів ціною України з ним не буде. У резолюції щодо білорусі євродепутати засудили використання білоруської території для агресії проти України. Вони нагадали очільникові цієї країни про те, що йому також доведеться відповідати за свої дії перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом. Для України у критичний момент боротьби за незалежність така однозначна позиція об’єднаної Європи надзвичайно важлива».

Прем’єр вказав на ще один вияв солідарності з Україною: велику макрофінансову допомогу, яка надходить з різних джерел: «Надійними нашими партнерами в цьому є Сполучені Штати та Євросоюз. На 2023 рік Європарламент схвалив надання макрофіну на суму 18 мільярдів євро. Тож Україна зможе покрити всі соціальні бюджетні видатки: пенсії, зарплати бюджетникам, допомогу ВПО та людям з інвалідністю тощо. Дякую європейським друзям за віру в наше майбутнє та внесок у нашу спільну перемогу.

Вдячні США за надання 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Вони також підуть на виконання державою соцзобов’язань перед українцями. Загалом від США цьогоріч вже отримано 13 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, що допомагає нам зміцнити економіку та забезпечити надання основних держпослуг».

Денис Шмигаль від імені України подякував Канаді за випуск п’ятирічних облігацій Ukraine sovereignty bonds на суму 500 мільйонів канадських доларів. Їх реалізація допоможе нашій державі профінансувати першочергові видатки, зокрема соціальні. Важливо, що кожен може долучитися до підтримки України, придбавши цінні папери. Цей інструмент — ефективний і яскравий прояв міжнародної солідарності з Україною.

Кабмін ухвалив рішення, яке дасть змогу отримати ще 500 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це частина великого проєкту підтримки держвидатків для забезпечення стійкого держуправління. Кошти підуть на підтримку малозабезпечених, ВПО, зарплати вчителям та лікарям.

Уряд заборонив експорт паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина — основний ресурс для опалення. І атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення.