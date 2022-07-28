Цьогорічні жнива особливі, бо тривають у воєнний час. Попри все в агрокомпанії «Контінентал Фармерз Груп» упевнені, що Україна буде з добрим хлібом, як і великою перемогою над рашизмом. Переконані, що матимуть щедрий ужинок на своїх нивах. Колосові мають зібрати на майже 90 тисячах гектарах. На жнивах задіяні 120 комбайнів і ледь не пів тисячі автомобілів, які транспортують збіжжя нового врожаю до елеваторів.

Нестандартний хліборобський рік

Нинішній сільськогосподарський рік генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен називає нестандартним. На це, звісно ж, чорну мітку поставило широкомасштабне вторгнення російського загарбника на українську землю. Традиційно компанія вирощувала пшеницю, ячмінь, кукурудзу, сою, соняшник, ріпак і картоплю. Цьогоріч з огляду на воєнні дії та потреби України контінентальці засіяли певні площі такими продовольчими культурами, як гречка та цукровий буряк. Гречкою до того зовсім не займалися, а цукровий буряк останніми роками залишався поза їхньою увагою.

У виробничих питаннях, запевняє Георг фон Нолкен, «Контінентал» рухається дуже впевнено. Але крім стандартних господарських завдань, компанія з початком великої війни розв’язує ще й чимало інших важливих проблем і справ.

«Дуже значима наша відповідальність перед Україною, працівниками компанії, захисниками, які нині на фронті, а також пайовиками, які нам довіряють і здали в оренду свої земельні ділянки», — ділиться думками Георг фон Нолкен. 30 мільйонів гривень уже інвестували в різні напрями — на підтримку ЗСУ й тер­оборони, гуманітарну допомогу, громадам, які піклуються про внутрішньо переміщених осіб.

Вирішують і необхідні мобілізаційні питання. Зокрема, на потреби військових передали певну кількість автомобілів. Звичайно, чимало з контінентальців стали в лави оборонців рідної України.

«Щиро вдячні їм за працю на фронті, яку роблять для нас ці хлопці та дівчата», — каже Георг фон Нолкен.

Агрокомпанія допомагає організаціям, які доправляють допомогу в Україну. Безперечно, турбуються й про свій колектив. Трудові лави не поріділи, отже, зуміли після 24 лютого втримати і кількісний склад, і виплати зарплати. Пайовики теж отримають орендну плату.

Завершили збирати озимий ячмінь

Жнива «Контінентал Фармерз Груп» розпочав наприкінці червня, відповідно до планів. Тоді взялися обмолочувати озимий ячмінь, під який відвели понад 11 тисяч гектарів. Нині комбайнами виходять у загінки збирати озимі пшеницю та ріпак. Загалом у компанії ріпак цьогоріч засіяли на понад 34 тисячах гектарах, а пшеницю — на більш ніж 40 тисячах гектарах.

Операційний директор «Контінентал Фармерз Груп» Віталій Ставнічук каже: щоб нині збирати новий урожай, потрібно було докласти багато праці й сил. У нинішніх умовах було нелегко, але допомогло те, що у практиці господарювання агрокомпанії є завчасне планування, тож до весни контінентальці були готові, тобто забезпечені пальним, добривами, засобами захисту рослин, вчасно відремонтували техніку. Доглянули посіви озимих культур і добре виконали й весняну програму: посіяли соняшник, кукурудзу, сою, взялися за вирощування гречки та цукрового буряку.

Уже завершили збирання озимого ячменю. Показником його врожайності задоволені.

«Маємо результат 6,37 т/га, що набагато вище, ніж було у наших планах, і це вдалося отримати у складних умовах, зокрема погодних», — підкреслив Віталій Ставнічук. У компанії минулого тижня вже обмолотили 15% озимої пшениці та 35% озимого ріпаку. Перші показники дають сподівання, що врожайність цих культур відповідатиме в кінцевому підсумку очікуванням жниварів.

Проводять агророботи в комплексі

Побував на жнивному лані кластеру «Галич». Цей виробничий підрозділ розміщено у двох західноукраїнських областях. Тут обробляють 50 тисяч гектарів землі. Його керівник Сергій Миць розповідає, що з озимих вирощують ячмінь, ріпак і пшеницю, з ярих сільськогосподарських культур сіють кукурудзу, соняшник, сою, а цього року — цукровий буряк. Озимий ячмінь уже зібрали. Показник з урожайності зуміли перевищити. Нині робота кипить на ріпакових і пшеничних площах.

Уже десять років трудиться в компанії механізатор Богдан Безкоровайний. «Сумлінний, працьовитий, професіонал», — таку характеристику почув про нього. Він працює і на підготовці ґрунту, і під час посівної, і п’ятий рік виходить на жнива. Каже, що погожого дня обмолочує понад 30 гектарів пшениці.

«Неважкі тепер жнива, бо є техніка нова», — згадалося мені народне мудрослів’я, коли розмовляв з паном Богданом. І справді, в кабіні його комбайна — кондиціонер, інші зручності, які спекотного жнив’яного дня допомагають у роботі. Тішать комбайнера і добрі умови праці, й дорідний урожай. Зрештою, роботи тут проводять у комплексі. Щоб не втратити коштовної вологи, одразу ж після обмолоту пшениці лущать стерню, а вже з початком нинішнього тижня почали сіяти озимий ріпак.

Як стверджує Сергій Миць, до наступної посівної кампанії готова вся команда кластеру. Забезпечені і насінням, і матеріально-технічними ресурсами. Щодо соціальних аспектів, то зазначає, що впродовж цього сезону не звільнили жодного працівника, зарплата — на тому самому рівні, що була.

Розуміють у кластері й усю свою відповідальність. «Щоб українські воїни на передовій могли воювати, вони мають бути впевнені в тилу. Тримаємо цей тил, дякуємо захисникам, що маємо змогу тут бути і жнивувати», — зазначає пан Сергій.

Збіжжя є де зберігати

Урожай із жнив’яного поля доправляють до елеваторів. Нинішнього сезону «Контінентал Фармерз Груп» має намір зберігати збіжжя на п’яти елеваторах і трьох сушильно-зернових комплексах. Є ще певні залишки торішнього збіжжя, але наявних потужностей для цьогорічного врожаю вистачить. У компанії зважили на проблеми у країні через війну на відвантаження продукції та подбали про додаткове місце для її тривалого зберігання. За словами операційного директора Віталія Ставнічука, серед іншого закупили полімерні рукави та зернопакувальні й зернорозпакувальні машини. Такий спосіб складування дає змогу зберігати продукцію без втрати якості щонайменше рік.

Ігор Прогній — головний інженер одного з найбільших зерносховищ. До ладу елеватор, де він працює, став десять років тому. Обладнання німецьке, ємкості виготовив іспанський виробник. У восьми силосах можна зберігати різні сільськогосподарські культури, наприклад 100 тисяч тонн збіжжя. Функції цього елеватора — приймання збіжжя, очищення та сушіння зерна для подальшого зберігання у великих ємкостях. Водночас можуть вивантажувати збіжжя на відповідний автомобільний та залізничний транспорт. У цьому зерносховищі обладнали дві паралельні лінії приймання продукції, які можуть одночасно опрацьовувати дві різні сільськогосподарські культури. Скажімо, на час мого перебування автомобілі доправляли сюди новий урожай пшениці та ріпаку.

На елеваторних підрозділах визначають якість зернових та олійних культур. Заступниця начальника управління зберігання готової продукції з якості Ірина Савка каже, що лабораторії на всіх зерносховищах атестовані, щоб мали право проводити випробування з визначення якості продукції. Лабораторії виробничо-технічні. Пані Ірина розповідає, що всі технічні показники виконують, потрібні прилади мають. Проводять внутрішній та зовнішній лабораторний контроль, щоб усі показники було якнайточніше визначено.

«Якщо надійшла партія зерна, обов’язково маємо знати якісні показники, що з ним робити, — чи сушити, чи очистити, — пояснює Ірина Савка. — Визначаємо клас зерна». Вона додає, що цього року отримали добрий показник якості з олійності ріпаку. Хороший результат із клейковини та натури показує пшениця.

Нові пошуки експорту

Крім вирощування та збирання сільськогосподарських культур для українського ринку, важливе й питання їх експорту. Адже Україна зорієнтована на вивезення продукції за кордон. Це важливий чинник економіки, валютного доходу. Аграрний сектор у цій справі серед основних.

«Ми відповідальні, тому робимо все можливе. 60—70% часу і зусиль інвестуємо саме в цей напрям», — розповідає генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен.